Opinie: Kíés boer, bedrijf en natuurbeheer in waterschapbestuur

Water in de Spiegelwaal, de nevengeul van de Waal, bij Nijmegen. Vanwege het hoge water is de extra geul open gezet om overstromingen te voorkomen, 2 januari. Beeld ANP

Waterschappen kunnen nauwelijks rekenen op de interesse van kiezers, zo blijkt uit een voor het eerst gehouden waterschapskiezersonderzoek . Slechts 22 procent van de kiezers kent de juiste naam van hun waterschap. En dat terwijl waterschapsbesturen belangrijke keuzen maken over kwesties als het zuiveren van water, de aanpak van droogte en de hoogwaterbescherming.

Klimaatverandering

Met de klimaatverandering worden waterschapstaken alleen maar belangrijker. Kiezers betalen bovendien waterschapsbelasting en mogen eens in de vier jaar hun stem uitbrengen bij waterschapsverkiezingen. De belangstelling is ook elders beperkt. Als het waterschap al aan bod komt in de Tweede Kamer, leidt dat zelden tot aandacht buiten de vakpers. Nu is dat anders, omdat de ­Kamerleden zich binnenkort buigen over een initiatiefwetsvoorstel om de ­zogenaamde ‘geborgde’ zetels af te schaffen.

De algemene besturen van de 21 waterschappen die Nederland telt, bestaan uit maximaal dertig leden. De meeste bestuursleden worden rechtstreeks gekozen door de inwoners bij de waterschapsverkiezingen. De laatste verkiezingen waren in 2019. Maximaal negen bestuurders per waterschap worden echter niet gekozen, maar benoemd door organisaties als de Kamer van Koophandel, de Landbouw- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Nederlandse Vereniging van Bos- en Natuurterreinbeheerders. Dat zijn de zogenaamde ‘geborgde’ zetels.

Volgens Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66), de Kamer­leden die het wetsvoorstel hebben ingediend, is een belangrijk argument voor afschaffing van geborgde zetels dat door de klimaatverandering water meer dan ooit een zaak is waarbij iedereen belang heeft. Bovendien betalen alle inwoners fors mee aan het waterschap. Daarom is er in hun ogen nog minder reden om bestuurszetels te ­reserveren voor bepaalde belangengroepen. Zij stellen dan ook voor om alle bestuurszetels te bezetten via verkiezingen op basis van het principe ‘een kiezer, een stem’.

Onderzoek

Voor zover wij weten, is aan kiezers zelf nog niet eerder gevraagd wat zij vinden van een aparte vertegenwoordiging van boeren, bedrijven en natuurbeheerders. Daarom hebben we hen de volgende stelling in het kiezersonderzoek voorgelegd: ‘Vertegenwoordigers van boeren, bedrijven en natuurbeheerders moeten deel uitmaken van het algemeen bestuur van waterschap’. Van de kiezers is 45 procent het eens met deze stelling en 15 procent zelfs ‘helemaal eens’. Slechts 7 procent van de kiezers is het er (helemaal) niet mee eens, terwijl de rest een neutrale positie inneemt.

Dat lijkt op het eerste gezicht stevige steun voor de vertegenwoordiging van bepaalde groepen en dus voor de handhaving van de geborgde zetels. Maar, is dat wel zo? De brede instemming met de stelling betekent namelijk nog geen steun voor de manier waarop de vertegenwoordigers van boeren, bedrijven en natuurterreinbeheerders nu hun geborgde zetels krijgen. Uit de grote steun voor de stelling is immers niet af te leiden of kiezers benoeming door belangenorganisaties acceptabel vinden om een zetel in het waterschapsbestuur te verwerven.

Uit ons onderzoek blijkt wel dat kiezers het vooral belangrijk vinden dat hun vertegenwoordigers de democratische kwaliteit van de waterschappen bewaken. Daarbij hoort dat waterschapsbestuurders alle belangen meewegen in de besluitvorming, niet alleen die van boeren, bedrijven en natuurbeheerders.

Ontevreden

Ook blijkt dat kiezers – in het huidige systeem met geborgde zetels – duidelijk niet tevreden zijn over de manier waarop deze belangenafweging nu vorm krijgt. Waterschapsbestuurders scoren een magere 4,8 op een schaal van 0 tot 10 op dit punt. Voor de rol van democratische procesbewaker krijgen leden van Provinciale Staten (4,5) en gemeenteraden (4,2) eveneens een lage waardering. Maar gemeenten en provincies kennen geen geborgde zetels. Verbetering van de democratische procesbewaking vergt dus meer.

De Tweede Kamer zou daarom moeten discussiëren welke hervormingen waterschapsbestuurders prikkelen om alle belangen mee te wegen. Veel kiezers zijn voor de invoering van een bindend referendum en een gekozen voorzitter van het waterschapsbestuur.

Deze week houdt de Kamer een hoorzitting over het wetsvoorstel om de geborgde zetels voor boer, bedrijf en natuurbeheerder af te schaffen. Kiezers hechten aan de vertegenwoordiging van deze belangen. Dat betekent echter nog geen steun voor handhaving van de geborgde zetels.

Voor kiezers is ook belangrijk dat in het waterschapsbestuur alle belangen beter worden meegewogen in de besluitvorming. Om dat voor elkaar te krijgen, moet het debat in de Kamer zich niet slechts richten op de geborgde zetels. Er is meer nodig om het waterschap van en voor ons allemaal te maken.

Hans Vollaard, Harm Binnema (beiden Universiteit Utrecht) en Bas Denters en Giedo Jansen (beiden Universiteit Twente) zijn allen politicoloog en gespecialiseerd in decentraal bestuur. De laatste twee voerden het kiezersonderzoek over waterschappen uit. Het volledige verslag van het kiezersonderzoek is te vinden in de Kennisbank Openbaar Bestuur.