Opinie: Inzetten op lagere huren helpt om energiearmoede te bestrijden

Het kabinet heeft de gevolgen van de energiecrisis dit jaar proberen te verzachten via een lagere btw op energie en een energietoeslag voor lage inkomens. Helaas gaat een deel van deze steun naar mensen die het minder hard nodig hebben. De btw-verlaging is voor iedereen, ook voor mensen die de dure energie best kunnen betalen. Zij vermindert bovendien de prikkel voor energiebesparing. En de energietoeslag gaat ook naar mensen die in goed geïsoleerde huizen wonen en relatief weinig last hebben van de energieprijs, alsmede naar mensen met een laag inkomen maar een hoog vermogen.

Over de auteur Tsjalle van der Burg doceert economie aan de Universiteit Twente.

Een huurbevriezing voor slecht geïsoleerde woningen zou de mensen met de meest serieuze problemen doelmatiger compenseren, en bovendien verhuurders stimuleren hun huizen te isoleren. Hoewel meer dan de helft van de huizen al energielabel C of hoger heeft, zijn er ook nog veel minder energiezuinige huizen. Dit betreft vooral huurwoningen. Daar treft men ook de meeste energiearmoede aan.

Huurstijgingen

In 2021 woonde 75 procent van de mensen met energiearmoede in een huurwoning van een woningcorporatie, 12 procent in een particuliere huurwoning, en 13 procent in een koopwoning. Om de energiearmoede te beperken, pleitte de Woonbond vorig jaar al voor een huurbevriezing in 2022 van alle huurwoningen met energielabel E, F en G. Tevergeefs.

Zonder nieuw beleid zullen in de sociale huursector de huren volgend jaar gematigd stijgen. Kabinet en woningcorporaties hebben namelijk afgesproken dat de stijging van de sociale huren de komende drie jaar 0,5 procent onder de cao-loonontwikkeling ligt. In de vrije sector zullen de huren vermoedelijk sterker stijgen. Als de inflatie eind dit jaar nog steeds op 10 procent ligt, mogen in 2023 de vrije huren volgens de wet met 11 procent stijgen.

Prikkel

In dit kader is een huurbevriezing in 2023 voor alle huurwoningen met energielabel D of lager zinvol. Dit scheelt de huurders flink wat geld. Bovendien worden verhuurders geprikkeld om in isolatie te investeren: op het moment dat het huis daardoor wel energielabel C heeft verkregen, mag de huur weer worden verhoogd. De isolatie van huizen met label D of lager is een van de goedkoopste manieren om energie te besparen, en dit laaghangende fruit moet zo snel mogelijk worden geplukt.

Een huurbevriezing kost particuliere verhuurders van niet-energiezuinige woningen natuurlijk geld. Het zij zo. Iedereen moet nu offers brengen, en de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Mensen die een of twee huizen verhuren, en aandeelhouders van vastgoedbedrijven, zijn vermogend. Daarom kunnen zij best meebetalen aan het voorkomen van energiearmoede. Beter dit dan dat de overheid het geld fourneert, want nieuwe bezuinigingen op onderwijs en andere zaken hebben grote nadelen. Het schoolkind van de toekomst mag niet het kind van de rekening worden.

Compensatie

De huurbevriezing treft ook de woningcorporaties. Die moeten hun sociale taken, zoals vastgelegd in de Nationale Prestatieafspraken, wel kunnen blijven vervullen, en daarvoor de middelen behouden. Daarom moet de overheid hen financieel compenseren voor de huurbevriezing. Hier betaalt de overheid dus zelf de armoedebestrijding.

De voordelen van de huurbevriezing gaan voorbij aan de eigenwoningbezitters met een huis met energielabel D of lager. Dit zijn gemiddeld niet de rijkste huiseigenaren. Een speciale energietoeslag voor hen kan voorkomen dat zij in de kou blijven staan. Bij het toekennen hiervan wordt uitgegaan van het energielabel per 1 september 2022, om investeringen die tot een hoger label leiden niet te ontmoedigen.

Inkomenstoets

Ten slotte kan zowel voor de huurbevriezing als de speciale energietoeslag ook een inkomenstoets gelden, zodat er nóg minder steun onnodig naar rijkeren gaat. Het beleid helpt zo precies die mensen die door de exploderende energieprijzen het hardst getroffen worden: minder rijke bewoners van energie slurpende huizen. Zo wordt, per euro ingezet belastinggeld, meer energiearmoede bestreden dan bij andere maatregelen. Dit ook omdat, als gezegd, particuliere verhuurders flink meebetalen.

Verdere discussie is zinvol. Daarbij kan ook onderzocht worden of er een huurverlaging van 10 procent moet komen voor huizen met energielabel F en G, want daar is de energiearmoede het grootst. Hoe dan ook, met het hier voorgestelde beleid wordt energiearmoede doelmatig bestreden, terwijl een extra stimulans voor energiebesparing ontstaat.

