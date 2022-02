Opinie: Internationaal perspectief bij de studie van Nederlandse Middeleeuwen is zo gek nog niet

Afbeelding van de Zwarte Dood in de Toggenburg-bijbel (1411). Beeld Toggenburg-bijbel

Toen ik bezig was met mijn proefschrift over middeleeuws Italiaans factionalisme, stuitte ik op een ‘clijn tractatken’, geschreven in het begin van de 16de eeuw door de Friese edelman Jancko Douwama. Douwama noemde zijn traktaatje ‘Boeck der Partijen’, omdat hij daarmee de oorsprong en oorzaken van de bittere factiestrijd in Friesland wilde verklaren, die hem zijn carrière kostte en hem in de gevangenis deed belanden.

Wat ik fascinerend vond aan die verhandeling was het diepe historische perspectief dat Douwama gebruikte om uit te leggen waar de Friese ‘discordie’ en verdeeldheid vandaan kwamen en zijn brede geografische blik. Deze burgeroorlog was lokaal en geworteld in Douwama’s eigen tijd. Maar hij gebruikte het boek Genesis, de Romeinse geschiedenis, Karolingische voorbeelden, de Italiaanse Welfen en Ghibellijnen, de Engelse Rozenoorlog en de Hoekse en Kabeljauwse twisten als tegenhangers en verklaringen van de verschrikkelijke burgeroorlog tussen Vetkopers en Schieringers, die het einde van de Friese vrijheid veroorzaakten. (Voor wie nieuwsgierig is naar de overkoepelende conclusie van Douwama, deze luidt samengevat: verdeeldheid is het werk van de duivel, en altijd de schuld van de vijandelijke factie.)

Nativistische termen

Ik wenste toen dat ik als student in Italië meer had geleerd over de geschiedenis van de Lage Landen en Friesland. Italië en de Nederlanden, zo leek me, hadden een middeleeuwse geschiedenis vol vrijheid en verdeeldheid, die moeilijker te vervatten was in nativistische of nationalistische termen. Amerikaanse witte racisten kunnen de Vikingen aanbidden, Hongaarse nationalisten weigeren misschien de juiste datering van de kroon van Sint Ladislas te accepteren en Brexit-aanhangers beweren dat het middeleeuwse Engeland nooit echt deel uitmaakte van Europa. De modieuze losbandigheid van de Bourgondische en Italiaanse 15de-eeuwse hoven past veel minder in dat stramien.

Tijdens mijn promotieonderzoek waren er in Italië ook mediëvisten die het verlies van de sterke band tussen het land en de geschiedenis betreurden. Ze wezen niet met de vinger naar buitenlandse professoren (die waren er maar weinig), maar wel naar de dominantie van de Engelstalige wetenschap. Als student voelde ik me bij die retoriek ongemakkelijk, zoals wanneer je ouders je blijven vertellen dat de wereld een betere plek was toen zij jong waren. Nu ben ik zelf tot de oudere generatie gaan behoren, maar ik blijf gemengde gevoelens houden over dat soort nostalgie.

Ik deel enkele van de zorgen van professor Mol over de middeleeuwse geschiedenis als discipline, en in het bijzonder de bedreigde toestand van essentiële kennisgebieden, zoals paleografie en middeleeuwse archeologie. Het is waar dat het verkrijgen van financiering voor onderzoeksprojecten in de middeleeuwse geschiedenis moeilijk is, maar dat geldt ook voor de meeste andere disciplines in de geesteswetenschappen.

Financiering

Het kernprobleem is de schaarste aan financiering, niet het gebrek aan promotoren (aangezien supervisie gezamenlijk kan worden gedaan en er veel excellente collega’s en promovendi op dit moment onderzoek doen naar Nederlandse middeleeuwse geschiedenis). Bovendien is het verdwijnen van bijvoorbeeld paleografie niet een uniek Nederlands fenomeen, helaas. King’s College London, waar ik de eerste vijftien jaar van mijn academische carrière doorbracht, koos er in 2009 voor om de leerstoel Palaeography te schrappen, tijdens een hervormingsoperatie (lees: bezuiniging) van de geesteswetenschappen. De hoogleraar werd ontslagen. Een enorme mobilisatie volgde, met petities en interne commissies, en angst. Door de uitkomst waren ik, en vele andere collega’s met mij, een beetje getraumatiseerd, ook al probeerde de universiteit het goed te maken door een nieuwe hoogleraar paleografie aan te stellen.

In tegenstelling tot professor Mol ben ik daarentegen voorzichtig optimistisch over een middeleeuwse geschiedenis die gebieden omvat buiten de traditionele delen van Europa en de Middellandse Zee. Er zal nooit een ‘global’ middeleeuwse geschiedenis van verbondenheid en uniformiteit zijn – de Amerika’s en grote delen van Oceanië waren vóór de vroegmoderne tijd nauwelijks verbonden met de Afro-Euraziatische wereld - maar een verbreding van onze blik is een opwindende en belangrijke ontwikkeling.

Wij mediëvisten kunnen ons oog voor plaatsgebonden en kleinschalige fenomenen verbinden met een veld dat vaak wordt gebiologeerd door enorme ruimtes en macroscopische veranderingen.

Breder veld

Als historica die met archiefbronnen werkt en is opgeleid in traditionele gebieden van de Europese geschiedenis, merk ik dat een dergelijke verandering van perspectief mijn onderzoeksgewoonten ontregelt. Het vereist een extra inspanning om dit nieuwe bredere veld aan studenten te presenteren. Maar het lokt mij en mijn studenten ook uit om op zoek te gaan buiten de voor ons vertrouwde paden. Marc Bloch schreef dat de historicus de reus uit een sprookje is, en de reus gaat overal waar hij mensenvlees ruikt, in Nederland, in Europa en daarbuiten.

De middeleeuwse geschiedenis is, denk ik, even levendig en interessant als altijd. Ik zal niet de enige mediëvist zijn die een veel sterker mondiaal bewustzijn heeft opgemerkt in essays van studenten over de Zwarte Dood. Of de enige die het concept van ‘barbaarse invasies’ heeft moeten heroverwegen na het lezen over de effecten van milieuverandering op nomadenvolken. Het is van essentieel belang, en dus niet alleen bijkomstig, dat we over Aken maar ook over Bagdad weten en lesgeven.

Om onszelf en onze geschiedenis te kennen, als Nederlandstaligen, als vrouwen, als Europeanen, als moslims, als boeren en burgers, als mogelijke slachtoffers van klimaatverandering, is kennis van anderen vereist. Misschien is de nieuwe Huizinga al onder ons, wie weet? De oorspronkelijke Huizinga studeerde vele jaren oosterse talen en schreef een proefschrift over Indiaas theater voordat hij zich wendde tot de herfsttij der Middeleeuwen.

Serena Ferente is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.