Opinie: Kunnen we de hoogte van verkeersboetes niet koppelen aan het gewicht van de auto?

Trajectcontrole tussen Baarn en Bunschoten. Beeld Marcel van den Bergh

In de brief van de dag, 1 mei 2023, wordt gesteld dat de verhoging van de boetes vooral de armen treft, die de boete dus aanvankelijk niet kunnen betalen . Volgens mij geldt de wet voor iedereen, behoort iedereen die ook te kennen en hoef je dus ook geen boete te krijgen als je je aan de wet houdt.

Hoe denkt mevrouw Van Rooy trouwens dat de overheid kan constateren wat het inkomen van een verkeersovertreder is?

C. Veen, Amsterdam

Inkomensafhankelijk

Merel van Rooy schrijft in haar brief dat het verdienen aan verkeersboetes juist de armsten het hardst treft. Ze heeft zeker gelijk dat voor sommigen boetes heel hoog zijn. Maar een verkeersboete is niet iets wat je zomaar bij heldere hemel overkomt, er gaat toch altijd een bepaald gedrag aan vooraf. Zeker haar voorbeeld met de boete voor handsheld bellen (400 euro) maakt dit duidelijk, dat heb je toch helemaal zelf in handen (pun intended).

Wat betreft inkomensafhankelijk beboeten en herhalingsverzwaringen ben ik het overigens roerend met haar eens.

Petra Scheltinga, Enschede

Vrouwe Justitia

In haar brief van de dag bepleit Merel van Rooy om verkeersboetes inkomensafhankelijk te maken. Mijn inziens bepleit ze hiermee om Vrouwe Justitia haar binddoek af te nemen. Het uitgangspunt is tenslotte dat we allen gelijk zijn voor de wet. Het is natuurlijk ook altijd een optie om je gewoon aan de verkeersregels te houden. Kost niks en komt de verkeersveiligheid zeker ten goede.

Yolanda Kreuze-Groeneweg, Ridderkerk

Verdienen aan boete

Merel van Rooy bepleit in haar Brief dat boetes inkomensafhankelijk zouden moeten worden. In dezelfde krant lees ik dat er meer SUV’s op de weg zijn die door hun gewicht meer uitstoot van CO2 veroorzaken, en meer doden en gewonden veroorzaken dan een gewone auto.

We hebben afgesproken om overdag maximaal 100 km per uur te rijden op de snelweg. Opvallend dat het vooral de SUV’s zijn die lak schijnen te hebben aan die afspraak. Wellicht omdat een boete is ingecalculeerd en zij n een boete meer of minder niet ‘voelen’.

Inkomensafhankelijke boetes, of boetes gekoppeld aan het gewicht van de auto zou een goed idee zijn, mits er ook op snelwegen gecontroleerd wordt.

Monique Lindeijer, Nijmegen

