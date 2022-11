Opinie: Infecties zijn geen natuurrampen die ons overkomen, we kunnen ons veel beter voorbereiden

Medewerkers van een priklocatie in Houten, die in augustus 2021 zijn deuren sloot. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Tot een paar jaar geleden hield De Bijenkorf jaarlijks de fameuze Drie Dwaze Dagen. Zodra de warenhuizen ’s morgens opengingen, werden ze overspoeld door koopjesjagers en was men snel het overzicht kwijt. We moesten aan die Drie Dwaze Dagen denken toen we onlangs in deze krant het artikel van Maarten Keulemans lazen over de komende griepwinter.

Keulemans beschrijft in dit artikel twee mogelijkheden: óf de griep slaat de komende maanden nog harder toe dan in de heftige winter van 2017-2018 – toen bijna 10 duizend mensen eraan overleden – óf de coronamaatregelen houden de griep geheel of goeddeels buiten de deur.

Over de auteurs Cornelis Boersma is bijzonder hoogleraar duurzame zorg en innovatie aan de Open Universiteit en gezondheidseconoom aan het UMCG. Maarten Postma is hoogleraar Global Health Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG.

De in het artikel geciteerde deskundigen geven toe dat het koffiedik kijken is. Net als indertijd bij de Drie Dwaze Dagen lijkt het moeilijk je voor te bereiden op wat er gaat gebeuren, in dit geval op een winterseizoen met mogelijke consequenties voor de zorg en de rest van de samenleving. Dat idee is benauwend. En ook bevreemdend, omdat we het hier niet hebben over een natuurramp waar niets tegen te doen is.

Als we gedegen nadenken over scenario’s en daarbij behorende investeringsbeslissingen voor infectiepreventie, dan kunnen we het aantal virusinfecties en de daarmee gepaarde ziektelast en maatschappelijke ontwrichting mogelijk aanzienlijk reduceren.

Bittere waarheid

Maar de bittere waarheid is dat we in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in Engeland, niet nadenken over investeringsscenario’s als het gaat om infectieziektenpreventie. Je zou mogen verwachten dat we iets hebben geleerd van de coronapandemie, maar dat lijkt helaas onvoldoende het geval. Wait and see, lijkt veelal het adagium te zijn. Als we het niet zeker weten, ondernemen we geen actie.

Maar als we te maken hebben met een uitbraaksituatie, zijn we te laat. Zo dreigt het gevaar dat we achter de feiten aanhollen en zijn we eigenlijk alweer te laat met maatregelen voor komende winters. Dan hebben we het niet alleen over het bestrijden van griep en corona, maar ook over pneumokokken en andere seizoensgebonden ziekteverwekkers, zoals het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) en kinkhoest. Kwetsbare ouderen en jonge baby’s kunnen ernstig ziek worden van dergelijke luchtweginfecties.

Betere vaccins

Allicht is het lastig te voorspellen – na het afgelopen milde griepseizoen – of de huidige vaccins afdoende effectief zijn. Maar wat we wél weten, is dat er bijvoorbeeld effectievere griepvaccins beschikbaar zijn, die nu niet worden ingezet. Deze vaccins met een hoge dosering verbeteren de weerstand aanzienlijk bij kwetsbare groepen, zoals 60-plussers met medische indicatie.

In de VS, Canada en diverse Europese landen, waaronder België en Engeland, worden deze hoge doses griepvaccins al ingezet. Maar bij ons gebeurt dat nog niet, ondanks veel recent wetenschappelijk bewijs dat ze gezondheidswinst opleveren.

Voorbeeld

We roepen de overheid dan ook op om voor de infectieziektenbestrijding een voorbeeld te nemen aan de scenario-aanpak die wordt gevolgd in bijvoorbeeld Engeland, maar ook in het bedrijfsleven, zoals de farmaceutische industrie. Bedrijven maken bij het nemen van investeringsbesluiten scenario’s en kwantificeren daarbij ook de factor onzekerheid.

Dat is complex, maar het dwingt na te denken over mogelijkheden en onmogelijkheden binnen verschillende scenario’s. Op basis van alle beschikbare – zekere én onzekere – informatie kunnen dan besluiten worden genomen over het al dan niet doen van een investering.

Te laat

Voor de komende winter komt dergelijke innovatieve besluitvorming over het infectiepreventiebeleid te laat, maar het is voor volgende seizoenen bruikbaar en hard nodig. Niet alleen om gezondheidswinst te realiseren, maar ook met het oog op de bredere maatschappelijke en economische impact van corona, griep, andere virussen en bacteriën.

Met een dergelijke benadering kunnen we het benauwende en bevreemdende gevoel voor komende winterseizoenen wegnemen en zo goed mogelijk voorbereid zijn en een soort Dwaze Dagen van infectieziektenuitbraak voor de zorg voorkomen.