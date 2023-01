Opinie: Inderdaad, we moeten het over extreme rijkdom hebben

Beeld Rhonald Blommesteijn

Op 5 januari plaatste de Volkskrant het limitarisme op haar voorpagina. Centraal staat de vraag: kan iemand te rijk zijn? Limitaristen zeggen daarop ‘ja’.

Sindsdien is het limitarisme onderwerp van gesprek op televisie, in radio, kranten en op sociale media. Wellicht omdat de vermogensongelijkheid in Nederland zeer groot is en toeneemt – en ook steeds zichtbaarder wordt. Meer mensen leven in armoede. Tegelijkertijd groeit het vermogen van de rijkste Nederlanders. In 2014 was een vermogen van 35 miljoen euro genoeg voor een notering in de Quote 500. In 2022 lag die grens bij 120 miljoen euro.

Over de auteur Ingrid Robeyns is hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht. Zij is de grondlegger van het limitarisme. Haar nieuwe boek over limitarisme verschijnt eind 2023 bij De Bezige Bij.

Helaas werd het debat de voorbije dagen soms platgeslagen. Voornamelijk op twee punten: de focus op het exacte bedrag van zo’n rijkdomsgrens en de veronderstelling dat limitarisme automatisch betekent dat boven die grens iemands vermogen honderd procent wordt belast.

Studie

De veelbesproken rijkdomsgrens van 2,2 miljoen komt uit een empirische studie die ik enkele jaren terug deed met de sociologen Tanja van der Lippe, Vincent Buskens, Nina Vergeldt en Arnout van de Rijt. Wij wilden voornamelijk onderzoeken of Nederlanders vinden dat er, net als een armoedegrens, ook zoiets als een rijkdomsgrens bestaat.

Op basis van tien omschrijvingen van verschillende niveaus van de levensstandaard van een gezin met twee ouders en twee tieners (woning, auto, vakanties, spaargeld, et cetera) onderzochten we wat Nederlanders als ‘rijk’ en ‘superrijk’ bestempelen. ‘Rijk’ betekent dat iemand meer bezit ‘dan wat nodig is om een goed leven te leiden’ en ‘ruimschoots van luxe’ geniet. ‘Superrijk’ komt overeen met ‘zo veel geld en luxe heeft een mens niet nodig’.

Tussen ‘rijk’ en ‘superrijk’ ligt de rijkdomsgrens. Uit de verzamelde data hebben wij berekend dat een gemiddelde Nederlander die rijkdomsgrens legt bij een materiële levensstandaard die uitkomt op omgerekend ongeveer 2,2 miljoen euro.

Drie zaken zijn belangrijk om op te merken. Ten eerste: bijna alle ondervraagden maken een consistent onderscheid tussen ‘rijk’ en ‘superrijk’. Dat was weliswaar onze hypothese, maar het was nog nooit eerder onderzocht.

Ten tweede: mensen oordelen verschillend over de rijkdomsgrens. In ons onderzoek werd rijkdom gekoppeld aan een materiële levensstandaard. De ondervraagden werd niet gevraagd zelf een vermogensbedrag te noemen. Zo’n 48 procent vindt een gezin superrijk als ze twee auto’s hebben, een tweede verblijf en twee ton spaargeld. Het percentage stijgt naar 67 procent als het twee luxeauto’s zijn, ze vijf keer per jaar op vakantie gaan en een miljoen op de bank hebben. Als het vermogen gestegen is naar 10 miljoen euro, zegt 83 procent zo’n gezin superrijk te vinden.

Ten derde: het overgrote deel van de Nederlanders vindt dat de politiek geen rijkdomsgrens mag opleggen. De ondervraagden maken dus een scherp onderscheid tussen een descriptieve rijkdomsgrens en een normatieve rijkdomsgrens. Men kan oordelen dat men met 3 miljoen gezinsvermogen veel meer heeft dan nodig is voor een goed leven, maar dat de overheid die grens niet mag afdwingen. 69 procent vindt ook dat het beter is de rijken zwaardere lasten te laten dragen in plaats van voorzieningen voor de meest kwetsbaren te versoberen.

Vermogen

Columnist en ondernemer Sander Schimmelpenninck, die een debat over de rijkdomsgrens aanmoedigt, pleitte voor een rijkdomsgrens van 25 miljoen euro. Dat is veel hoger dan wat Nederlanders zeggen dat nodig is voor een zeer goed leven. Tegen Quote zei hij dat ‘2 miljoen te laag is, je moet nog wel wat te wensen kunnen hebben’. Onderzoeksjournalist en historicus Sander Heijne stelde bij talkshow Khalid & Sophie voor om de grens te leggen bij 10 miljoen, het minimale vermogen om te worden gerekend tot de 0,1 procent rijkste Nederlanders.

Maar wat is de onderbouwing voor die 10 of 25 miljoen? Als het criterium wordt dat we ‘nog wel wat te wensen’ zouden moeten hebben, dan zegt ons onderzoek dat de grote meerderheid van de Nederlanders denkt dat er met ruim 2,2 miljoen euro op zak niet veel meer te wensen overblijft. Bij 10 miljoen is er consensus van meer dan 90 procent van de bevolking dat alle wensen kunnen worden vervuld.

De aandacht voor het getal van de rijkdomsgrens leidt bovendien af van de redenen om rijkdom te beperken. En het is juist op basis van die redenen dat ik voor limitarisme pleit.

Ongelijkheid

De politieke filosofie kent een omvattende literatuur over de redenen om ongelijkheid te beperken. Sommige van die redenen gaan over armoede, wat (in theorie) iedereen moreel verwerpelijk vindt. Toch gaat ongelijkheid niet alleen over armoede. Dat is de kern van het limitarisme: we moeten bij ongelijkheid ook naar de bovenkant kijken.

Ongelijkheid gaat over verschillen in reële kansen en over verschillen in de levensstandaard die mensen (kunnen) genieten. In de statistieken is dat de afstand tussen de onderkant en de bovenkant. Die afstand is sterk toegenomen doordat de bovenkant steeds verder opschuift.

De rijkste 10 procent, en dan vooral de top van 1 procent, heeft de voorbije vijftig jaar een economisch stelsel ingericht dat veel beter werkt voor hen dan voor de 90 tot 99 procent overige landgenoten. Zo wordt er in ons poldermodel regelmatig loonmatiging bepleit, maar er is nauwelijks loonmatiging aan de top. In 2021 stegen de beloningen van ceo’s gemiddeld met 32 procent, tegenover 2 procent stijging in de cao’s.

Het belastingstelsel belast werknemers zwaarder dan wie inkomen uit investeringen ontvangt. Daarnaast helpt het bedrijven en vermogenden om met fiscale constructies minder belastingen te betalen. Het overheidsrapport over vermogensverdeling dat vorig jaar onder leiding van AFM-directeur Laura van der Geest verscheen, beschrijft in detail hoe dat allemaal in z’n werk gaat.

Dit zijn veranderingen in ons sociaal contract – hoe wij in Nederland met elkaar samenleven. Die veranderingen zijn niet uit de lucht komen vallen, maar het gevolg van een politieke en culturele ontwikkeling.

Elk tijdsgewricht heeft dominante mens- en maatschappijbeelden, alsook dominante normen en waarden over geld, bezit en de verdeling van welvaart. Zowel successen als falen worden nu vaker toegeschreven aan de persoon zelf. De invloed van de omgeving, van publieke voorzieningen, van wat voorgaande generaties hebben achtergelaten, wordt daarbij vergeten. De rijksten zijn daardoor steeds vaker gaan denken dat ze hun rijkdom vooral aan zichzelf hebben te danken. Daar dacht men enkele decennia geleden nog anders over.

Rechtvaardiging

Vooropgesteld: enige mate van ongelijkheid is gerechtvaardigd, ook op principiële gronden. Sommigen werken veel harder dan anderen, nemen meer risico’s of dragen veel meer verantwoordelijkheid. Sommigen doen gevaarlijk of extreem stressvol werk, op mensonvriendelijke uren of moeten altijd stand-by zijn. Sommigen gaan zuinig om met hun inkomen, wat hen in staat stelt meer te sparen. Maar deze redenen rechtvaardigen geen onbegrensde ongelijkheid.

Op basis van politiek-filosofische argumentatie bepleit ik een normatieve bovengrens aan rijkdom. Omdat extreme vermogensconcentratie inefficiënt is: het geld boven die grens kan veel beter worden besteed, bijvoorbeeld om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Omdat grote economische ongelijkheid zich vertaalt in politieke ongelijkheid en zo de democratie ondergraaft.

Omdat kansen en mogelijkheden niet mogen afhangen van het gezin waarin je bent geboren. Omdat geluk een enorme rol speelt bij de opbouw van een groot vermogen. Omdat vermogens die men erft nooit een kwestie van verdienste zijn. Omdat zeer grote inkomensverschillen niet kunnen worden gerechtvaardigd op basis van verschillen in productiviteit of inspanning. Omdat het draagkrachtbeginsel vergt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, met name als we de planeet voor mensen leefbaar willen houden. Omdat de rijken een ecologisch onhoudbaar consumptiepatroon hebben, en daarmee ook een standaard voor anderen zetten. Enzovoort.

Ideaal

Limitarisme is een regulatief ideaal. Dat betekent dat het nooit volledig kan worden bereikt. Ook andere idealen, zoals neutraliteit in het overheidsbeleid, of gelijkheid, zijn regulatieve idealen die nooit volledig zijn te realiseren. Maar we kunnen er wel naar streven. Concreet betekent dat streven om vermogensongelijkheid te verminderen richting de rijkdomsgrens.

Inkomen speelt daarbij ook een rol, omdat inkomen (uit arbeid maar vooral uit kapitaal en in de vorm van erfenissen of giften) de bron van vermogen is. Ongelijkheid verminderen richting de rijkdomsgrens betekent echter niet dat de overheid het vermogen boven die rijkdomsgrens volledig moet wegbelasten, in tegenstelling tot wat sommigen denken (onder wie Frank Kalshoven). Het kan ook door het samenstellen van een pakket aan maatregelen, waaronder het progressief belasten van winsten en vermogensinkomsten, het afschaffen van subsidies waarvan rijken en grote bedrijven profiteren, het effectiever bestrijden van belastingontduiking, het aanpakken van nep-bv’s en nep-anbi’s (instellingen voor algemeen nut), een loonmatiging aan de top, het sluiten van het Nederlandse belastingparadijs, enzovoort.

Daarnaast is een fundamentelere discussie nodig over de rol van extreme rijkdom in ons sociale contract. Elk economisch stelsel weerspiegelt een keuze van waarden en morele principes: er bestaat geen amorele inrichting van de economie. Daarom is wat men in de markt verdient ook nooit zomaar ‘van zichzelf’. Want wat men kan verdienen, hangt af van hoe de politiek de markt inricht. Markten zijn geen natuurverschijnselen. Het zijn instituties die we vormgeven als onderdeel van het sociaal contract.

Ondertussen kunnen vermogenden zichzelf afvragen of het maximaliseren van geld op de eigen bank- en aandelenrekening het meeste waarde in het leven brengt. Recentelijk sprak ik verschillende multimiljonairs die pleiten voor hogere belastingen op rijken. Zij vinden het evident dat ze de rijkdom die ze met ondernemen of erfenissen hebben verworven ‘teruggeven aan de samenleving’. Dat kan dus ook. En voor een uitstekend leven hebben ze al dat geld niet nodig.