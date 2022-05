Opinie: Johan Derksen-rel kan enorm verhelderend zijn voor wie de tijd niet mee had

René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen in de studio van 'Vandaag Inside'. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

Johan Derksen keert komende maandag toch terug op televisie met Vandaag Inside, zo bevestigde hij woensdag aan het AD, al noemde zender Talpa de berichtgeving ‘voorbarig’. In het debat over de rel rond Derksen gaat het vaak over de tijdgeest. Zo stelde Derksen zelf dat je de bewuste anekdote over de kaars ‘in de tijd moet plaatsen’. Ook de advocaat die de dag erop aan het woord kwam in VI sprak van een veranderende tijdgeest, doordat wetgeving rondom verkrachting is aangescherpt.

Deze opmerkingen kunnen bedoeld of onbedoeld het gevoel geven dat we tegenwoordig moeilijk doen over zaken die eerder prima door de beugel konden. In haar column in de Volkskrant schreef Paulien Cornelisse dat het aanhalen van de veranderende tijdgeest vergoelijkend overkomt (Voorpagina, 30 april).

Ervaringskennis

De tijdgeest doet er wel degelijk toe, zo betogen wij, want die vormt hoe we naar onze eigen ervaringen kijken. Om dat te verhelderen, kunnen we te rade gaan bij het werk van de Engelse filosoof Miranda Fricker. Zij introduceerde de term epistemic injustice. Oftewel: kennisonrechtvaardigheid. Ze beschrijft daarmee het onrecht dat iemand wordt aangedaan wanneer diens kennis of ervaring niet serieus wordt genomen. Bijvoorbeeld wanneer de ervaringskennis van een patiënt niet serieus genomen wordt door de dokter.

Een variant van epistemic injustice, die hier vooral relevant is, betreft het zogenaamde ‘hermeneutical injustice’. Deze vorm van onrecht ontstaat wanneer je geen toegang hebt tot taal of concepten om je eigen ervaring te duiden. En bovenal: te kunnen duiden als onrechtvaardig. Bijvoorbeeld een zwangere vrouw die ontslagen wordt en dat in de jaren daarna zichzelf blijft verwijten. Begrijpen dat hier sprake was van zwangerschapsdiscriminatie haalt de twijfel bij haar weg, en maakt het een maatschappelijk probleem.

Vervelende ervaringen

Veel vrouwen zijn door de MeToo-beweging, of door de recente schandalen bij The Voice, gaan nadenken over hun eigen ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat leidt ertoe dat vrouwen – en mannen – ervaringen uit het verleden gaan bevragen en anders gaan duiden. Vervelende ervaringen, waarvan je eerst dacht ‘dit hoort er gewoon bij’ of ‘waarom voel ik me hier zo vervelend over’ komen ineens in een ander licht te staan. Onder ogen gaan zien dat een gebeurtenis toch niet zo vrijwillig was als je jezelf had voorgehouden, is een pijnlijk proces. Verhelderend, maar ingewikkeld.

Hermeneutic injustice ontstaat volgens Fricker wanneer de ervaringen van (groepen) mensen onvoldoende onderdeel uitmaken van het maatschappelijk discours. Wanneer zij minder ruimte krijgen in kranten, boeken, televisie of in de wetenschap. Hun ervaringen blijven zo onder de radar voor de ‘mainstream’. Het zijn dan ook niet toevallig vaak bottom-upbewegingen zoals MeToo of Black Lives Matter die ons een ander perspectief aanreiken. Waar vrouwen vroeger wellicht halfslachtig meelachten met Derksen, omdat ze anders ‘niet tegen een grapje konden’, zijn er nu gelukkig veel meer tegengeluiden te horen, omdat vrouwen zich veel meer laten horen in de publieke ruimte.

Sociale bewegingen

Zonder grotere verhalen en zonder representatie in het dominante maatschappelijke discours, zit je opgescheept met een individuele nare ervaring en een gevoel van vervreemding ten opzichte van de samenleving. Die ervaring is dan een probleem van het individu, dat zich afvraagt: waarom reageer ik zo heftig? Wat is er mis met mij? Sociale bewegingen als MeToo geven taal aan oftewel benoemen die ervaring, net zoals wetgeving dat doet. Beide trekken een ervaring uit het persoonlijke domein, naar het ethische, en daarmee naar het politieke.

Dat is nodig om te kunnen zeggen: het was niet oké. Dat geeft de erkenning dat jouw ervaring ertoe doet en onderdeel mag zijn van het maatschappelijk discours. En daarmee voel je je ook veel meer onderdeel van de samenleving. Wat dat betreft is dit een ontzettend interessante tijd: er komen ervaringen en stemmen binnen in het dominante maatschappelijke discours die vroeger makkelijk werden weggewuifd, en waarvan de verantwoordelijkheid bij het individu werd gelegd.

Tragisch

Wie weet maakt Derksen een vergelijkbare ontwikkeling door, maar dan omgekeerd. Zijn smakelijke anekdote bleek bij nader inzien een kwalijke zaak: ‘Je schaamt je eigenlijk kapot.’ Het is dan ook tragisch dat niemand vroeg waarvoor hij zich dan precies schaamde en die opmerking direct werd ondermijnd door de (jolige) dynamiek tussen de mannen aan tafel.

Hoe verhoud je je tot handelingen uit het verleden waarvoor je je door voortschrijdend inzicht schaamt? Hoe neem je daarvoor de verantwoordelijkheid, en kan je ook nu nog iets doen om bij te dragen aan herstel? Dit zijn relevante, confronterende vragen. Zo’n zoektocht naar het verleden kan mooie televisie opleveren en bijdragen aan het tegengaan van seksueel overschrijdend gedrag in het heden. Mocht Derksen een nieuwe kans krijgen, dan hopen we dat hij zijn invloed hiervoor gebruikt. Wij zouden zeker kijken.

Saskia Duijs is onderzoeker en docent bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het AmsterdamUMC. Laura Hartman is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Zij schrijven dit stuk op persoonlijke titel.