Opinie: Juichend steunden politici de stikstofoplossingen uit Brussel, maar hoe je die over het land uitrijdt, weet niemand

Tijdens een van mijn vele gesprekken met landbouwers in Vlaanderen en Nederland zei een boer tegen me: ‘De boer heeft dit probleem niet gecreëerd, de politiek heeft dat gedaan’. Eerlijk gezegd, ik kon hem geen ongelijk geven. Tot op de dag van vandaag niet. De politiek heeft dit, al dan niet gesteund door het businessmodel van de landbouwlobby, inderdaad aan zichzelf te danken. Iets om bij stil te staan.

Over de auteur Zuhal Demir is Vlaamse minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert.

Er werd de voorbije maanden vaak gewezen naar de richtlijnen en beslissingen van Europa als katalysator van de woede onder de boeren. Maar is het wel een terechte vingerwijzing? Want stel jezelf eens de vraag: wie heeft die richtlijnen en regels aanvaard en goedgekeurd? Want het waren Europarlementariërs uit Vlaanderen en Nederland die vanuit hun knusse parlementsstoel met al die regels akkoord gingen. En het waren politici in de lage landen die twintig jaar geleden Natura 2000-gebieden en Speciale Beschermingszones aanwezen en richting Europa stuurden.

Gebieden waarvan ze zélf zeiden dat we ze weer in goede staat gingen brengen. Stikstofvermindering is daar een onderdeel van. Het is bovendien ook de democratie in eigen land die die Europese verbintenissen vaak in de eigen wetgeving verankerde. Denk maar aan de Nederlandse Wet natuurbescherming.

Collectief gefaald

Begrijp me niet verkeerd. Ook ik ben van mening dat men op Europees niveau vaak regelziek is en de prioriteiten niet altijd op een rijtje heeft. Maar we kunnen er niet omheen: Europa kreeg daarbij stevige hulp van politici uit eigen land die niet verder nadachten dan hun neus lang is. Politici die niet stilstonden bij de (juridische) gevolgen van beslissingen die zij toen namen, vaak zonder kritiek. Dit is geen vingerwijzing naar de ene of de andere partij, er is collectief gefaald.

Het is echter mijn generatie politici die vandaag oogst wat destijds werd gezaaid. Een uitzonderlijk voorval? Niet echt. Elke dag zie ik dossiers waarin we die fout uit het verleden dreigen te herhalen.

Zo vind ik het verontrustend dat het stil blijft, ook in Vlaanderen en Nederland, over de gevolgen waarmee we over tien, twintig jaar te maken hebben als we mensen als klimaatcommissaris Frans Timmermans hun gang laten gaan, zoals een vergaande verankering in wetten en verordeningen om de uitstoot van stikstof te verminderen met 55 procent of zelfs meer. Het doet me denken aan de tegeltjeswijsheid: ‘Wie altijd met de kudde meegaat, zal regelmatig door de stront van een ander lopen.’

Mijn klimaatambitie staat niet ter discussie, geenszins, maar denken we wel voldoende aan de juridische gevolgen op langere termijn?

Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van maatregelen als Fit For 55 en de Europese Green Deal? Raken we straks in de problemen zoals Duitsland toen het land naïef de kerncentrales sloot? Wat zullen rechters over tien jaar nog kunnen beslissen op basis van wat er nu op tafel ligt?

Epimetheus en Prometheus

Onze politieke houding doet me denken aan een verhaal uit de Griekse mythologie, over de broers Epimetheus en Prometheus, waarover ik hoorde op de middelbare school. ‘Epimetheus’ betekent zoveel als ‘degene die eerst doet en dan denkt’. ‘Prometheus’ is ‘degene die eerst denkt en dan doet’.

In de politiek stellen we ons te vaak op als Epimetheus: Europa vraagt iets dat over 25 jaar moet zijn geregeld en de politiek roept meteen enthousiast: ‘Ja, dat doen we!’ Dat doen ze niet zonder reden, dat doen ze omdat het dan hun probleem niet meer is. En vervolgens gebeurt er niks totdat de kwestie uiteindelijk in de rechtbank wordt behandeld. Zo is het gegaan met het stikstofdossier: boeren zijn boos op de minister die het moet oplossen, maar hoe we op dat punt zijn gekomen, boeit niemand.

Ik zou graag meer een Prometheus-houding willen zien in de politiek. Eerst op landelijk niveau een pad schetsen, de haalbaarheid ervan onderzoeken en bedenken wat de gevolgen voor de mensen zijn. Pas dan kun je Europa vertellen wat mogelijk is en of ze daarmee rekening kunnen houden. En anders tekenen we niet.

Probleem verschoven

Dat is wat ik vandaag doe in het stikstofdossier van Frans Timmermans. De halve politiek staat samen met Timmermans te dansen om hogere stikstofpercentages uit de lucht te halen, maar weet dondersgoed dat het probleem wordt verschoven.

Ook ik wil voor de mensen Prometheus zijn. Voor de burgers, voor de boeren en voor de politieke generatie na mij. Enthousiast zijn en mooie verklaringen afleggen is te makkelijk als iemand anders het vuile werk moet doen. En ja, ik weet dat het met Prometheus niet zo goed is afgelopen. Maar in de politiek neem je zelf je risico’s. Je besteedt ze niet uit.

Ik hoop alvast dat Frans Timmermans dit leest.