Opinie: Klootzak! Zo werd ik vanavond genoemd. Wint schofterigheid van redelijkheid?

Klootzak! Zo werd ik vanavond genoemd toen ik, na de hond te hebben uitgelaten, een bestuurder van een auto er op wilde wijzen dat de maximumsnelheid in de straat 15 km/u was. Het overkomt mij steeds vaker dat het niet geaccepteerd wordt dat je ergens iets van zegt. Moet ik dan mijn mond maar houden? Gaat schofterigheid (al dan niet in combinatie met geweld) het winnen van redelijkheid of normaliteit? Het kost mij niet veel fantasie iets te denken bij de oorzaak en het gevolg van dit egoïstische gedrag. Misschien kan de Volkskrant hier eens een thema aan wijden én is er een politicus in ­geïnteresseerd hier een programmapunt van te maken. Ik weet zeker dat heel veel mensen last hebben van dit gedrag en vinden dat we als collectief iets moeten doen. Als individu ­kijken we inmiddels wel uit.

Camiel van Riel, Nieuwegein

Verbranden

Kunnen we stoppen met het verbranden van korans, bijbels, Harry Potter-boeken en vlaggen? Dat leidt alleen maar tot extra CO 2 -uitstoot en dat kunnen we op dit moment even niet gebruiken. Dank alvast.

Luuk Spruit, Voorhout

Campagneverhaal

De kersverse lijsttrekker van het CDA, Henri Bontenbal, zegt in zijn eerste toespraak: ‘Dat is het CDA-verhaal voor deze campagne’. Als je als politieke partij een knip voor je neus waard bent, hoef je voor je campagne geen verhaaltje te bedenken. Omdat je al ergens voor stáát.

Maar dat is natuurlijk lastig als je campagne wilt voeren tégen het beleid dat je zelf jarenlang mede hebt vormgegeven en uitgevoerd, ten koste van de solidariteit en gemeenschapszin die nu opeens herontdekt lijkt te worden om dit sprookje te kunnen vertellen.

Ineke Hendrickx, Venlo

Eigen geluid

De zoektocht van het CDA naar een eigen(tijds) geluid voerde me terug naar een destijds (1973) eigen CDA-geluid, zoals verwoord door de prominente CDA’ers Piet Steenkamp en Frans Andriessen in het KRO -radioprogramma Voer voor Vogels.

In een direct uitgezonden interview van een uur, met als thema ‘christelijk denken als basis voor politiek handelen’. Het aantal reacties was buitengewoon groot en naar inhoud in te delen in drie van elkaar te onderscheiden groepen:

1) ‘Wie waren de acteurs, die Steenkamp en Andriessen zo voortreffelijk imiteerden?’

2) ‘Hartelijk dank voor het uur zendtijd, zodat het gedachtengoed van het CDA ten volle voor het voetlicht kon worden gebracht.’

3) ‘Waar halen jullie, als KRO notabene, de onbeschoftheid vandaan deze vooraanstaande politici zo te schofferen. Schande!’

Het was ook toen kennelijk niet voor iedereen duidelijk waar het CDA eigenlijk voor stond.

Paul Staudenmaijer, oud-presentator Voer voor Vogels, Hilversum

Keuze

Zes briefschrijvers uiten in de Volkskrant hun woede over de hogere prijzen van treinkaartjes in de spits (Lezersreacties, 12/8). Die verontwaardiging is niet het enige wat ze gemeen hebben, ze wonen ook allemaal in plaatsen met meer dan uitstekende bus- en treinverbindingen.

In de provincie Groningen zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 200 bushaltes geschrapt, in Drenthe en Friesland is het niet veel beter. Dat heeft gevolgen voor scholing, werkgelegenheid en voor de bereikbaarheid van medische zorg. Ana van Es schreef hierover in de Volkskrant in juni nog een rake column.

Moeten kiezen tussen een duurder treinkaartje tijdens de spits of een goedkoper kaartje daarbuiten is niet iets om je over op te winden.

Wees dankbaar dat je die keuze hebt.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Nutsvoorzieningen

Ik sla dinsdag de krant open en zie ­meteen twee artikelen waarin een probleem wordt geschetst dat niet zou bestaan als nutsvoorzieningen in handen van de staat waren gebleven.

Ten eerste de NS die spitsheffing wil invoeren op de toch al peperdure treinkaartjes, omdat de winst achterblijft. Dus allemaal weer lekker de auto in, veel goedkoper.

Ten tweede de energiebedrijven die klanten met zonnepanelen een extra heffing van 10 tot 20 euro per maand willen opleggen, om de kosten van de infrastructuur te dekken en de tarieven voor andere klanten laag te houden. Dus zelf geen zonnepanelen meer nemen, lekker meeliften op die van de buren.

De demissionair premier van dit land vindt dat we normaal moeten doen. Dat lijkt me een uitstekend idee, als dat óók betekent dat we stoppen met ‘liberale’ ordeningsprincipes die een schonere wereld in de weg staan. Nutsvoorzieningen zijn er niet om winst op te maken.

Annemieke Pelt, Leiden