Opinie: Kabinet trekt machtsinstrumenten naar zich toe en zet Kamer buitenspel

Dat het kabinet de Wet verplaatsing bevolking (Wvb) heeft ingezet om onderdak voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren, is staatsrechtelijk onjuist. Het kabinet moet daarom afzien van de inzet van dit machtsmiddel. Mede omdat deze wet geen recht doet aan het maatschappelijke draagvlak voor de opvang van Oekraïners.

Roelof Bisschop is Tweede Kamerlid van de SGP

Op donderdag 31 maart sprak Zelensky via een reusachtig scherm de Tweede Kamer op indrukwekkende wijze toe. Op dat moment werden in ons land al wekenlang kantoorpanden omgebouwd, gymzalen leeggeruimd en huizen opengezet voor Zelensky’s landgenoten. Velen droegen hun steentje bij, vrijwillig en met liefde, zonder drang of dwang. De samenleving in optima forma.

De dag ervoor, woensdag 30 maart, was daar ineens het bericht dat het staatsnoodrecht zou worden geactiveerd. Een Koninklijk Besluit zette de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in werking. Een wet uit 1952 werd van stal gehaald omdat er sprake was van ‘buitengewone omstandigheden vanwege een zeer grote toestroom van ontheemden uit Oekraïne’. Burgemeesters kregen zo de wettelijke taak opvang voor Oekraïners te regelen.

Niemand in de vrieskou

Dat er sprake is van buitengewone omstandigheden zal niemand ontkennen. Na de aanval van Rusland op Oekraïne kwam een grote vluchtelingenstroom op gang. Maar was de situatie eind maart zo dramatisch verslechterd dat deze noodwet per direct ingezet moest worden? Zeker niet. Eind maart waren 31.820 bedden beschikbaar voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Iets meer dan 21.000 bedden waren in gebruik; er resteerden dus nog ruim 10.000 opvangplekken. Niemand moest buiten slapen in de vrieskou, van onmenselijke toestanden of gevaarlijke situaties was geen sprake. Integendeel, de opvang verliep vrijwel vlekkeloos.

Tóch vond het kabinet het nodig naar deze wet te grijpen. Dat is raar, en gelet op de wetsgeschiedenis staatsrechtelijk niet slechts discutabel, maar ronduit dubieus. De Wet verplaatsing bevolking werd in het leven geroepen om de eigen bevolking te evacueren. De wetgever gaf in 1952 aan dat deze bedoeld was ‘voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden’. De wet kon worden gebruikt voor ‘de verplaatsing van bevolking in het belang van haar veiligheid, van de instandhouding van het maatschappelijk leven of van de uitoefening van de taak van de krijgsmacht’.

Dwangmaatregelen

Ook bij de wetsbehandeling in de Staten-Generaal werd duidelijk dat de Wvb uitdrukkelijk ziet op een acute noodsituatie. Genoemd werden oorlog, oorlogsgevaar en (dreigende) rampen. Bijvoorbeeld: een vijandelijke aanval op Limburg, of overstromingsgevaar in Zeeland of het rivierengebied. Hoewel de opvang van Oekraïense vluchtelingen een gevolg is van oorlog, is binnen onze landsgrenzen gelukkig geen sprake van oorlogsgeweld. De Wvb is nu dus niet van toepassing.

Waarom hier een punt van gemaakt? De pijn zit ‘m met name in het feit dat de Wvb dwangmaatregelen mogelijk maakt. Staatssecretaris Van der Burg zegt weliswaar dat hij nu nog geen aanleiding ziet voor activering van verdergaande bevoegdheden, maar op termijn behoren dwangmaatregelen wel degelijk tot de mogelijkheden. De burgemeester zou inwoners kunnen dwingen te vertrekken of zich te verplaatsen. Ook iemands kantoorpand of woonhuis zou in beslag genomen kunnen worden. Dat zijn verregaande maatregelen die inbreuk maken op wezenlijke basisvrijheden van burgers en bedrijven.

Koninklijk Besluit

Opvallend is dat de Wet verplaatsing bevolking werd geactiveerd per Koninklijk Besluit. Zo werden beide Kamers gepasseerd. Dat is logisch in scenario’s als die waar de wet voor is bedoeld: acute nood. Dan moet er meteen gehandeld (kunnen) worden. In deze situatie was daarvan echter absoluut geen sprake. Toch kiest het kabinet ervoor de machtsinstrumenten naar zich toe te trekken en de Kamer de facto buitenspel te zetten. Het parlement ziet zich geplaatst voor een voldongen feit, en kan zich alleen nog uitspreken bij de Voortduringswet Wvb die het kabinet nu heeft ingediend.

De SGP vindt dat grote voorzichtigheid is geboden als het gaat om de grondrechten van burgers. Deze fundamentele rechten komen steeds vaker in de knel omdat een probleem al heel snel het label ‘crisis’ krijgt opgeplakt. Zoals gezegd: bij de inzet van een dergelijk machtsmiddel moet sprake zijn van een acute noodsituatie. Die was er niet. De opvang van Oekraïners kon en kan juist rekenen op groot politiek en maatschappelijk draagvlak. Er moet uiterst terughoudend worden omgesprongen met de inzet van het staatsnoodrecht. Ook de Raad van State, mede de hoeder van ons staatsrecht, zegt dat in haar recente advies. Bewaar die middelen voor de momenten dat ze echt nodig zijn. Een regering die dat niet doet, bruuskeert de staatsrechtelijke regels en ondergraaft het vertrouwen van de burgers.