Opinie: Ja, afzien van Russisch gas doet pijn, maar leidt ook tot meer verzet tegen Poetin in Rusland zelf

Iedereen ziet nu de beelden van heldhaftige Oekraïense strijdkrachten. Hoewel ver in de minderheid, vechten zij voor de vrijheid van mijn mooie land. Hun gelederen worden versterkt door burgers, jong en oud, die zich massaal aanmelden. Andere burgers leveren hun bijdrage door het maken van molotovcocktails, zo ook mijn eigen moeder.

De voorbije weken is veel gezegd en geschreven over de diepere oorzaak van deze oorlog, waarbij twee visies domineren: een soeverein land heeft het recht zelf te kiezen, versus: men moet niet blind zijn voor invloedssferen. Maar zelfs als men de tweede visie aanhangt en begrip heeft voor de Russische belangen, is het zo rigoureus terzijde schuiven van de internationale rechtsorde onacceptabel. Dat vinden ook veel Russen, die niet begrijpen waarom Poetin oorlog voert tegen hun ‘Oekraïense broeders’.

Het gaat hier niet slechts om Oekraïne. Deze oorlog gaat over nieuwe geopolitieke verhoudingen in Europa, over de geloofwaardigheid van de Europese Unie en de Europese waardengemeenschap, waar wij Oekraïners zo graag deel vanuit maken. Jarenlang steunde het Westen ons in het verwezenlijken van de Europese droom.

Poetin speelt als altijd ‘power politics’ en iedere weifeling bij zijn tegenstander buit hij genadeloos uit. Juist een daadkrachtig optreden door wapenleveranties en de zwaarst mogelijke sancties zal hem misschien nog op andere gedachten kunnen brengen. Men lijkt vaak te vergeten dat de Russische economie veel afhankelijker is van de EU dan andersom. Als de EU bereid is (voorlopig) geen Russisch gas meer af te nemen, zal dat niet alleen de westerse onderhandelingspositie verstevigen, maar ook zorgen voor meer binnenlands verzet in Rusland zelf.

En ja, deze sancties zullen de Nederlandse burgers pijn doen, maar dit geldt voor iedereen in de EU. Oekraïners betalen met bloed en vragen alleen of de Nederlandse bevolking - en andere Europeanen - bereid zijn ook wat in te leveren voor de Europese veiligheid en Europese waarden. Dit zijn we aan elkaar verplicht en aan de toekomst van ons mooie Europa.

Daria Onyshko is Oekraïens Jeugdvertegenwoordiger van het ‘European Democracy Youth Network’, en woont in Warschau.