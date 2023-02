Opinie: Kom uit je mancave, heren wetenschappers, en kijk ook eens met andere blik

Illustratie van de evolutie van de mens. Beeld Getty

Een bijna complete mammoetkies van de Tweede Maasvlakte (‘Doggerland’) en een artefact van homo sapiens uit Zuid-Limburg zijn mijn mooiste vondsten als amateurpaleontoloog en dito archeoloog. Determinatie van die vondsten door wetenschappers vindt al lang niet meer plaats op zaterdagen in stoffige achterkamertjes van musea, maar de hele dag door op Facebook in privégroepen.

Amateurs en experts wisselen daar foto’s en kennis uit van vondsten. Dankzij hun expertise en vriendelijkheid leerde ik ook dat het schijnbaar ondefinieerbare blauwzwart stukje porselein met ribbels dat ik vond, een uiterst zeldzaam fragment was van een snijtand van een nijlpaard die leefde in de steppe van Doggerland. Uitstekende sfeer in de groep, met veel wederzijds respect en de nodige grappen.

Over de auteur Tineke Bennema is historicus.

Onlangs postte een van de leden twee complementaire animaties. Op de eerste is een tunnelachtige grot (Plato’s?) te zien waar lichtinval alle aapachtige, getaande, bebaarde gezichten herkenbaar maakt. Niet al te snuggere blikken, maar hoopvol. Een man vooraan in het midden met een stok (een fakkel waarvan de lichtbundel niet zichtbaar is) kijkt de lezer recht in de ogen. ‘Neanderthalers’ staat erboven.

Mooie witte gebitten

Op de andere animatie ‘Homo Sapiens’ zien we ook allemaal simpele mannen met baarden, getrimd nu en met mooie witte gebitten die te bewonderen zijn omdat ze allemaal lachen. De man vooraan strekt zijn armen uit en laat de kijker raden dat hij een selfie maakt. Ik moest lachen. En toen viel me iets op. Vrouwen waren in die tijd nog niet uitgevonden, stelde ook een van de vrouwelijke groepsleden droog vast. Op beide animaties in de verste verte geen vrouw of kind te zien.

Ik googelde verder op beelden van neanderthalers en homo sapiensen, maar ook daar zijn vrouwen schreeuwend afwezig. De beroemde tekening van Darwins evolutietheorie is er in vele variaties, maar altijd als voorovergebogen mannelijke aap die zich ontwikkelt tot rechtop lopende man. Inmiddels opgepimpt tot zakenman met akte n tas en weer voorovergebogen als smartphonejunk.

Maar nooit, ik overdrijf niet, is Darwins evolutie een apin, laat staan eentje die transformeert tot vrouw op hakken in mantelpak. Want net als vroeger in de reclame (toen diversiteit nog niet was doorgedrongen), is onze voorouder een krachtige man van tussen de 20 en de 40 jaar, die nooit oud wordt, zeker geen vrouw is en evenmin ooit kind is geweest.

Seks met homo sapiens?

De onderwerpen waar paleontologen en archeologen dol op zijn om te onderzoeken betreffen vaak de jacht, de samenwerking daarbij, de prooien van onze voorvaderen, redenen van uitsterven van de neanderthaler (seks met homo sapiens?) en identiteit (van homo sapiens: mogen we onszelf wel zo noemen?).

Wie op zoek gaat naar zijn vrouw, moeder of dochter, vindt haar niet onder de algemene noemer neanderthaler of homo sapiens. Ze zit verborgen in artikelen met minder hits. De onderwerpen voor onderzoek die haar aangaan, gaan niet zozeer over het verzamelen van bessen en groenten, niet over kinderen en hoe ervoor ze werd gezorgd, en door wie, maar hoofdzakelijk ook over seks en afkomst, over de kruising tussen neanderthalers en homo sapiens. En o, ja, wél dat de grot ook werd opgeruimd.

Ik constateer niets nieuws. Mannen hebben andere interessegebieden dan vrouwen. Ook in de wetenschap. De iconische anatomiepop in het biologieonderwijs was een man zonder geslachtsdelen. In de medische wetenschap schonken artsen lang geen aandacht aan de andere bouw van vrouwelijke patiënten bij het constateren van hartproblemen, waardoor deze slechter werden gedetecteerd dan bij mannen.

Hannah Arendt

Lang hebben we van historici moeten geloven dat de geschiedenis uitsluitend werd bepaald door mannelijke koningen en heersers. In filosofieboeken tref je hooguit twee vrouwelijke filosofen: Simone de Beauvoir, Hannah Arendt. Er is maar één Wikipedia-pagina met vrouwelijke filosofen.

Op 11 februari is het de internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap. Nederland bungelt al jaren helemaal onderaan in Europa als het gaat om het lijstje percentages vrouwen in de wetenschap, waar veel Oost-Europese landen de kroon spannen.

Het is mij niet te doen om te gaan turven hoeveel vrouwelijke wetenschappers er zijn op het totaal, want hoewel er meer studentes hun bachelor halen dan jongemannen, blijft het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland hangen op een broodmager kwart. De discussie of het de vrouwen zijn die niet door het glazen plafond willen breken vanwege saaie managementbanen of dat de mannen vrouwelijke intelligentie niet accepteren, vind ik niet boeiend.

Verzamelen van bessen

Hier gaat het mij om de onderwerpen en focus van mannelijke wetenschappers. Naast enthousiast verzamelaar van fossielen en artefacten, ben ik dat in de zomer ook van bessen. Uitgangspunt van wetenschap is een interessante vraag die je met al je passie wilt uitzoeken. Zo zou ik graag meer willen weten over het verzamelen door onze voorouders van bessen en groenten, die specialistische rol van vrouwen, zo vermoedt iedereen, of hielpen mannen ook mee? Of over wie toezicht hield op de kinderen als ouders aan het jagen en verzamelen waren. Over kunstuitingen. Over de neanderthaler senior.

Heren, mag de focus dus ook elders komen te liggen? Beseffen mannelijke wetenschappers niet dat ze met vrouwelijke vragen een completer beeld kunnen krijgen in hun onderzoek? De gerenommeerde Amerikaanse wetenschapper Cynthia Enloe stelde het allemaal al eens aan de kaak in de vorige eeuw. Ze introduceerde het prachtige concept van feminist curiosity. Vrouwen bezien de werkelijkheid anders, stellen andere vragen die nieuwe inzichten opleveren. Die zelfs tot gedragsverandering kunnen leiden.

Ja, we zijn vooruitgekomen, sindsdien, maar nog lang niet ver genoeg. Kom eindelijk uit je mancave, heren wetenschappers!