Opinie: Juridische hervormingen van Netanyahu zijn aanslag op de rechtsstaat

Premier Netanyahu bij de stemming over de hervormingsplannen in de Knesset, het Israëlische parlement, in Jeruzalem, 27 maart. Beeld Getty Images

De plannen van de Israëlische regering om de rol van het Hooggerechtshof te beperken, stuiten al zeventien weken lang op massale demonstraties. Gevreesd wordt dat de regering een dictatuur van de meerderheid wil vestigen, waarin minderheden hun juridische bescherming verliezen. Dat is met extreem-rechtse partijen als Joodse Kracht en de Religieuze Zionisten in de coalitie inderdaad een beangstigend vooruitzicht.

Over de auteur

Ronny Naftaniel is oud-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Het leidt er ook toe dat academici Israël beginnen te verlaten, de kredietwaardigheid van het land vermindert en de koers van de shekel een duikvlucht neemt. De verdeeldheid onder de bevolking is in Israëls 75ste levensjaar groter dan ooit.

Eén stemronde is genoeg om de omstreden wet in te voeren die de Knesset, het Israëlische parlement, het recht geeft uitspraken van het Hooggerechtshof naast zich neer te leggen. Het enige dat die stemming nog tegenhoudt, is het uitstel dat premier Benjamin Netanyahu heeft afgekondigd om regering en oppositie de gelegenheid te geven tot een compromis te komen. Ondertussen slijpen regeringsaanhangers hun messen.

Afgelopen donderdag demonstreerden in Jeruzalem zo’n 200 duizend Israëli’s vóór de hervormingsplannen. Daarbij liepen tienduizenden respectloos over een spandoek op de grond heen met daarop de hoofden van de rechters van het Hooggerechtshof. Jeruzalem leek even op Teheran.

Verdeeldheid

De diepe verdeeldheid over de regeringsvoorstellen legt bloot hoe fragiel de Israëlische democratie is. Israël kent vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vergadering en is een parlementaire democratie. De scheiding der machten is echter nooit goed uitgewerkt. Zo kunnen ministers tevens lid zijn van de Knesset. Er bestaan geen Raad van State en geen Senaat om wetgeving te toetsen zoals in Nederland en er ontbreekt een grondwet, waarin de basisvrijheden van burgers zijn geregeld en die regeringen dwingt met die vrijheden rekening te houden.

Het land heeft wel een Onafhankelijkheidsverklaring van 14 mei 1948. Daarin wordt beloofd dat ‘Israël de volledige sociale en politieke rechten zal handhaven van al zijn burgers’. Maar tot een grondwet kwam het niet, omdat de religieuze partijen bezwaar maakten. Voor hen is de Torah de hoogste wet. Als alternatief is in 1950 een systeem van basiswetten ingevoerd die boven de gewone wetten staan. In het totaal zijn er nu dertien van deze basiswetten.

Manco

Het manco is echter dat zij niet omschrijven wat de constitutionele rol van het Hooggerechtshof precies is. Het Hooggerechtshof heeft zelf de rol op zich genomen wetten en overheidshandelingen te toetsen aan de basiswetten, de Onafhankelijkheidsverklaring en algemene rechtsbeginselen. Het is hierdoor de enige tegenmacht van de regering geworden die ook wetten ongeldig kan verklaren. Dat is twintig keer gebeurd.

Het terugdringen van de rol van het Hooggerechtshof, zoals de regering Netanyahu wil, zou eventueel mogelijk zijn als Israël alsnog een grondwet en een Senaat krijgt. Zonder grondwet en Senaat, is het beperken van de rol van het Hooggerechtshof een aanslag op de rechtsstaat. Het zou de enige tegenmacht in het land afbreken. Hierdoor kan de regering met steun van de Knesset elke wet indienen of intrekken waar zij zin in heeft. Ook als minderheden daarvan ernstig de dupe worden.

Gezien het verzet van de orthodoxe partijen in het verleden tegen een grondwet is het een illusie dat het overleg tussen regering en oppositie zal leiden tot wezenlijke constitutionele veranderingen. Netanyahu zit in de greep van de orthodoxe partijen en extreem-rechts. Het maximale waartoe het overleg zou kunnen leiden, is het op de lange baan schuiven van de juridische hervormingsplannen.

Richtingenstrijd

De felle discussies over de regeringsplannen zijn ten diepste uitingen van een fundamentele richtingenstrijd. Wordt Israël een land dat een radicale, op de Joodse wet gestoelde koers najaagt, zonder daarbij door enige tegenmacht te worden gehinderd? Nu al zie je een toename van subsidies voor ultra-orthodoxe instituties (voorbeeld?) en dreigt vrijstelling van militaire dienst voor ultra-orthodoxen te worden uitgebreid.

Of is Israël een rechtsstaat waar seculiere wetten heersen en alle burgers zoveel mogelijk worden gerespecteerd? Een land ook waar vreedzaam samenleven met de Palestijnen belangrijker is dan Bijbelse aanspraken. De honderdduizenden Israëli’s die al zeventien weken lang de straat op gaan, zijn bij deze richtingenstrijd van doorslaggevende betekenis. Zij zijn hoeders van de democratie geworden.

Hun druk lijkt bovendien te werken: zo werd na massale protesten minister van Defensie Yoav Galant vorige maand toch niet ontslagen en stelde Netanyahu de juridische hervormingen uit om het overleg tussen regering en oppositie een kans te geven. De inzet van die honderdduizenden blijft dus nodig om ervoor te zorgen dat het huidige uitstel van de regeringsplannen leidt tot definitief afstel. Hun gedrevenheid om de democratie in Israël overeind te houden, verdient onze steun.