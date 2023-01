Opinie: KNVB en Nederlandse voetbalclubs moeten stoppen met sponsoring door cryptobedrijven

Beeld uit de eredivisiewedstrijd tussen NEC en Ajax op 8 januari in Nijmegen. Op het bord langs de lijn reclame voor Blox crypto. Beeld ANP

De cryptowereld heeft zich met groot enthousiasme op het Nederlandse voetbal gestort. Negen van de achttien eredivisieclubs hebben op dit moment een cryptosponsor (Ajax, AZ, FC Emmen, Feyenoord, Fortuna, NEC, PSV, Sparta en Vitesse), FC Groningen en FC Twente hadden dit eerder. Ook de KNVB zelf wordt gesponsord door een cryptobedrijf, Bitvavo. Dit past niet bij het goede werk dat het Nederlandse voetbal doet voor jongeren. Zo heeft de Ajax Foundation lesprogramma’s over normen en waarden en probeert de Feyenoord Foundation de lokale jeugd aan het sporten te krijgen. De KNVB heeft zelfs programma’s gericht op het verbeteren van de financiële situatie van jeugdspelers. Sponsoring door cryptobedrijven staat hier haaks op.

We zijn zover dat reclame voor gokken de komende jaren uit het voetbal wordt verbannen. Het is alleen een beetje naïef als je denkt dat jongeren enkel onverantwoorde risico’s nemen door ‘een eentje hier en een tweetje daar’ te zetten. Hartstikke goed dat Wim Kieft en Andy van der Meijde jongeren geen gokverslaving meer aanpraten. Maar als diezelfde jongeren vervolgens worden verleid om te ‘investeren’ in crypto, help je ze van de regen in de drup.

Over de auteurs Frank Huisingh en Roy Blokvoort zijn actief voor Fossil Free Football, voetbalsupporters die actievoeren om fossiele sponsoren uit het voetbal te schoppen en de sport te verduurzamen. Tessel Middag speelt voor Rangers FC en is 44-voudig Nederlands international.

Speculatie

Cryptocurrency is een risicovol financieel product. De waarde is gebaseerd op speculatie, de constructies zijn complex en er is in de cryptowereld veel misleiding en oplichting. Sam Bankman-Fried en zijn FTX zijn hierbij slechts het topje van de ijsberg. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt ervoor en het ministerie van Financiën is de campagne ‘Slim in Crypto’ gestart om jongeren te wijzen op de gevaren.

Jongeren kopen vaker crypto’s met geleend geld en komen relatief vaker in de financiële problemen wanneer de crypto’s in waarde dalen. En daarnaast, niet onbelangrijk, gebruiken crypto’s enorm veel energie. Oude kolencentrales worden weer opgestart om de energie te gebruiken voor het ‘minen’ van crypto’s. Cryptocurrencies gebruiken ongeveer dezelfde hoeveelheid elektriciteit als Australië, 0,4 tot 0,9 procent van het totale wereldwijde elektriciteitsverbruik. Crypto’s bedreigen dus zowel de leefbaarheid van de planeet als de financiële positie van kwetsbare jongeren.

Crisis

De afgelopen maanden gaat de cryptomarkt door een zware crisis door het instorten van cryptoplatform FTX, waar ook KNVB-sponsor Bitvavo last van heeft. Miljoenen mensen verliezen daarbij hun ‘geïnvesteerde’ geld, waaronder veel jonge voetbalfans. FC Groningen is reeds van een koude kermis thuisgekomen. De club maakte begin vorig jaar bekend nog geld te krijgen van IQONIQ, hun voormalige cryptosponsor. IQONIQ beloofde gouden bergen, maar van die hype kwam niets terecht. De club is er achter gekomen dat cryptobedrijven meer schade dan plezier opleveren. Als de risico’s de afgelopen jaren nog niet duidelijk waren, moeten ze dat intussen in 2023 toch zijn.

Het is simpel. Crypto’s passen net zo slecht bij voetbal als gokbedrijven, tabaksfabrikanten en fossiele vervuilers als olie- en gasbedrijven, vliegtuigmaatschappijen en vieze banken. Om onze jongeren en een leefbare planeet te beschermen moeten we crypto’s aan banden leggen. Daarbij moet allereerst de overheid, net als bij gokreclames, haar verantwoordelijkheid nemen. Maar het helpt ook als de KNVB en de negen door crypto gesponsorde eredivisieclubs zich keren tegen cryptoreclame en -sponsoring.

Destructieve sponsoren

Voetbalclubs moeten partners kiezen die aansluiten bij hun waarden, en niet de planeet of de levens van jonge fans verwoesten. Veel clubs doen dat al, maar nu nog vaak in stilte. Het zou een geweldig begin van 2023 zijn als de KNVB gezamenlijk met de clubs een plan maakt om alle destructieve sponsoren en reclames uit het voetbal te bannen. Crypto’s, fossiele bedrijven en gokken, zulke bedrijven passen niet bij zoiets gezonds als voetbal.

Zien we binnenkort voetballers waarschuwen voor de gevaren van crypto’s?