Opinie: Laat burgemeester schade door gaswinning eenvoudig en snel vaststellen

Allereerst mijn complimenten aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) die veelvuldig naar Groningen afreist en zijn oor te luister legt. Een kanttekening is wel op zijn plaats: hij hoort uiteraard vooral de slachtoffers met de grootste problemen, de bijna omgevallen muren en huizen. Dat kleurt vermoedelijk zijn beeld: de veiligheid is volgens hem zodanig in het geding dat we geen andere keuze hebben dan de winning zo snel mogelijk helemaal afbouwen.

Rond dit thema veiligheid wordt al veel onderzocht en geschreven; met kansberekeningen en herberekeningen rond risico’s van bevingen, in diverse groottes. Zo was er onlangs een conferentie in Amsterdam, en volgend jaar komt er weer een nieuwe studie. Allemaal nuttig en noodzakelijk. En toch heb ik het gevoel dat er iets ontbreekt. Brengt het de Groningers verder, deze nieuwe inzichten?

Laat ik het proberen uit te leggen aan de hand van de ervaringen in Limburg, zoals ik (72 jaar oud) die mij herinner, uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Meer over de auteur Lei Bodelier is politicoloog.

Aanvaarding

In Limburg was er veel mijnschade, ook bij ons thuis. Mijn vader was overigens zelf mijnwerker, veertig jaar lang. Iedere inwoner die geconfronteerd werd met scheuren in zijn huis, schrok daarvan en werd boos. Uiteraard. Tot op zekere hoogte was er wel enige aanvaarding van het lot. Immers, de kolen zorgden voor Warmte, Welvaart en Werkgelegenheid. Mijnbouw zónder mijnschade bestaat niet, zo wist men. De mijnen konden als het ware een potje breken, want zij zorgden ook voor sociale en culturele voorzieningen: van huisvesting tot de harmonie.

De mensen werden pas écht woest, als het herstel en de vergoeding van de schade tergend lang op zich lieten wachten. Hetgeen veelvuldig voorkwam, al waren er minder experts en juristen in het veld dan nu in Groningen. De gevechten met de mijndirecties waren ook toen al regelmatig méér ontwrichtend dan de bevingen en de scheuren in de muur. Zo ging het ook met de veiligheid: in het begin was die niet echt in het geding, maar naarmate er geen herstel volgde verergerde de situatie en werden mensen bang voor mogelijke instortingen. En moesten huizen worden gestut. Traagheid is hier dus killing, voor het sentiment en voor de veiligheid.

Vreemde mogendheden

In Groningen liggen de kaarten anders. Er was daar nooit sprake van aanvaarding van de nadelen, want het gas bracht daar geen welvaart en werkgelegenheid. De mijnbouw was alleen maar een onttrekking van een grondstof door vreemde mogendheden. De onvoorstelbare winst ging decennia lang naar de exploitanten en de staat. Er bleef nauwelijks iets in Groningen. En toen de mijnschade zichtbaar werd, werd die eerst ontkend, daarna genegeerd en/of gesmoord in procedures en rapporten van zuinige experts. Ook hier killing voor het sentiment en voor de huizen. Terwijl de winsten enorm waren, veel groter dan in Limburg.

Voor zover ik weet, zijn er toen in Limburg geen doden gevallen direct ten gevolge van mijnschade aan muren en huizen; wel veel slachtoffers ónder de grond, ten gevolge van ongelukken en beroepsziekten (stoflongen). En voor zover ik weet, zijn er in Groningen (nog) geen doden of gewonden gevallen ten gevolge van gevallen muren en plafonds. Maar de kans dat er slachtoffers gaan vallen neemt natuurlijk toe, als er jarenlang niet wordt hersteld. En daar wringt juist de schoen.

Royale reparaties

Het voorgaande pleit voor massale, snelle en royale reparaties en vergoedingen. De zeer hoge gasprijs biedt daartoe alle mogelijkheden. Groningen heeft er ook recht op, na decennia alleen maar wingewest geweest te zijn. De exploitanten en aandeelhouders hebben hun redelijk rendement allang tig keer gehad. Het herstel loopt echter gigantisch achter, aldus een recent toezichtrapport.

Het moet dus echt anders, sneller. Maar hoe?

Vaststelling van de hoogte van de schade moet lopen via een enkelvoudige, niet-bureaucratische procedure. De burgemeester gaat als vertrouwenspersoon op schouw met een bouwkundige, en deelt de schade in op basis van bijvoorbeeld vijf klassen – met bijbehorende bedragen.

Vergoeding van schade vloeit rechtstreeks en onbelast in de beurs van het slachtoffer. Die regelt het verder zélf en zoekt zijn beste dan wel snelste oplossing. De meeste veiligheidsrisico’s worden zo snel afgewend door creatieve eigenaren. Vertrouw daarop. Beroepsmogelijkheden zijn overbodig als de procedure democratisch is vastgesteld. En na vijf jaar kan eventuele nieuwe mijnschade worden gemeld.