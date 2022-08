Opinie: Kabinet, wacht dit keer niet af tot Brussel met oplossing komt voor energiecrisis

Drijvende fabriek in Rotterdam die vloeibaar gemaakt aardgas (lng) omzet in gas, zodat het gebruikt kan worden in het Nederlandse energienet. Beeld Sem van der Wal / ANP

‘Varen op zicht’ was de zelfverklaarde strategie van de Nederlandse overheid tijdens de covidcrisis van 2020. Het kenmerkte ook de Nederlandse aanpak van de Europese onderhandelingen over het coronaherstelfonds (later NextGenerationEU geheten), een fonds van 750 miljard euro, bestaande uit deels giften en deels leningen.

Precies twee jaar later bevindt Nederland zich in de volgende grote Europese crisis: de energiecrisis. Aan de basis staat een giftige cocktail van extreem hoge energieprijzen, het (grotendeels) dichtdraaien van de Russische gaskraan en dit najaar waarschijnlijk een gedeeltelijke afschakeling van met name de Duitse industrie, die door de Europese Commissie wordt gezien als de motor van de interne markt.

Overheidstekorten

De energiecrisis heeft – net als de covidcrisis – een sterk financieel karakter. Europese politici willen hun industrieën beschermen en huishoudens financieel compenseren. Sommige lidstaten kunnen dat opbrengen. Andere, met name Italië, kunnen dat niet. Overheidstekorten en renteverschillen gaan verder oplopen. Financiële markten verliezen vertrouwen. Bestaande Europese potjes zijn nagenoeg leeg en de mogelijkheden van de ECB zijn beperkt. Nederland komt dan – net als in het voorjaar van 2020 – in een situatie waarin het moet kiezen tussen dingen die het allemaal niet wil: inbreken op energiemarkten, ophogen van het meerjarig financieel kader of zelfs een ‘NextGenerationEU 2.0’.

Over de auteur Sandrino Smeets is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek naar de grote crisisonderhandelingen in de Europese Unie, zoals de eurocrisis, migratiecrisis, Brexit en de covidcrisis.

Hoe bereidt Nederland zich voor op deze nieuwe ronde van crisisonderhandelingen? Vooralsnog kiest Nederland wederom voor ‘varen op zicht’. Dat wil zeggen de energiecrisis relativeren, de (energie)markten hun werk laten doen, accepteren dat de prijzen hoog zijn en blijven, en terughoudend zijn in het financieel ondersteunen van burgers en bedrijven.

In Brussel, Berlijn en in andere Europese hoofdsteden bereidt men zich ondertussen voor op het ergste. In Parijs en Rome worden alweer proefballonnetjes losgelaten voor gezamenlijk lenen, terwijl er binnen de Commissie op het hoogste niveau plannen klaarliggen voor als de financiële nood straks echt aan de man is.

Chopin-gate

Nederlandse politici en topambtenaren kozen in 2020 voor een reactieve strategie. Nederland wilde niet vooruitlopen op allerlei nog niet bestaande plannen en ideeën. In plaats van dat er op ambtelijk niveau scenario’s werden verkend en alternatieven werden ontwikkeld, koos Nederland ervoor in een zeer vroeg stadium op politiek niveau de hakken in het zand te zetten.

Premier Ruttes optreden tijdens de Europese top van februari 2020 (in Haagse kringen bekend als ‘Chopin-gate’) en minister Hoekstra’s kritische kanttekeningen bij de toestand van de Spaanse en Italiaanse economieën, maakte duidelijk dat er met Nederland geen zaken te doen was. Vier maanden later ging Nederland alsnog akkoord met een nieuw, groot Europees fonds.

Ook nu is de Nederlandse strategie reactief: wachten waar de Commissie straks mee komt en ondertussen proberen Duitsland zo lang mogelijk bij ons te houden. Immers, zo klinkt het bij verscheidene ministeries, als je met tegenvoorstellen komt, moet je ook bereid zijn compromissen te sluiten, en daarvoor is er momenteel geen politieke ruimte. Bovendien is Nederland tijdens de eindfase van de covidonderhandelingen erin geslaagd de schade te beperken, onder andere via een heroriëntatie van het fonds richting structurele investeringen en meer toezicht op de uitgaven. Het ‘afwachten’ werd ogenschijnlijk beloond.

Brusselse machinekamer

De Nederlandse strategie van ‘varen op zicht’ maakt signaalgevoelig. In plaats van zelf mede de koers te bepalen, moet er straks weer worden gereageerd op de plannen en ideeën van anderen. Op het hoogtepunt van de crisis zullen de leiders naarstig op zoek zijn naar iets wat ze wél kunnen doen. Dan komt er opeens veel invloed te liggen bij die paar technocraten in de Brusselse machinekamer, die dan iets op de plank hebben liggen.

Het gevaar is bovendien dat kortetermijnsignalen het winnen van de langetermijnstrategieën. Wordt de Nederlandse inzet dan niet te veel bepaald door emotionele reportages over burgers die hun energierekening niet meer kunnen betalen, terwijl in andere landen energieprijzen worden gemaximeerd en burgers worden gecompenseerd?

Een meer proactieve aanpak stelt niet alleen Nederlandse burgers en bedrijven gerust. Het kan bovendien een onderhandelingsstrategie zijn die op langere termijn, hoewel politiek minder zichtbaar, effectiever is op het Europese niveau. Het dwingt andere hoofdrolspelers om te reageren op plannen en ideeën die zij niet zien zitten, zoals een grondige heroriëntatie van het bestaande ‘meerjarig financieel kader’ (de langetermijnbegroting van de EU, red.). In plaats van te ‘scoren’ in de eindfase, bepaalt Nederland dan mede het ontwerp van de oplossing.