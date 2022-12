Opinie: Jeugdhulp verkeert in een crisis. Kunnen en moeten we de instantie redden?

Medewerker van de Kindertelefoon aan het werk. Beeld ANP

De jeugdhulp verkeert volgens velen in een crisis. Problemen stapelen zich op en versterken elkaar. Lange wachttijden, hoge werkdruk, noodsituaties in de jeugdbescherming, kosten die maar blijven stijgen, zorgcowboys die winst maken. Het is slechts een greep uit alle problemen. Maar is het tij te keren en moeten we de jeugdhulp wel redden?

Over de auteur

Beatrijs Jansen is in juni gepromoveerd op de vraag hoeveel invloed gemeenten op de transformatie van de jeugdhulp hebben. Ze werkt bij Regionale samenwerking Jeugdhulp Haaglanden.

Al vanaf de jaren 1970 is er grote onvrede over de jeugdhulp. Het was voor de overheid reden om zich ermee te gaan bemoeien. In 1976 pleitte de Gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid voor een grote ingreep in het stelsel, vooral om meer samenhang in de jeugdhulp te brengen. Sindsdien verstomde de kritiek niet, ondanks én dankzij diverse ingrepen van de overheid. De Wet op de Jeugdhulpverlening uit 1989, de Wet op de Jeugdzorg van 2005 en de decentralisatie in 2015 brachten geen verandering. De problemen zouden alleen maar groter zijn geworden. Dit roept de vraag op of en in hoeverre de jeugdhulp is bij te sturen.

Stijgende verwachtingen

Sinds de invoering van de Wet op de Jeugdhulpverlening is het gebruik van jeugdhulp explosief toegenomen. Kreeg eind jaren tachtig een op de 27 kinderen jeugdhulp, inmiddels is dat minstens een op de tien. Vooral maatschappelijke ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen. We zijn steeds meer van kinderen en jongeren gaan verwachten. Ze moeten presteren en wanneer dat niet lukt, moet jeugdhulp de oplossing bieden, bijvoorbeeld door kinderen van faalangst af te helpen en te leren omgaan met prestatiedruk. Ook is ‘normaal gedrag’ mede door professionele standaarden en classificaties een steeds nauwer begrip geworden. Bij iedere afwijking van een kind staat de jeugdhulp paraat.

Om het jeugdhulpgebruik terug te dringen, wil de overheid gaan beperken wanneer kinderen, jongeren en gezinnen in aanmerking komen voor jeugdhulp. Bijvoorbeeld door kinderen met lichte aandoeningen en problemen uit te sluiten. In de Hervormingsagenda, waar het Rijk en gemeenten al een tijd over soebatten, zal het beperken van de reikwijdte van de jeugdhulp en de jeugdhulpplicht daarom een belangrijk punt zijn. Maar deze maatregelen zullen weinig soelaas bieden zolang de maatschappelijke oorzaken als hoge verwachtingen en prestatiedruk niet worden aangepakt.

Geen hulp

Naast de toestroom naar de jeugdhulp, is er het probleem dat kinderen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Jongeren en ouders willen bijvoorbeeld dat ze meer begrepen en gehoord worden, dat er niet teveel wisselingen in hulpverleners zijn en dat niet met kinderen van instelling naar instelling wordt geleurd.

Het lastige is dat jeugdhulp vaak niet blijkt te helpen, zoals ook uit het recente onderzoek Betrek mij gewoon bleek. Ondanks alle goede bedoelingen blijkt dat jarenlange, intensieve hulp vaak niet werkt en problemen soms zelfs verergert. Er wordt vooral aan symptoombestrijding gedaan. Zo worden oorzaken als armoede, wat tot veel stress in een gezin kan leiden, en psychische problemen van ouders, waarvan kinderen veel last kunnen hebben, vaak niet aangepakt.

Is dit een pleidooi om jeugdhulp af te schaffen? Nee, maar we moeten meer naar de oorzaken van afwijkend gedrag kijken. En als we de maatschappelijke verwachtingen niet kunnen veranderen, moeten we accepteren dat jeugdhulp veel zal worden geraadpleegd.

De jeugdhulp moet wel veranderen. Zo moet altijd naar de oorzaak van bepaald gedrag worden gekeken, en mag het niet slechts symptomen aanpakken. Daar doemt het derde probleem op: de jeugdhulp is lastig te reorganiseren. Gemeenten blijken maar zeer beperkt in staat de jeugdhulp in de goede richting te duwen.

Ze hebben hiervoor drie manieren: opleggen, samenwerken of de markt de ruimte geven én reguleren. De drie methoden hebben elk hun beperkingen. Zo bestaan er voor gemeenten amper mogelijkheden om veranderingen af te dwingen.

Meer kwaad dan goed

Om tot een heel andere jeugdhulp te komen en hier afspraken over te maken, zullen jeugdhulpaanbieders over hun eigen schaduw moeten stappen. Maar dat is lastig, want de organisatiebelangen zijn groot. En de marktwerking heeft er, naast de komst van zorgcowboys, ook gestimuleerd dat iedere organisatie voor zich gaat en minder vanuit het collectief belang denkt.

Is dit dan een oproep om de jeugdhulp weer weg te halen bij gemeenten? Nee, ook niet. De centrale overheid, provincies, zorgverzekeraars en zorgkantoren, die in het verleden de scepter zwaaiden over de jeugdhulp, botsten tegen dezelfde problemen op.

Is de jeugdhulp dan helemaal stuurloos? Wederom is het antwoord nee. Gemeenten moeten zich vooral bewust zijn van hun beperkte invloed en slimmer sturen, zodat de jeugdzorg de oorzaken van problemen kan aanpakken en de juiste kinderen de goede hulp kan aanbieden.