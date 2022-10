Opinie: Laat dat dogma van bouwen in de stad los, met bouwen in het groen is niets mis

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. En zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. Beeld Arie Kievit

‘Hou de weilanden groen en zet in op meer woningbouw in de stad’. Dat is de boodschap van Bart Krol, voorzitter van het Nationaal Renovatie Platform, vorige week in deze krant. Het is een bekend geluid dat ik jarenlang als planoloog heb verkondigd. Binnen de stad is ruimte genoeg. Sleetse kantoortorens en verouderde bedrijventerreinen op strategische locaties zijn prima om te katten tot nieuwe woonwijken. En als je binnenstedelijke bedrijventerreinen wilt sparen, dan is alleen al in de wederopbouwwijken in Amsterdam Nieuw-West ruimte voor toevoeging van 15 duizend extra huizen.

Over de auteur Jan Jager is planoloog.

Meer mensen op een kleine oppervlakte heeft tal van voordelen. Zo stijgt het draagvlak voor voorzieningen en voorkomt een hogere adressendichtheid onnodige mobiliteit. Bovendien kan een hogere dichtheid bijdragen aan stedelijke kwaliteit met een mix van complementaire functies en compacte, maar kwalitatief hoogwaardige openbare ruimtes. Hoogwaardig openbaar vervoer bestaat alleen bij de gratie van hoge dichtheden. En verder is er een economisch motief: een hoge adressendichtheid betekent een groot aanbod aan potentiële arbeidskrachten en biedt ook andere voordelen aan bedrijven, die zich graag in dichtbebouwde steden vestigen.

Daarnaast sparen we kostbaar groen. Dat valt volgens Krol in een moordend tempo ten prooi aan verstening. Krol spreekt in zijn opinieartikel expliciet over weilanden. In de periode 2000-2018 werd per dag gemiddeld 8,5 hectare omgetoverd in stenen, schrijft hij. En in cijfers van het CBS staat dat er in Nederland tussen 2000 en 2017 45,6 duizend hectare bebouwd terrein is bijgekomen, iets minder dan de oppervlakte van Texel, voornamelijk voor bouw van woonwijken en bedrijventerreinen.

Frame van verstening

Maar is het zo erg dat die weilanden verdwijnen? Nederland telt 2.236.317 hectare aan agrarisch terrein, ruim 66 procent van totale oppervlakte aan land. Het overgrote deel daarvan, 78 procent, is in gebruik als weiland voor de productie van vlees en zuivel (dat grotendeels als export verdwijnt over de grens) of voor de productie van veevoer, voor zover dit niet wordt onttrokken uit het buitenland.

Die weilanden vormen een prachtig cultuur- en productielandschap. Maar inmiddels is pijnlijk duidelijk geworden dat ze immens beslag leggen op natuurwaarden. Het frame van verstening dat Krol gebruikt voor de transformatie naar woonwijken is bovendien onterecht, omdat op de 11 procent van de landoppervlakte die nu als bebouwd terrein in gebruik is, de biodiversiteit soms beter gedijt dan in de wei.

Meer bouwen in de stad is vooral goed voor de stad. Maar voor veel mensen is wonen in het groen letterlijk van levensbelang. Zeven studies in Engeland, Amerika, Canada en Japan wijzen uit dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid natuur in de wijk en het sterftecijfer. In een omgeving met veel groen is de kans op sterfte lager dan in een stenige wijk. Het belang van een groene leefomgeving is vooral cruciaal voor mensen met een lagere sociaaleconomische status – nog altijd een meerderheid – die vaker aan hun eigen woonomgeving gebonden zijn omdat zij geen gelegenheid hebben om drie keer per jaar om vakantie te gaan.

Vinex-voorbeeld

Het is dus zaak dat we voldoende groene wijken bouwen. Bouwen in hoge dichtheden en zeker gestapeld wonen beantwoordt bovendien niet aan de woonwens die een meerderheid van de Nederlanders koestert. Krol gaat daar helemaal niet op in. De Vinex-operatie, die voorzag in nieuwe stedelijke uitleg tegen de bestaande steden aan, wordt in een buitenland als lichtend voorbeeld gezien en bewoners zijn er uitermate tevreden.

Uitgaande van een groei van de Nederlandse bevolking tussen het jaar 2000 en 2017 met 1,2 miljoen zielen, valt de uitbreiding van het gebouwd gebied met een oppervlakte van iets minder dan Texel bovendien erg mee.