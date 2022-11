Opinie: Kijk eerst eens naar jezelf als je met een vinger wijst naar Qatar of Shell

Arbeiders bij het stadion in Lusail, Qatar. Beeld AP

Met groeiende ergernis lees ik in de media de ophef over de behandeling van arbeidsmigranten rondom het WK voetbal in Qatar. Dat daar nogal wat op aan te merken is, weet ik als geen ander: zeven jaar werkte ik bij een mensenrechtenorganisatie die arbeidsmigranten in Azië ondersteunt. Maar de hypocrisie waarmee de Nederlander Qatar veroordeelt, vind ik tenenkrommend.

Een delegatie van de Nederlandse overheid die onze organisatie in Singapore bezocht om meer te leren over het oplossen van misstanden in de arbeidsmigratie, deed een boekje open over de problemen in eigen land. De Nederlander die zich druk maakt over het welzijn van arbeidsmigranten moet eens gaan kijken in het Westland, naar hoe Oost-Europese werkers daar worden uitgebuit en gehuisvest. Waarom niet eerst de hand in eigen boezem gestoken voor we anderen de maat nemen?

Wat me ook tegen de borst stuit, is dat de berichtgeving over Qatar vaak niet feitelijk is en cijfers uit hun verband worden getrokken. Zo duikt steeds het getal op van zesduizend doden bij de bouw van voetbalstadions, terwijl dat in feite het totale aantal overleden arbeidsmigranten is in tien jaar tijd. Ik wil de situatie niet bagatelliseren, maar de werkelijkheid is dus complexer.

Dat het WK de situatie voor de arbeidsmigranten in Qatar ook heeft verbeterd, juist nu ze zo in spotlights staan, lees je zelden. Uiteraard is er nog een lange weg te gaan, maar het is hopelijk een begin.

De schreeuwende Nederlander

Maar wat me het meest stoort, is dat in Nederland niemand zich écht lijkt te bekommeren om de mensen die daar werken. Steeds is de schreeuwende Nederlander aan het woord, zelden zie ik een interview met een van de werkers zelf. Via mijn werk kan ik inmiddels velen van hen mijn vrienden noemen en hun verhalen zijn ronduit choquerend, maar even zo vaak inspirerend.

Uiteraard zijn er verhalen over uitbuiting en mishandeling, belangrijke misstanden die moeten worden aangekaart. Over mensen die na een ongeval zonder salaris worden gerepatrieerd. Mensen die zich in de schulden steken om überhaupt te kunnen vertrekken en dan vastzitten, zonder paspoort.

Maar ook hun andere, menselijke kant verdient onze aandacht. De verhalen van mensen die blij zijn dat ze van hun Qatarese salaris hun kinderen kunnen laten studeren. Mannen die trots zijn te mogen meebouwen aan zo’n historisch stadion. Hoeveel van hen zijn zelf ook gek op voetbal?

Het zijn niet enkel zielige slachtoffers. Het zijn mensen zoal wij. Voor velen is werk in het buitenland een bewuste keuze om zichzelf en familie vooruit te helpen. Arbeidsmigratie kent zoveel kanten, zoveel nuance. Een nuance die in de Nederlandse media ontbreekt.

De gemiddelde Nederlander

Een ding is me duidelijk in alles wat ik in Nederlandse kranten lees: de gemiddelde Nederlander geeft weinig om de arbeidsmigrant als mens. Het wegzetten van de Qatari als ‘slecht’ doet men vooral om zichzelf superieur te voelen. Dus als u straks voor de buis zit, denk dan ook eens aan de arbeidsmigranten in ons eigen land die onze hulp en aandacht nodig hebben. En doe er dan wat aan.

De vervuilers, dat zijn de anderen

Ophef van de dag op Twitter: de Nationale Klimaatweek ging van start en onze minister van Klimaat Rob Jetten vraagt ons of wij ook meedoen met verschillende initiatieven om energie te besparen. Ons nationale morele kompas Tim Hofman tweet: ‘Pleur op, bel Shell’. Volkskrant-columniste Eva Hoeke schrijft: ‘En laat je als burger ook niet opjutten door politici die vinden dat het wel een tandje minder kan met die douche – dat is de taal van de grootvervuilers. Een beter milieu begint niet bij jezelf, maar bij Shell!’

Een ander artikel, van Roxane van Iperen, met de kop ‘Nee, een duurzame wereld begint niet bij jezelf. Een pleidooi tegen consumentenactivisme’ werd wederom veelvuldig op Twitter gedeeld. Een foto van een fietser met op de achtergrond de fabrieken van Tata Steel, schept het beeld van de ‘arme’, ‘onschuldige’ consument die alles doet om het klimaat te redden, terwijl de industrie – alleen maar het belang van de aandeelhouders dienend – haar vervuilende productie voortzet en miljoenenwinsten opstrijkt met het warmstoken van onze planeet.

Het algemene discours: minder vlees eten, korter douchen en de verwarming een graadje lager zetten is bij lange na niet voldoende om ons klimaat te redden, wat we moeten aanpakken zijn de grote vervuilers, de industrie.

Persoonlijke CO 2 -uitstoot

Nu wil ik het niet voor Shell opnemen – de presentatie van de kwartaalresultaten afgelopen week laat ook zien dat dat nergens voor nodig is. Investeringen in nieuwe gas- en olieboringen moeten gestopt worden. Hun lobby tegen effectieve klimaatwetgeving brengt ons niets. De oliebedrijven deden al vroegtijdig onderzoek naar klimaatverandering en hebben toentertijd alleen in hun eigen belang gehandeld.

Maar de persoonlijke CO 2 -uitstoot los zien van uitstoot van bedrijven is absurd. De tien grootste vervuilers van Nederland zijn inderdaad chemische fabrieken en energiecentrales en de makkelijke weg naar minder CO 2 -uitstoot is het aanpakken van de grootste vervuilers. Maar deze vervuiling is niet los te zien van consumptie door de burgers.

Tata Steel levert staal voor jouw fiets. Shell levert benzine voor jouw auto en gas voor de verwarming van jouw huis. De Nederlandse consument is niet zielig of onschuldig, en profiteert al jaren van alle gemakken die de chemische industrie ons biedt.

Voor sommigen producten zijn duurzame alternatieven beschikbaar, maar er zijn ook producten die niet, of niet in de huidige volumes, passen in de Net Zero-wereld van na 2050. Het is onrealistisch om dezelfde productie van de industrie te verwachten, maar dan zonder de uitstoot. De samenleving moet oordelen wat absoluut noodzakelijk is, en waar we met minder afkunnen. Dat vereist dan ook veranderingen in het consumptiepatroon.

Gezond beeld

De weg vooruit naar een fossielvrije samenleving is gebaat bij een gezond beeld van wat de industrialisering van onze samenleving ons gebracht heeft, zoals verwarming van onze huizen, voedselzekerheid en transport. Het complexe gesprek moet gevoerd worden waar we met minder afkunnen. Gebaseerd op deze keuzen, kan effectieve industriepolitiek gevoerd worden om binnenlandse productie van brandstoffen en goederen die we ook na 2050 willen gebruiken, te garanderen.

De morele verhevenheid ten opzichte van vervuilende bedrijven dient geen enkel doel, en we hebben geen tijd om te wachten op actie van ‘de overheid’ of ‘de industrie’. Ik blijf als consument proberen mijn ecologische voetafdruk te beperken, als professional zal ik blijven werken aan verduurzaming van de industrie en als burger blijven stemmen op partijen die werken aan een groene toekomst. Alle mogelijke wegen naar een groene toekomst zullen moeten worden bewandeld. Om bij de woorden van Rob Jetten te blijven: Doe jij ook mee?