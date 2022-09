Opinie: Klinkt makkelijk, weer gas oppompen, maar zo maak je van Groningen één grote vinexwijk

Winsum, gelegen in het aardbevingsgebied, werd in 2020 verkozen tot mooiste dorp van Nederland. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Eén oplossing voor Poetins oorlog in Oekraïne, de inflatie én de opwarming van de aarde? Het klinkt te mooi om waar te zijn. Jeroen Smit en Stef Kranendijk beweren in hun opiniestuk ‘Omhels Groningen, hinder Poetin en verbeter klimaat: draai de gaskraan open’ (O&D, 2 september) dat deze oplossing er is, namelijk het opendraaien van de gaskraan in Groningen. En, om het nog mooier te maken, er hangt nauwelijks een prijskaartje aan deze oplossing: de Groningers moeten ‘gewoon ruim worden gecompenseerd’. Daar is dan immers geld genoeg voor.

Is dit echt het ei van Columbus? Of schieten Smit en Kranendijk een beetje door in hun wensdenken? Om te beginnen de veiligheid. Zij baseren zich daarbij op verouderde uitspraken van Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal der Mijnen, dat 12 miljard kuub een veilig winningsniveau zou zijn.

Over de auteur Susan Top is voormalig secretaris van het Groninger Gasberaad. Zij werd op 27 juni verhoord door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Inmiddels is het standpunt van de toezichthouder dat alleen een sluiting van het veld op zo kort mogelijke termijn een veilige situatie zou kunnen opleveren. Smit en Kranendijk vragen zich af ‘hoe groot de risico’s zouden zijn als we naar het niveau van een paar jaar teruggaan: 20 à 25 miljard kuub?’. Nou, die risico’s zijn dan dus groot. Simpel.

Groot risico

Het vraagstuk wordt daarmee al gecompliceerder. Zijn we bereid een groot risico voor Groningen te accepteren voor het oplossen van grote, Europese vraagstukken? Smit en Kranendijk presenteren ook daar een oplossing voor: 27 duizend nieuwe woningen bouwen. En daar gaat het mis. Om te beginnen, zal bij een toename van de gasproductie het aantal panden dat onveilig moet worden verklaard toenemen. Ook de panden die al wel zijn versterkt zullen opnieuw doorgerekend moeten worden, aangezien de aannames onder die berekeningen niet meer kloppen.

Maar zelfs als we het houden op 27 duizend nieuwe woningen, wat zeg je dan eigenlijk? Wat betekent dat? Laat het even tot je door dringen. Dat betekent dat je van Groningen één grote vinexwijk gaat maken. Dat betekent dat geen van de karakteristieke dorpen het zal overleven. En wat doen we met het omvangrijk cultureel erfgoed in dit gebied? Met alle middeleeuwse kerken die het rijk is? Ook die zijn dan niet meer veilig. Hoe gaan we in vredesnaam deze operatie organiseren?

In die 27 duizend woningen wonen nu mensen. Veel van hen zijn diepgeworteld in het gebied, hun woning is meer dan een willekeurige plek waar toevallig hun bed staat. Die moet je gaan vertellen dat hun woning wordt gesloopt of onherkenbaar wordt verbouwd. Ze moeten eruit, ongeacht de omstandigheden.

Bejaarden en kinderen

Bejaarden, zieke mensen, kleine kinderen, allemaal stoppen we ze in tijdelijke woonunits te midden van een bouwput, zover het oog reikt. En niet voor drie maanden, voor jaren. Hoe gaan we vervolgens de bouw organiseren? Waar halen we de architecten, de aannemers, de vaklui vandaan? Waar halen we de benodigde materialen vandaan? Hoe concurreer je met de landelijke doelstelling jaarlijks bijna 100 duizend nieuwe woningen te bouwen?

Sowieso gaat het uitwerken van deze operatie tijd kosten, maar Smit en Kranendijk willen de kraan zo snel mogelijk open, liefst nog voor de komende winter. Wat doen we met de 25 duizend woningen die nu al potentieel onveilig zijn? Evacueren we de bewoners? Volgens Smit en Kranendijk moeten de inwoners zelf regie kunnen nemen.

Maar opnieuw, hoe stel je je dat voor in deze situatie? Je bent 83, slecht met de computer, en je hebt een brief in huis waarin staat dat je woning bij een zware beving mogelijk zal instorten. Maar niet getreurd, we storten vier ton op uw rekening en succes ermee! Of het jonge gezin met dubbele banen om de energielasten te kunnen betalen? Hoe gaan zij dat doen? Zelfs als we hier een – letterlijk – militaire crisisorganisatie op zouden zetten, dan nog zou het een operatie van minstens twintig jaar worden. Met een weggevaagd verleden, en een geminimaliseerde, zwaar getraumatiseerde Groninger bevolking als eindresultaat.

Armoede

Dus, zolang er geen reëlere oplossingen liggen, is dit de afweging die Smit, Kranendijk en de rest van Nederland zal moeten maken. Zijn we bereid die prijs te betalen? En hoe zeker weten we dan dat we Poetin ermee verslaan, de armoede afwenden en het klimaat hebben gered? Als we dat zeker zouden weten, dan denk ik dat er zelfs nog steeds Groningers te vinden zijn die zeggen: ‘Dat moet dan maar.’

Groningers zijn loyale en solidaire mensen, nergens in Nederland worden relatief zoveel vluchtelingen opgevangen als in Groningen. Maar deze afweging kun je niet neergeleggen in enquêtes onder Groningers.

Je biedt ze opnieuw een onuitvoerbare oplossing aan, en als ze die niet accepteren zadel je ze op met een latent schuldgevoel dat de oorlog in Oekraïne, de energiearmoede en de klimaatverandering hen aan te rekenen is. Boven op alles wat ze al te verstouwen hebben.

Persoonlijk ben ik van mening dat uitgerekend de Groningers dat niet verdienen.