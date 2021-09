Opinie: Je kunt honderd keer ‘politieke pijn’ zeggen, maar dan zeg je niet wat eronder speelt

Informateur Johan Remkes (VVD) verlaat de Stadhouderskamer op het Binnenhof na afloop van gesprekken over de kabinetsformatie. Beeld ANP

Formateur Remkes geeft als reden voor het stroef verlopen van de onderhandelingen dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken tot veel ‘politieke pijn’ hebben geleid. Dat klinkt misschien als een redelijke verklaring voor de huidige impasse, maar is te simpel. Politieke pijn gaat voor een groot deel ook over persoonlijke pijn.

Iedereen die zich een beetje heeft verdiept in de menselijke natuur weet dat er een soort zichtbare ‘bovenstroom’ bestaat, waarin iedereen zich zo rationeel mogelijk aan de buitenwereld probeert te presenteren, maar dat er tegelijkertijd een onzichtbare en veel emotionelere ‘onderstroom’ bestaat, die veel invloed heeft op ons gedrag. Daar helpt geen lieve moedertje aan. Ook Remkes kan dat niet verhelpen, hoe verhullend zijn verdere taalgebruik ook is.

Je kunt het honderd keer over politieke pijn hebben, daarmee vlak je niet weg dat het ook een méns is die bijvoorbeeld een motie van afkeuring aan de broek krijgt. ‘Het gaat niet om mij persoonlijk’, probeerde Kaag nog in de bovenstroom, na haar motie van afkeuring. En ook toen Rutte zei dat het allemaal ‘heel heftig’ was geweest, doelde hij op het politieke spel, waarin het er ineens zo hevig aan was toegegaan. Niet op de werkelijk persoonlijke consequenties.

Ik hoop van harte dat Remkes’ kwaliteiten niet alleen op het politieke vlak liggen. Ik snap heus dat ze voor dit onderdeel niemand inhuren, beeldvorming is in de politiek genadeloos. Maar elke therapeut weet dat de emotionele onderstroom altijd eerst aandacht vraagt voordat je in de bovenstroom rationeel verstandige dingen kunt doen.

Laten we hopen dat de gewonnen tijd, dankzij de door Remkes afgeroepen adempauze, niet alleen gaat zitten in voortgaand intern strategisch overleg, maar dat de geleden pijn ook aandacht krijgt. Dan maken ze kans tot een politiek akkoord te komen, en het daarna ook nog vier jaar met elkaar vol te houden.

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut.