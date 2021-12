Opinie: Kansrijke asielzoekers willen en kunnen sneller aan het werk, dus kabinet en gemeenten, doe er wat mee

Vluchteling Mohannad werkt in een bedrijf in Cuijk waar ze rolluiken maken. Beeld Marcel van den Bergh

Het is op dit moment alle hens aan dek om opvangplekken te vinden voor asielzoekers. De opvang zit vol en nieuwe locaties zijn nodig om asielzoekers onderdak te bieden. De druk op de opvang is niet van recente datum. De afgelopen jaren liep de wachttijd voor asielzoekers aanzienlijk op. Degenen die in 2014 een vergunning kregen, moesten gemiddeld 110 dagen wachten, maar voor statushouders die in 2019 hun vergunning kregen, liep dit op tot gemiddeld 208 dagen. Ook na statusverlening wachten statushouders vaak nog geruime tijd in de opvang totdat zij daadwerkelijk naar een woning in een gemeente kunnen verhuizen. De krappe woningmarkt speelt hierbij een rol.

Deze situatie is ver verwijderd van hoe het eigenlijk zou moeten gaan. Onderzoek wijst uit dat langdurig verblijf in de opvang ongunstig uitpakt voor iemands psychische gezondheid. Dat geldt ook voor vluchtelingen die vaak van opvanglocaties zijn verhuisd. Verder blijkt uit SCP-onderzoek dat degenen die tijdens de opvangperiode actief participeren, zoals met vrijwilligerswerk en het leren van de Nederlandse taal, een betere start maken nadat ze de opvang hebben verlaten: ze leren de taal sneller en hebben vaker een baan.

Het opvangbeleid bestaat dus niet alleen uit het doorlopen van de asielprocedure, maar het moet ook worden beschouwd als een eerste stap in het integratiebeleid. Door de volle azc’s en het lange verblijf in de opvang, staat dit echter ver af van de huidige realiteit.

Goede plannen, weinig resultaat

Er ligt een dus belangrijke opgave om een goed opvangbeleid tot stand te brengen. Opmerkelijk genoeg werd al in het regeerakkoord van 2017 vastgelegd dat het asielproces efficiënter en de asielopvang flexibeler moest worden. Schommelingen in het aantal asielaanvragen dienden te worden opgevangen en de duur van de procedures moest omlaag.

Kansrijke asielzoekers wachten in kleinere opvangcentra hun asielaanvraag af, terwijl actief zou worden geïnvesteerd in het leren van de Nederlandse taal. De opvangcentra zouden in de buurt komen te staan van gemeenten waar asielzoekers na verlening van de vergunning zouden gaan wonen. Goede plannen, maar er is weinig van gerealiseerd.

Zeker nu sprake is van een gemiddeld lang verblijf in de opvang, zouden er meer mogelijkheden moeten komen om activiteiten te ondernemen voor asielzoekers voor wie de kans groot is dat ze een status krijgen. Zo wordt de wachttijd zinvol ingevuld. Uit onderzoek blijkt dat maar 6 procent van de Syrische statushouders tijdens de opvang betaald werk heeft verricht. Dit aandeel kan omhoog, bijvoorbeeld door hen actief te bemiddelen naar sectoren waar een grote behoefte bestaat aan personeel. Veel asielzoekers en statushouders willen, kunnen en moeten aan het werk en hun capaciteiten inzetten.

Draagvlak blijft breed

Bij kwesties zoals het opvangbeleid rijzen al snel vragen over het draagvlak onder de bevolking. De komst van een azc of instroom van asielzoekers kan leiden tot heftige protesten. Toch leert onderzoek dat het draagvlak voor de komst van vluchtelingen niet zo sterk gepolariseerd is als het soms lijkt. Bij een brede groep in de bevolking bestaat steun voor de komst van vluchtelingen. Die is wel aan voorwaarden gebonden: het moeten ‘echte’ vluchtelingen zijn die vanwege oorlog of politieke vervolging hun herkomstland hebben moeten ontvluchten. En mensen combineren steun doorgaans met zorgen: zijn de aantallen niet te hoog, hoe zal hun integratie gaan en leidt hun komst niet tot overlastgevend gedrag?

Opvangbeleid zal te maken krijgen met discussie en weerstand, maar de keuze om in de opvang juist aandacht te richten op kansrijke asielzoekers – overwegend ‘echte’ vluchtelingen – zal naar verwachting op de nodige steun bij de bevolking kunnen rekenen. Dat geldt ook voor het streven naar meer kleinschalige opvang en het verruimen van participatiemogelijkheden van asielzoekers, die tegemoet komen aan zorgen die er rond het integratieproces bestaan.

Opvang en inburgeren

Op 1 januari gaat de nieuwe inburgeringswet van start. De nieuwe regie-rol van gemeenten is voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aanleiding geweest om met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en ministeries het belang te benadrukken van een samenhangend opvang- en inburgeringsbeleid. Dit is een belangrijke stap vooruit. Gemeenten kunnen echter niet zelf zorgen voor kleine opvangcentra en snelle procedures, dat is vooral een taak voor de landelijke overheid. De opgave is bovendien niet enkel het vinden van zoveel mogelijk opvangplekken.

Het is aan het nieuwe kabinet om die handschoen op te pakken en te investeren in structurele kleinschalige opvang met goede participatiemogelijkheden om de negatieve effecten van langdurige opvang om te zetten in het stimuleren van integratiekansen. Zowel het kabinet als gemeentebesturen maken binnenkort een nieuwe start. Een mooie gelegenheid om de bal die op de stip ligt, gezamenlijk in te schieten.

Jaco Dagevos is senior-onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kim Putters is directeur van het SCP en hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.