Opinie: Journalistiek mag ook de toekomst als onderwerp nemen

Berlijners dansen samen op de Muur, bij het uiteenvallen van de DDR. Beeld AP

Olaf Tempelman schrijft over de onzin van voorspellen (Ten eerste, 31/12). Zijn betoog wordt ondersteund in de brief van de hoofdredacteur. Eerder waarschuwde columnist Martin Sommer voor het gevaar van de ‘journalistiek van de kristallen bol’.

Ze zijn te pessimistisch. Tempelman trekt een parallel met de beurs en de voetbalpoule. Voorspellingen daar blijken niet uit te komen. Maar dat zijn nu precies de verkeerde analogieën. Op andere terreinen kan de journalistiek wel degelijk ‘vooruitkijken’. En heeft dat in het verleden ook gedaan.

Signalen genoeg

Neem covid-19, de hoofdmoot van het artikel van Tempelman. Over pandemieën is veel eerder geschreven dan in 2020, onder andere in Vrij Nederland en het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking Vice Versa. Volgens Trouw kreeg de Nederlandse regering na uitbraken van ebola in Afrika drie keer het advies voor een gemeenschappelijke Europese aanpak van pandemieën, maar er gebeurde niets mee.

Het uiteenvallen van de DDR hebben sommige journalisten al een paar jaar voor de val van de Muur zien aankomen. Signalen genoeg. Ze hebben er ook over bericht, maar de verhalen werden niet serieus genomen.

Hetzelfde geldt voor de rol van Rusland. Al begin jaren negentig sprak de Nederlandse ambassadeur in Wenen, Lodewijk van Gorkom, de verwachting uit dat Moskou de uitrol van de Europese Unie en de Navo naar het oosten niet zou accepteren. Naar zijn waarschuwing werd niet geluisterd.

Ook voor de kredietcrisis is door verschillende media tevergeefs gewaarschuwd. En om te ‘voorzien’ dat de euro zonder een gemeenschappelijke economisch beleid tot problemen zou leiden, hoef je geen econoom te zijn.

Problemen in onderwijs en zorg na alle bezuinigingen en overbodige regelgeving, de ‘wooncrisis’, spanningen in de multiculturele samenleving, het was voor sommige journalisten niet zo moeilijk die te voorzien. Ze werden ook beschreven. Alleen werden de signalen niet opgepikt.

Handzaam lijstje

Hoofdredacteur van Utrechts Nieuwsblad en later hoogleraar journalistiek in Groningen Max Snijders, maakte ooit een handzaam lijstje dat journalisten kunnen gebruiken bij ‘scenariojournalistiek’. Een greep daaruit: het maatschappelijk klimaat, analogie met het verleden, ‘materiële’ factoren als bevolkingsopbouw of de grootte van een leger, voorgeschiedenis en ‘wetmatigheden’ en technologische ontwikkelingen.

Met dat lijstje kan het doen van voorspellingen toch niet zo moeilijk zijn. Laat de Volkskrant eens een poging doen. Dan kijken we over vijf of tien jaar wat van de verwachtingen is uitgekomen..

Nico Kussendrager is oud-docent journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.