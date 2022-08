Opinie: Kritiek op traumaspecialist Van der Kolk is veel te kort door de bocht

Psychiater en trauma-expert Bessel van der Kolk bij Zomergasten. Beeld VPRO

Henry Otgaar, Peter van Koppen en Annelies Vredeveldt waarschuwden vooraf in een opinieartikel op de site van de Volkskrant dat het optreden van traumaspecialist Bessel van der Kolk bij Zomergasten (dat afgelopen zondag plaatsvond) desastreuze gevolgen zou kunnen hebben, doordat Van der Kolk de ruimte zou krijgen om onjuiste en potentieel gevaarlijke ideeën te verspreiden.

Dit is een nogal heftige waarschuwing die om een zorgvuldige blik vraagt.

Over de auteur Marie-José van Hoof is (kinder- en jeugd)psychiater, psychotraumatherapeut en orthopedagoog.

De auteurs presenteren het afweermechanisme van ‘verdringing’ – bekend uit het psychoanalytische gedachtengoed – als populaire misvatting, ‘een geloof’, op zichzelf onwetenschappelijk en dus onzin. Als onderliggende oorzaak van lichamelijke reacties wordt dit begrip eveneens bij het vuilnis gezet. Exit Freud.

Tegelijkertijd betogen zij dat psychologen en psychiaters regelmatig een patiënt een trauma, zoals dat van seksueel misbruik, aanpraten door te stellen dat als iemand zulke lichamelijke reacties heeft, er wel een trauma aan ten grondslag zal liggen. Hiermee zouden sommige psychologen en psychiaters nepherinneringen induceren, die in de rechtszaal (en behandelkamer) meer kwaad dan goed doen.

Beide beweringen zijn vanuit klinisch-wetenschappelijk perspectief problematisch, in meerdere opzichten, terwijl de waarschuwing geen nepherinneringen te induceren vanuit de hulpverlener en de wens om wetenschappelijk onderbouwd te werk te gaan belangrijk en begrijpelijk zijn.

Wat is er precies problematisch aan deze beweringen?

1. Het is nu eenmaal zo dat psychiaters, psychologen en psychotherapeuten vanuit werkhypothesen en verschillende theoretische stromingen hun klinisch werk naar eer en geweten pogen te doen, dus ook vanuit het psychoanalytisch gedachtengoed, waaruit het concept ‘afweermechanismen’ – inclusief ‘verdringing’ –voortkomt.

2. In een psychiatrisch onderzoek worden standaard ook afweermechanismen beoordeeld, inclusief ‘verdringing’.

3. Lichaam en geest werken samen, onder meer via epigenetische, immunologische, hormonale en polyvagale (via het autonome zenuwstelsel) mechanismen.

4. Lichaamsgerichte trauma-interventies zijn bewezen effectief.

5. Gelukkig zijn niet alle hulpverleners zo onprofessioneel om nepherinneringen op de door Otgaar c.s. beschreven manier te induceren, en ik mag hopen dat dit voor 99,9 procent van ons hulpverleners geldt.

6. Voor overlevers van seksueel misbruik is het schrijnend als hun ervaringen afgedaan worden als ‘nep’, terwijl het tegelijkertijd traumatiserend is als iemand onterecht beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Het gaat er dus om dat wie met herinneringen werkt naar de beste klinische standaarden handelt, juist ook met het oog op de rechtsgang.

Ik vrees dat het gedachtengoed van Van der Kolk in dezen niet helemaal juist weergegeven, noch juist geïnterpreteerd is door de betreffende rechtspsychologen. Schoenmaker blijf bij je leest: een rechtspsycholoog ziet vooral de uitwassen in de rechtszaal (‘selectiebias’), en is geen psychiater of klinisch psycholoog die weet hoe het concept ‘verdringing’ klinisch-wetenschappelijk gehanteerd moet worden. Maar laten we vooral alert blijven op wat er wordt beweerd, door wie dan ook, op grond van wat voor bewijs dan ook.