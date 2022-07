Opinie: Kabinet, wees nu eens streng voor gemeenten, zodat mensen in bijstand écht ademruimte krijgen

Bij coöperatie Het Lichtpunt in Alkmaar worden bijstandsgerechtigden omgeschoold tot ondernemers. Beeld Raymond Rutting / De Volkskrant

Er waren nogal wat onderzoeken, (Kamer)debatten, krantenartikelen en rechtszaken voor nodig, maar nu heeft de regering de eerste stap gezet op weg naar de hervorming van de Participatiewet. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) wil ‘de balans herstellen’ omdat er sprake is van een ongelijke verhouding tussen (a) de door bijstandsgerechtigden als beperkt ervaren ondersteuning, (b) het strenge sanctieregime en (c) de complexe inrichting van het stelsel voor bestaanszekerheid.

Ze ontving daarvoor terecht complimenten, maar wij – medeopstellers van het in december 2021 gepresenteerde manifest ‘Een oproep tot meer echte bijstand. Zorg snel voor bestaanszekerheid, ondersteuning en toekomstperspectief’ – zien nog verbeterpunten om te komen tot een rechtvaardige bijstand.

Over de auteurs Trudie Knijn is emeritus hoogleraar interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en vrijwilliger bij Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Thomas Kampen is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek.

Strakke sturing

Het siert minister Schouten dat zij de harde uitwerking van de Participatiewet erkent en inziet dat er meer aandacht moet komen voor de problemen van mensen. De uitgangspunten van minder wantrouwen en meer bestaanszekerheid blijken ook uit het voornemen van ministers Schouten en Van Gennip (Sociale Zaken) om de periode waarin de uitkering teruggevorderd kan worden terug te brengen van twintig naar vijf jaar, zoals de Volkskrant woensdag meldde.

Minder enthousiast zijn we over haar aanname dat het voor de mensen in de bijstand voldoende soelaas biedt als het Rijk gemeenten meer ruimte geeft. Dat steeds meer gemeenten de Participatiewet veel te streng vinden en snakken naar minder strakke sturing uit Den Haag wil niet zeggen dat alle gemeenten meegaan met de nieuwe wind. Dat hangt af van de politieke kleur en financiële positie van de gemeente.

Onvoldoende geïnformeerd

Bovendien onttrekken veel regionale sociale diensten zich aan democratische gemeentelijke controle omdat raadsleden onvoldoende worden geïnformeerd of beperkt zicht hebben op de uitvoering van de bijstand.

Meer ruimte voor de gemeenten moet gepaard gaan met enkele strakke richtlijnen die de rechten van bijstandsgerechtigden versterken zonder afbreuk te doen aan alle inspanningen die gericht zijn op re-integratie. Ten eerste zijn de voorgestelde aanpassingen in de kostendelersnorm en het verrekenen van mantelzorg goede maatregelen, maar die hebben alleen het gewenste resultaat als gemeenten ook verplicht worden die in te voeren.

Experimenteerruimte

Dat geldt ook voor de voorgestelde maatregelen met betrekking tot re-integratie. Als de minister het recht op re-integratieactiviteiten op maat, opleidingsmogelijkheden en experimenteerruimte wettelijk zou verankeren, zou dat pas werkelijk een stap vooruit zijn. Ten tweede hebben jongeren van 18 tot 21 jaar zonder ouders (en dat geldt voor een aanzienlijk aantal jonge daklozen en alleenstaande minderjarige asielzoekers) alleen baat bij harmonisering van de bijzondere bijstand als hun uitkering wordt vastgesteld op het niveau van een volwassene. Van een aan het minimumjeugdloon gekoppelde bijstandsuitkering kan immers niemand rondkomen.

Ten derde trekt de Kamerbrief onvoldoende lessen uit het debacle met de kinderopvangtoeslag. Ook op dit punt is meer sturing vanuit het Rijk nodig. Onlangs meldde NRC dat vier Utrechtse gemeenten nog steeds een discriminerende fraudescorekaart gebruiken die woonwagenbewoners en mensen met laaggeschoold werk (kappers, taxichauffeurs, glazenwassers en horecapersoneel) bij voorbaat als verdacht indiceren.

Investeren in vakmanschap van baancoaches, klantmanagers, fraudebestrijders en andere professionals, zoals de minister voorstelt, is een onderdeel van de oplossing. Maar het is nog niet genoeg. Daarnaast is het van groot belang dat zij leren signaleren of er binnen de uitvoeringsorganisatie sprake is van discriminatie of institutioneel racisme en moeten klachtenprocedures goed ingericht en duidelijk gecommuniceerd worden met bijstandsgerechtigden.

Giften

Tot slot helpen de maatregelen bijstandsgerechtigden niet snel genoeg uit de armoede. Mooi dat giften en incidentele verkoop als aanvulling op de bijstand worden toegestaan, maar dat lost de armoede niet op. Immers, het is alleen voorbehouden aan diegenen die in staat zijn geld van vrienden of familie of uit verkoop te ontvangen. Hoewel minister Schouten stelt toe te werken naar een Participatiewet die een bestaansminimum garandeert, is daarvan in haar huidige voorstel nog geen sprake. Dat erkent zij overigens ook.

De herijking van het sociaal minimum moet volgens het kabinet een deel van de armoede oplossen, maar dat vergt een complete stelselwijziging en duurt nog een paar jaar. Ondertussen blijft de uitkering onvoldoende (ongeveer 100 euro per maand te weinig, en dat was nog vóór de grote prijsstijgingen) om boven de armoedegrens te komen en zijn mensen in de bijstand bezig met overleven. Vooral met de stijgende kosten voor levensonderhoud staat het water hun aan de lippen. Dat staat de mogelijkheden om vooruit te komen in het leven in de weg.

Kortom: wij steunen de goede voorstellen van de minister, maar roepen haar op om gemeenten er ook aan te houden. Trek lessen uit de toeslagenaffaire en maak haast met de bestrijding van armoede. De jaren van overdreven streng zijn voor bijstandsgerechtigden zijn achter ons. Laten we nu eens streng zijn voor gemeenten die dat nog niet begrijpen.