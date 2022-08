Opinie: Kritiek op Amnesty is onterecht, ook onwelgevallige feiten moeten boven tafel

Kinderen spelen in Irpin bij door Russische militairen kapotgeschoten auto’s. Beeld Sergei Supinsky / AFP

Dat was even schrikken. Met een stevig rapport over Oekraïne ‘speelt Amnesty International Rusland in de kaart’, aldus de kop boven het hoofdredactioneel commentaar dinsdag in de Volkskrant.

‘O ja, die fiets’, denk ik dan. Ik ben van 1953, de jaren zeventig heb ik bewust meegemaakt. In die tijd kon in (te) linkse kringen nogal eens worden vernomen dat het maar beter was sommige onprettige zaken te verdoezelen, dit ‘om de tegenstander niet in de kaart te spelen’. Dat was een gevleugelde uitdrukking.

Een voorbeeld uit vele, van iets later datum: sommige tegenstanders van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime beviel het maar niets dat berichten naar buiten kwamen over martelingen in kampen van het ANC. Dat zou (daar gaan we weer) alleen maar ‘de tegenstander in de kaart spelen’. Met andere woorden: het nieuws zou worden misbruikt in de propagandamachine van het apartheidsbewind. De martelingen werden wereldkundig gemaakt door onder anderen – let wel – Amnesty International.

Waarheid

En terecht. ‘De waarheid is altijd revolutionair’, zoals Antonio Gramsci zei. Het verzwijgen van onwelgevallige feiten dient nooit ‘de goede zaak’, wat dat ook moge zijn, en keert zich uiteindelijk tegen de pleitbezorger van de goede zaak zelf.

Van het beginsel ‘de tegenstander niet in de kaart spelen’ heb ik daarom sinds de jaren zeventig mijn bekomst, zeker als waarheidslievende journalist. Ik neem feiten waar en rapporteer daar rücksichtslos over, ook als dat niet in mijn straatje te pas komt - mocht ik al een straatje hebben.

Over de auteur Rob Vreeken is correspondent voor de Volkskrant in Turkije.

Daarom schrok ik van de kop boven dat commentaar. Wat betekent dit voor onze verslaggevers in Oekraïne? Kunnen die geen melding meer maken van misdragingen door Oekraïense militairen, indien ze daar getuige van zijn? Wat betekent het voor mij als correspondent in Istanbul? Mag ik niet langer feiten melden die Erdogan in de kaart kunnen spelen?

Propagandafuik

Het commentaar zelf bevatte wel de nodige nuance. Er staat dat Amnesty ‘de taak heeft mensenrechtenschendingen te rapporteren, ook als dat onaangenaam klinkt’. En de uitdrukking ‘in de kaart spelen’ komt in de tekst niet voor. Maar de strekking is toch dat de organisatie er onverstandig aan heeft gedaan dit rapport op deze manier naar buiten te brengen en zo ‘in de Russische propagandafuik’ te zwemmen.

Ik heb het gevoel dat daarmee het kleedje onder mij als journalist wordt weggetrokken. De waarheid boven alles, is mijn professionele motto. Of ‘de tegenstander’ daar dan misbruik van maakt, dat is aan hem – ik kan er geen rekening mee houden.

Uiteraard gaat het me niet alleen om een ongelukkige kop boven een commentaar. De kritiek op Amnesty wordt breed gedeeld, niet alleen in Oekraïne. In Trouw schreef commentator Stevo Akkerman te overwegen zijn lidmaatschap van de organisatie op te zeggen.

Schipperen

Dat zou jammer zijn. Regeringen kunnen het zich veroorloven soepel om te gaan met rechtsbeginselen, soms worden ze daar zelfs toe gedwongen, zoals Arie Elshout maandag in zijn column betoogde. Maar als er één organisatie is die niet mag schipperen met het internationaal humanitair recht, dan toch wel Amnesty International.

Ook dat recht berust op het principe van onpartijdige waarheidsvinding, zie de blinddoek en weegschaal van Vrouwe Justitia. Zonder dat wordt het recht een verkapte vorm van internationale machtspolitiek.

Het gekke van oorlogsrecht is: het geldt ook in tijden van oorlog en het geldt voor beide partijen. Des te meer in Oekraïne. Verontwaardiging over het misdadige optreden van de Russen is de voornaamste reden voor de omvangrijke internationale mobilisatie tegen Rusland. Het is belangrijk in het oog te houden waar die verontwaardiging uit voortkomt: uit schending van het rechtsgevoel.

Abu Ghraib

Dat wordt ondergraven als het internationaal recht terzijde wordt geschoven omdat het in dit geval onbruikbaar zou zijn – de Russische agressor trekt zich er immers al helemáál niets van aan. Dat is een houding die heeft geleid tot misstanden als Abu Ghraib en Guantánamo Bay. De Amerikanen vonden dat zij tegenover het ‘evil’ van het jihadistisch terrorisme, tegenover de schoften die 11/9 op hun geweten hadden, gerechtigd waren de Geneefse Conventie terzijde te schuiven. Toenmalig defensieminister Donald Rumsfeld heeft dat letterlijk zo gezegd.

Jawel, veruit de meeste oorlogsmisdrijven in Oekraïne worden gepleegd door Rusland. Die ‘context’ ontbrak volgens de critici in het Amnesty-rapport, maar ook dat is onjuist. Het wordt wel degelijk benadrukt. Bovendien heeft Amnesty de afgelopen maanden meer dan voldoende duidelijk gemaakt hoe het de Russische acties beoordeelt, ook dat is context.

Onterecht is ook het verwijt dat de bewijsvoering te dun is. Amnesty heeft niet anders geopereerd dan gebruikelijk. Waarnemers delen hun bevindingen. Die duiden op een patroon van handelingen in strijd met het humanitair recht. Amnesty heeft ook nu niet de pretentie een definitief, rechterlijk oordeel te vellen over gepleegde ‘oorlogsmisdrijven’, een woord dat in het rapport niet voorkomt.

Dat is aan het Internationaal Strafhof. De hoofdaanklager zal zijn handen vol hebben aan de wandaden van de Russen. Maar ik weet zeker dat hij óók zal kijken naar mogelijk door Oekraïners gepleegde misdrijven.