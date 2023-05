Opinie: Klaas Knot vergeet dat werkgevers zijn begonnen met de prijzen te verhogen

DNB-president Klaas Knot. Beeld Reuters

Omarmen

Klaas Knot vreest een rem op de economische groei als werkgevers toegeven aan de looneisen van de bonden. Heeft hij er weleens aan gedacht deze rem te omarmen gezien de positieve effecten op de klimaatdoelstellingen, namelijk minder CO 2 -uitstoot?

Onno Schweers, Hoorn

Prijs-loonspiraal

Klaas Knot vergeet dat werkgevers zijn begonnen met de prijzen te verhogen. Toen dat gebeurde heb ik hem niet gehoord. Het is dus eigenlijk een prijs-loonspiraal.

Sicco de Jong, Zuidlaren

Geen antwoord

Buitenhof-presentator Twan Huys legde Klaas Knot een vraag voor over het stijgende aantal mensen die hun boodschappen niet kunnen betalen terwijl bedrijven en banken gigawinsten maken. Klaas Knot hield een betoog dat het met die gigawinsten wel meeviel. Hij riep op tot loonmatiging. De vraag van Huys beantwoordde Klaas niet. Waarom zou hij ook?

Gerard Achten, Arcen

Topinkomens verlagen

Klaas Knot stelt zijn waarschuwing als een vanzelfsprekendheid. Maar een hoger loon voor bijvoorbeeld medewerkers in distributiecentra hoeft niet tot hogere prijzen en inflatie te leiden, als het geld hiervoor wordt vrijgemaakt door de topinkomens te verlagen. Vrijwillig of door belastingen. Verbazingwekkend en zorgelijk dat onze president van De Nederlandsche Bank zelf niet met zulke alternatieven komt en zijn invloed gebruikt om die te stimuleren.

Marjon Visser, Den Haag

Aap uit de mouw

Daar komt de bekende aap weer uit de mouw: Klaas Knot waarschuwt voor een loon-prijsspiraal als de loonsverhogingen hoger dan 6 à 7 procent zouden worden. Want dat zou leiden tot ‘een rem op ondernemerschap en economische groei’.

Ook voor hem blijkt groei heilig te zijn. Nou ja, uit hoofde van zijn functie moet hij misschien wel. Klimaat? Rechtvaardige inkomstenverdeling met de derde wereld? Telt wel een beetje mee, maar niet ten koste van de groei. Groei moet.

Zet hem op, bonden, druk die 10 procent of meer erdoor.

Jaap Blaakmeer, Heerenveen

Verlies nemen

De hoge inflatie in Nederland houdt sociale partners in beroering. Het onderzoek van het economisch bureau van de Rabobank waaruit blijkt dat bedrijven hun prijzen vorig jaar meer verhoogden dan noodzakelijk was, is alleen maar meer olie op het vakbondsvuur.

Een groot deel van de hoge inflatie is geïmporteerde inflatie. De sterk gestegen uitgaven aan energie komen immers geen partij in Nederland ten goede, maar stromen naar buitenlandse leveranciers. We zijn als land collectief armer geworden. Bij een te laag loonbod wordt deze inflatiepijn in (te) grote mate bij werknemers neergelegd. Anderzijds is een looneis van meer dan 10 procent door vakbonden niet reëel, omdat bedrijven die redelijkerwijs niet kunnen financieren. Er dreigt dan een loon-prijsspiraal van opeenvolgende loon- en prijsstijgingen die de ECB aanleiding geeft de rente te blijven verhogen. De (toch al lage) economische groei zal verder verslechteren, waardoor het doembeeld van de stagflatie uit de jaren tachtig steeds dichterbij komt.

Ben ik een belangenbehartiger van het bedrijfsleven? Nee. Als lid van de FNV hoop ik dat mijn vakbond bereid is een verlies te nemen. Het aanvaarden van een fatsoenlijk loonaanbod van 6 of 7 procent is voor de maatschappelijke rust en de economische ontwikkeling op lange termijn wenselijk. We zijn helaas met z’n allen een beetje armer geworden.

Gijs van den Brekel, Tilburg

Factor kapitaal

Grote zorgen bij Klaas Knot over de looneisen van de vakbond. De sociale partners, de vakbond dus, moeten zich volgens hem verantwoordelijk gedragen. Maar de prijs-loonspiraal is mede aangewakkerd door de onmaatschappelijk hoge salarissen van de ceo’s en het jarenlang fiscaal ontzien van de factor kapitaal. Waarom hoorde ik Klaas Knot toen niet over verantwoordelijk gedrag toen de factor kapitaal zich decennia lang lachend verrijkte met enorme winsten en salarissen, die op niets gebaseerd waren, behalve op loonmatiging door de factor arbeid?

Waarom pleit hij niet voor een belastingverhoging op kapitaal, vermogenswinsten en de te hoge bedrijfswinsten om de reeds aangekondigde bezuinigingen door de overheid te voorkomen? Uit alles blijkt dat de disciplinering van de factor kapitaal tamelijk urgent is, omdat de macht van de factor kapitaal in de samenleving verder lijkt te reiken dan gewenst of gezond is voor een democratie (die wij toch nog steeds pretenderen te zijn).

Harry Bleeker, Amsterdam

Kleine man weer de klos

Klaas Knot geeft er blijk van dat ook hij geïnfecteerd is met het neoliberale virus. Het werkende deel van de bevolking waar het geld verdiend wordt, moet zijn eisen matigen, terwijl het grootkapitaal mag blijven graaien.

In plaats van de oorzaak aan te pakken, is ‘de kleine man’ weer de klos. Zoals een collega van me ooit zei: ‘Regen valt van boven naar beneden. Hoe lager je staat, hoe natter je wordt.’

Guus van Bronswijk, Haarlem

Emotie

Klaas Knot doet het ongenoegen over de graaiflatie af als ‘emotie’. Dat klopt volgens mij, al is het op een andere manier dan hij bedoelt. Zolang je net over de grens voor bijvoorbeeld een komkommer of tomaatjes uit Nederland minder dan de helft betaalt dan in onze eigen supermarkten, bekruipt je de emotie die iemand voelt wanneer hij belazerd wordt. Komt me voor als een schoolvoorbeeld van graaiflatie en Knot heeft dus gelijk: dat leidt tot emotie.

Harry Klomp, Utrecht

Kostenstijgingen

Klaas Knot beweert dat werkgevers ‘geen keus hebben dan om hun prijzen te verhogen’ in reactie op loonsverhogingen. Natuurlijk hebben ceo’s wel een keuze: ze kunnen ook stoppen zichzelf loonsverhogingen en extra bonussen te geven, of accepteren dat de winst minder hoog is.

Volgens de Rabobank zou er geen sprake zijn van graaiflatie, maar zouden bedrijven ‘voorsorteren op voorziene kostenstijgingen’ zoals loonsverhogingen en dus hun prijzen alvast verhogen. Waarom legt Klaas Knot de verantwoordelijkheid niet bij de bedrijven om de loon-prijsspiraal te stoppen? Vakbonden hebben namelijk geen andere keus dan om hun looneisen te verhogen in reactie op de prijsstijgingen.

Thomas Berkhout, Utrecht

Eénrichtingsverkeer

Klaas Knot vindt dat de lonen met niet meer dan 7 procent mogen stijgen omdat anders de lonen en prijzen elkaar opdrijven. Een vreemd voorstel, zeker als dat in licht wordt gezien van de exorbitant hoge bonussen en premies die de top zichzelf toebedeelt. Laat Knot deze zelfverrijking eens flink beknotten in plaats van de looneisen, anders wordt het zo’n éénrichtingsverkeer als het om inkomens gaat.

J.W. Nieuwpoort, Alkmaar

Vernieuwing

Met verbazing lees ik de reactie van de heer Knot. Volgens hem zouden de vakbonden, bij hun looneisen, schuldig zijn aan de inflatie. Jammer dat deze meneer ook dit keer de plank misslaat. De inflatie is een gevolg van de graaicultuur bij de managers, aandeelhouders en ceo’s. Dat de bonden nu op hun strepen blijven staan is zeer terecht.

Een directeur van DNB dient niet het kapitaal, maar alle burgers. Misschien tijd voor vernieuwing.

Rob Koudijs, Maasland