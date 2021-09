Opinie: Kabinet moet ook na 1 oktober de cultuursector blijven steunen

De protestmars Unmute Us in Utrecht. Beeld Joris van Gennip

Bijna is het zover. Het moment waar veel Nederlanders en wij, cultuurwethouders van de vier grote steden, reikhalzend naar uitkijken: de volledige heropening van de culturele sector. Musea met open deuren en geroezemoes. Theaters met zinderende optredens. Concertzalen met spannende programmering. ­Steden die weer bruisen van leven.

Maar zo vlak voor de eindstreep staan wij allerminst te juichen. Want de culturele sector ligt er, als een van de meest getroffen sectoren in Nederland, beroerd bij. Ook zonder de anderhalve­meterregel zullen de gevolgen van de pandemie nog lang na-ijlen. De schade komt volgens de Taskforce culturele en creatieve sector neer op 2,8 miljard euro in 2021, waarvan 1 miljard in de laatste helft van dit jaar.

Het nieuws dat volgens het CBS de economie weer op het niveau is van voor de coronacrisis, geldt helaas niet voor de cultuursector. Die krimpt alleen maar. De toch al magere reserves zijn op, werknemers (veelal zzp’ers) zijn ontslagen en hebben in een andere sector werk gevonden waardoor veel creatief kapitaal verloren is gegaan. Het toerisme ligt op zijn gat en veel culturele bezoekers aarzelen nog om zich weer onder mensen te begeven. Kortom: van herstel is nog lang geen sprake.

Talentontwikkeling

Dat is een groot probleem. Want voor de werkgelegenheid, de leefbaarheid en talentontwikkeling van Nederland is een levensvatbare cultuursector van cruciaal belang. In mei vorig jaar deden we daarom een oproep aan dit kabinet: vergeet kunst en cultuur niet, niet in onze steden, maar ook niet in de verschillende regio’s in het land. Daar is gelukkig naar geluisterd. Dankzij de generieke pakketten vanuit het Rijk, de specifieke steunpakketten voor de cultuursector, de steunmaatregelen van onze gemeenten en de creativiteit en innovatiekracht van de sector zelf zijn er weinig culturele instellingen omgevallen.

Al deze inspanningen dreigen nu verloren te gaan. Het laatste steunpakket voor de cultuursector geldt tot 1 oktober. Instellingen kunnen vanaf die datum nu ook niet meer rekenen op de aanvullende steunpakketten als de tegemoetkoming voor personeelskosten en vaste lasten. Met name niet (of niet door het Rijk) gesubsidieerde instellingen worden hierdoor geraakt.

Nog amper bekomen van de eerste klappen van de coronapandemie, wordt de voor hen zo cruciale steun gestopt voordat de bezoekersaantallen weer op het oude niveau zijn. De Hermitage in Amsterdam rekent bijvoorbeeld voor 2021 op 72 procent minder bezoekers, ten opzichte van 2019. Concert- en congresgebouw De Doelen in Rotterdam, in 2019 nog goed voor bijna 380 duizend bezoeken, telde er in 2020 nog geen 140 duizend. Voor 2021 gaan ze uit van een financiële schadepost van bijna 4,5 miljoen euro. Dergelijke cijfers zien we ook terug bij (particuliere) musea als Panorama Mesdag in Den Haag en een poppodium als Ekko in Utrecht. Het ontbreekt vrijwel elke instelling aan buffers om de verliezen in ticketverkoop en horecaomzet te kunnen compenseren.

Garantieregeling

Er komt, na ruim 1,5 jaar praktisch dicht te zijn geweest, een aanvullend pakket specifiek voor de nachtsector (zoals uitgaansclubs). Dat juichen we toe. En ook de evenementen worden nu gelukkig niet vergeten met onder andere een garantieregeling en aanvullende steunpakketten. Maar het stopzetten van de steun voor de andere delen van de culturele sector komt veel te vroeg.

Als gemeenten kunnen we deze enorme verliezen niet compenseren en ook niet alleen het herstel op gang brengen. Maar we kunnen het ons ook niet veroorloven om nu geen actie te ondernemen. We hebben als steden miljoenen geïnvesteerd in de instandhouding van de sector. Het zou dramatisch zijn als er vlak voor de eindstreep alsnog instellingen omvallen. Wat nu verloren gaat, komt de komende jaren niet terug.

Daarom doen we opnieuw een gezamenlijk appèl op dit gehele kabinet. Want zonder aanvullende ondersteuning van het Rijk komt er dit jaar onvermijdelijk nog een moment dat instellingen als de Hermitage, Ekko of Panorama Mesdag hun deuren weer moeten sluiten. Maar dan voorgoed.

Robert van Asten is wethouder cultuur van Den Haag, Said Kasmi is wethouder cultuur van Rotterdam, Anke Klein is wethouder cultuur van Utrecht en Touria Meliani is wethouder cultuur van Amsterdam.