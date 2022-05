Opinie: Kabinet, gooi oorlogsarchieven open en hou herinnering aan de geschiedenis levend

De Duitse minister Franziska Giffey maakt op 27 januari 2020 samen met Berlijnse scholieren zogeheten Stolpersteine schoon, ter herdenking van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz. Beeld ANP / EPA

77 jaar na de bevrijding wordt de Tweede Wereldoorlog een papieren verhaal. Het Joodse vriendinnetje dat niet meer naar school kwam, de Engelse piloot die neerstortte in het weiland, oma op zoek naar voedsel op het platteland in de Hongerwinter: ze zijn uit onze alledaagse realiteit verdwenen. Getuigen zijn te vinden in films, boeken en musea, maar steeds minder jonge mensen hebben ze aan kunnen raken. Zo wordt het gat tussen de geschiedenis en onszelf almaar groter, verliezen Dodenherdenking en Bevrijdingsdag hun betekenis, en staan we verlegen tegenover de grootste misdaad uit de twintigste eeuw.

Voordat de oorlog zich loszingt van ons leven is het zaak het gat te dichten en de geschiedenis weer persoonlijk te maken. Er moet nu echt een slag gemaakt worden in de openbaarheid van de informatie uit de oorlog: maak de archieven over de oorlog volledig toegankelijk, niet in een muffe leeszaal maar online mét zoekfunctie op achternaam.

Identiteit

De nationale identiteit, sinds decennia de obsessie van onze wetgever, wordt uitvoerig bestudeerd, maar nog zo weinig mensen hebben de kans gekregen te weten te komen over het doen en laten van hun eigen voorouders. Wie weet hoe veel duizenden Nederlanders geholpen zijn als ze een stukje van zichzelf kunnen verknopen aan de talloze traumatische gebeurtenissen van 1940-45. En het verleden gaat niet voorbij, schreef de Duitse auteur Siegfried Lenz, want ze controleert ons in het heden. Juist jonge mensen zijn geholpen met zo’n spiegel om zich in aan te kunnen blijven kijken.

Er is bovenal moed nodig, willen wij onze erfenissen onder ogen zien, dus we moeten af van de fluwelen handschoen die de nakomelingen van toenmalige verraders probeert te beschermen. De grootste schat aan persoonsgerelateerde informatie, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, is nog steeds beperkt openbaar, alleen geschikt voor doorzetters die bereid zijn met potlood en papier de bergen documenten te lijf te gaan.

Dat past niet meer in onze tijd. 77 jaar later zijn we groot genoeg om de discussie zonder bemiddelaar af te kunnen, en zijn de belangen heel anders. Willen we ons verleden werkelijk liever verborgen houden, nu op sociale media het antisemitisme, de Holocaust-ontkenningen, de Oostfront-verheerlijkingen hoogtij vieren? Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), laat het stof opwaaien zodat de geschiedenis leeft.

Mats van Rooij, Berlijn