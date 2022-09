Opinie: Kabinet, blijf niet achter en stel een prijsplafond in voor energie

Kolenfabriek, raffinaderij en windmolen in de Duitse plaats Gelsenkirchen. Beeld Martin Meissner / AP

De Russische inval in Oekraïne en het dichtdraaien van de gaskraan hebben de gasprijzen in Europa fors opgestuwd. Ook met de recente prijsdaling dreigt de energierekening onbetaalbaar te worden. In de media verschijnen zelfs verhalen over mensen die vrijwillig het gas laten afsluiten, of kinderen die wegens geldgebrek zonder eten naar school moeten.

Economen vinden doorgaans dat overheden moeten wegblijven van prijsingrepen, en steun moeten bieden via inkomenspolitiek. Er zijn echter goede redenen om de markt voor een essentieel product als energie anders te bekijken. Nu inkomenssteun onuitvoerbaar blijkt, zal de overheid ook instrumenten als een tijdelijk prijsplafond voor de verkoop aan consumenten moeten overwegen. Bijvoorbeeld door de prijzen te maximeren op het niveau van begin 2022.

Vanuit economisch perspectief zijn goede argumenten aan te dragen. We noemen er twee. Idealiter biedt een overheid gerichte ondersteuning aan kwetsbare huishoudens via inkomenspolitiek – bijvoorbeeld via het stelsel van uitkeringen, belastingen en toeslagen. Dan kan de prijs vraag en aanbod in balans brengen. Aanvullende inkomenssteun lijkt helaas onuitvoerbaar voor de Nederlandse uitvoeringsorganisaties. Economen leren dat je dan de nadelen van een prijsplafond, moet afwegen tegen de prijs van stilzitten. En die prijs stijgt met de dag.

Schoolprestaties

Niet handelen betekent een grote toename van onzekerheid, stress, schulden en armoede. Dat kan grote negatieve gevolgen hebben voor de samenleving. Denk aan afnemende schoolprestaties, toenemende zorgkosten en een groter beroep op gemeentelijke dienstverlening. Het voorkomen van zo’n scenario levert veel op.

Een prijsplafond kent weliswaar nadelen, maar die moeten we afwegen tegen de kosten van stilzitten. Een prijsingreep is een acceptabel instrument als alternatieven niet voorhanden zijn.

Ten tweede destabiliseren de hoge energieprijzen de economie en worden de inflatieverwachtingen van huishoudens erdoor beïnvloed. Hogere inflatieverwachtingen kunnen de inflatie voor langere tijd opstuwen. Wanneer de overheid direct ingrijpt op de energiekosten beperkt dit juist de inflatie. Met het aanbrengen van een prijsplafond maak je het bovendien makkelijker voor werknemers om toekomstige inflatie in te schatten en wordt de kans op een loon-prijsspiraal kleiner. Ook leidt het direct tot een groter besteedbaar inkomen voor huishoudens. Via hogere bestedingen neemt hiermee ook de kans op een recessie af.

Verduurzamen

Een slim prijsplafond zou aan drie voorwaarden moeten voldoen. In de eerste plaats moet de maatregel tijdelijk zijn. De ingreep zou moeten worden teruggedraaid, zodra het mogelijk is huishoudens via inkomenspolitiek afdoende te ondersteunen, de marktprijzen weer genormaliseerd zijn, of we erin geslaagd zijn afdoende te verduurzamen.

Een termijn van zes maanden, tot het einde van de winter, lijkt op het eerste gezicht redelijk. In de tweede plaats moeten energiebedrijven gecompenseerd worden voor de meerkosten die zij maken bij inkoop van energie op de markt. Tot slot is het verstandig om het plafond slechts toe te passen op een bepaald deel van het energieverbruik. Daarmee houden huishoudens een prikkel om energie te besparen.

Het is belangrijk op te merken dat een prijsplafond de energietransitie niet belemmert. Met de voorgestelde vormgeving blijft een prikkel bestaan om op het energieverbruik te letten. Voor lagere inkomens geldt dat ook met lagere tarieven de prikkel tot besparing stevig is. Bovendien is het maar zeer de vraag hoeveel effect de prijs nog heeft op energiebesparing. Snelle isolatie is voor veel mensen geen optie, door een tekort aan vakmensen of materialen. Op een gegeven moment is de verwarming uitzetten de enige optie. Een hogere prijs leidt dan niet tot meer besparing, maar tot armoede.

110 miljard

In ons omringende landen zijn prijsingrepen niet langer een taboe. Ook gezaghebbende buitenlandse economen pleiten er nu voor. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werken regeringen aan voorstellen voor snelle ingrepen in de energiemarkt. Nu Brussel een belasting op overwinsten heeft voorgesteld kunnen lidstaten ruim 110 miljard euro aan extra belastingopbrengsten tegemoetzien. Dat kan via een prijsplafond direct terugvloeien naar de burger. De Europese voorstellen voor energiebesparing hebben hopelijk tot gevolg dat de energieprijzen verder zullen dalen. Dit vergroot de betaalbaarheid van dit voorstel.

In normale tijden zal je economen niet snel horen pleiten voor prijsplafonds. De huidige energiemarkt is echter geen perfecte markt. Als je in ogenschouw neemt dat een slim prijsplafond voor energie de noodzakelijke verduurzaming niet vertraagt, uitvoerbaar is, geld snel op de juiste plek krijgt en de inflatie kan dempen, menen wij dat het een stuk gereedschap is dat serieus bekeken moet worden.

Hoogleraren economie:

Dirk Bezemer, Rijksuniversiteit Groningen

Wimar Bolhuis, Universiteit Leiden

Jaap Bos, Universiteit Maastricht

Erwin Bulte, Wageningen Universiteit

Arnoud Boot, Universiteit van Amsterdam

Clemens Kool, Universiteit Maastricht

Hans Schenk, Universiteit Utrecht

Esther-Mirjam Sent, Radboud Universiteit

Irene van Staveren, Erasmus Universiteit Rotterdam

Tom van Veen, Universiteit Maastricht