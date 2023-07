Opinie: Kiezers weer de centrumlinkse PvdA-tent in krijgen, is de politieke opgave. Niet een fusiepartij voor hoogopgeleiden

PvdA-leider Attje Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver tijdens een persconferentie in café Dudok over de samenwerking tussen de twee partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen, Den Haag, 9 juli. Beeld ANP

Deze week mogen de leden van de PvdA stemmen over een gezamenlijke kandidatenlijst met GroenLinks voor de verkiezingen dit najaar. Gezien de stemverhoudingen bij eerdere moties over rood-groene samenwerking, lijkt de uitkomst van de ledenraadpleging bij voorbaat vast te staan. Daarmee zal de sociaal-democratie deze herfst voor het eerst in ruim honderd jaar niet meer zelfstandig aan de verkiezingen in Nederland deelnemen.

Over de auteur Simon den Haak is voormalig medewerker van oud-PvdA-leiders Lodewijk Asscher, Diederik Samsom en Wouter Bos. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

De politieke beweging waarvoor mijn familie zich sinds mijn overgrootouders heeft ingezet, zal verdwijnen als dragende en sturende kracht in de Nederlandse democratie. Dat is niet alleen betreurenswaardig vanuit sentimentele weemoed. De groeiende sociale ongelijkheid, het gebrek aan kansen en perspectief voor grote groepen kinderen, de noodzaak om de boel bij elkaar te houden; de grote problemen van onze tijd schreeuwen simpelweg om krachtige sociaal-democratische politiek.

Tegelijkertijd is er de noodzaak om onze natuur te beschermen en zuinig met de planeet om te gaan. Wie in de politiek wat wil bereiken, zal altijd moeten samenwerken om een meerderheid te halen. De vraag is dan ook niet of PvdA en GroenLinks het met elkaar eens kunnen worden. De politiek werkelijk relevante vraag moet zijn waarom zo weinig Nederlanders het met de PvdA en GroenLinks eens zijn en hoe we dat kunnen veranderen.

BBB-stemmers

Als een derde van de kiezers bij gemeentelijke verkiezingen op lokale partijen stemt en de BBB een derde van de stemmen in de provincies haalt, kan het antwoord van de PvdA wat mij betreft dan ook niet zijn om de toekomst nog verder in het hoogopgeleide progressieve electorale hoekje te zoeken. Toch is dat precies wat er door een fusie met GroenLinks gebeurt, zowel inhoudelijk als qua politieke cultuur en uitstraling. Dan kun je misschien wat kiezers afsnoepen van D66, maar voor de echte puristen in het progressieve kiezerskamp zal de fusiepartij altijd minder aantrekkelijk blijven dan bijvoorbeeld de PvdD, Volt en Bij1. Tegelijkertijd dreigt de afstand met de middengroepen nog verder toe te nemen.

Het grote risico is dat rood-groen vooral een getuigenispartij wordt voor hoger opgeleide progressievelingen. Met levensgrote idealen en torenhoge ambities, maar ook losgezongen van de dagelijkse problemen van de gewone man en vrouw en daarmee geen serieus alternatief voor kiezers die centrumlinks op zich best een kans zouden willen geven. Dat draagt niet bij aan groene politiek en ook niet aan sociale politiek.

Terugwinnen

De werkelijke uitdaging is om het vertrouwen van mensen die zich nu niet meer door links vertegenwoordigd voelen terug te winnen. De verbinding met de gematigde, lokale, cultureel meer behoudende (centrum)kiezers te herstellen. Inhoudelijk is dat nodig vanuit de principiële sociaal-democratische overtuiging dat de boel bij elkaar gehouden moet worden. Politiek is het nodig om de electorale vijver groter te maken.

De PvdA heeft nog steeds de potentie om weer een geloofwaardige partij te zijn voor deze mensen. En daarmee weer meer kiezers in de grote centrum-linkse tent te krijgen. Het vormen van een fusiepartij waarin de sociaal-democratische traditie onvoldoende herkenbaar is, maakt die opgave juist moeilijker. Datzelfde geldt omgekeerd voor GroenLinks.

De PvdA en GroenLinks hebben allebei afzonderlijk de potentie om – met een goede leider en een goede inhoudelijke focus – grote groepen kiezers aan te spreken. Maar het zijn wel verschillende groepen kiezers, die verschillende onderwerpen belangrijk vinden. Het is als Heineken versus havermelkcappuccino. Mensen met een tweedehands autootje tegenover mensen met een Tesla. Het is beter om die verschillen te erkennen, dan te doen alsof ze niet bestaan. Juist vanuit de eigen kracht kunnen PvdA en GroenLinks herkenbare politiek voeren voor hun eigen kiezers en elkaar vervolgens de hand reiken.

Focus

De PvdA kan groeien door een scherpe focus op de sociaal-economische bestaanszekerheid, veiligheid en ja, ook het onder controle krijgen van migratie. De combinatie Sociaal en Sterk spreekt heel veel mensen aan, zoals bijvoorbeeld Ahmed Aboutaleb al vele jaren laat zien. GroenLinks kan vooral groeien door de kiezers aan zich te binden die klimaat, eiwittransitie en biodiversiteit op één hebben staan.

In de huidige politieke constellatie met een grote BBB en onduidelijkheid over het leiderschap van VVD, CDA en D66, kan er veel gebeuren. Het is best mogelijk dat rood-groen met een nieuwe leider leidt tot een redelijke uitslag. De voorstanders van een fusie, die nu in de meerderheid lijken te zijn, zullen daarmee hun gelijk bevestigd zien. Maar een incidenteel verkiezingsresultaat is niet voldoende om het vertrouwen van mensen in links langdurig terug te winnen.

Het inruilen van de sociaal-democratie voor een ongewis progressief avontuur, zal Nederland niet socialer en niet groener maken. Serieuze politiek voeren vanuit de eigen kracht, ideologie en leiderschap, biedt daarvoor meer perspectief. Wie werkelijk wil dat centrumlinks structureel groter wordt, stemt daarom tegen deze fusie.