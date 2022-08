Opinie: In vergrijsd dorp komt crisis van de zorg veel harder aan dan in trendy binnenstad

Een dementerende 97-jarige, die met hulp van thuiszorg nog in haar eigen huis woont, kijkt naar haar achtertuin. Beeld HH / Hans van Rhoon

Als Limburgse in de binnenstad van Utrecht ben ik de afgelopen decennia volkomen geïntegreerd: ik bak crackers met zaden en pitten van de Ekoplaza, drink gemberthee en als het koffie moet zijn latte macchiato met amandelmelk – hoe cliché kun je het hebben? Een bakfiets heb ik niet, maar als ik iets had om ermee te vervoeren, was die er ongetwijfeld geweest. Ik zou niet weg willen uit Utrecht, met telkens nieuw te ontdekken eettentjes, winkeltjes en muurschilderingen, steeds vaker ook buiten de binnenstad, overal wordt de stad steeds leuker.

Twee jaar geleden werd mijn vader ziek. Dankzij corona is het mijn moeder, mijn man en mij gelukt hem tot aan zijn overlijden thuis te houden. We reden eindeloos de A2 op en neer. Mijn man en ik huurden vele vakantiehuisjes in het dorp om van daaruit via Teams, Zoom en Webex te werken terwijl we dan tussendoor de straat overstaken. Ik wandelde vaak met mijn vader langs de Maas en leerde rummikub spelen.

Het huis van mijn ouders werd intussen een huis waarin zorgprofessionals in en uit liepen, maar dat is nog altijd goedkoper dan opname in een verpleeghuis en vooral voor mijn ouders natuurlijk kwaliteit van leven. Ik voerde soms mooie gesprekken met mijn vader en was door al die overnachtingen vaak in de buurt om mijn moeder te helpen als hij slechte momenten had. Mijn vrienden kwamen wat vaker naar Limburg, als afleiding voor mijn ouders en gezelligheid voor ons; in Utrecht was ik vaak alleen maar voor de post.

Bestaanszekerheid

Al pendelend realiseerde ik me dat in de huidige discussies rondom migratie, stikstof, energietransitie, bestaanszekerheid en de houdbaarheid van de zorg iets mist, daar waar het gaat om tegenstellingen tussen regio’s. Er zijn recent rapporten verschenen als Afgehaakt Nederland en Regionaal maatschappelijk onbehagen, maar deze vertellen voor mij maar een deel van het verhaal. In alle feiten mis ik de tegenstelling tussen het optimisme in Utrecht en de zorgen in Limburg.

Over de auteur Petra Habets is eigenaar van Advies & Ontwikkelingen en voorzitter van de VVD-afdeling Utrecht. Ze begeleidt lokale bestuurders.

In 2008 organiseerde het Nicis (tegenwoordig Platform31 geheten) in Amsterdam een tweedaagse bijeenkomst voor gemeentebestuurders over de toekomst van het land. De teneur was dat Nederland zich zou ontwikkelen in gebieden waar veel geld verdiend zou worden en waar grote welvaart zou zijn, en andere gebieden waar het leven ‘ook goed’ zou zijn, maar kleinschaliger en met meer lokaal georiënteerde bedrijvigheid.

Ik vond dat ‘ook goed’ destijds al dreigend klinken: deze term verbloemde iets. De term werd geïllustreerd met de belbus, die in de toekomst een alternatieve voorziening zou zijn omdat een reguliere dienstregeling aan de randen van het land niet meer zou renderen. Ik weet dat ik toen dacht: hoe moet dat later in het dorp van mijn ouders? Anno 2022 rijdt in het dorp van mijn ouders de bus nog steeds of weer opnieuw (want de belbus die er inderdaad ook kwam bleek toch niet zo goed te werken), maar hoe lang nog? De kern is dat ‘ook goed’ eigenlijk betekent: slechter.

Restaurantje

De afgelopen twee jaar heb ik veel aan ‘ook goed’ gedacht. Daar waar mijn vader vroeger zijn zakenrelaties uitnodigde om in een restaurantje in het dorp een hapje te eten, zijn de meeste restaurantjes buiten het toeristenseizoen gesloten of alleen in het weekend geopend. De wijkverpleging liet alvast weten dat het team te klein was om nog meer zorg te kunnen leveren wanneer mijn vader die nodig zou hebben, ook al had hij er formeel wel recht op.

Het dorp van mijn ouders is prachtig, maar ik voelde deze laatste jaren toch ook de ervaring van machteloosheid die ik in mijn Utrechtse bubbel nooit voel. Ik ontdekte dat de gesprekken die mijn ouders in Limburg met hun kennissen voerden somberder waren dan de gesprekken die ik voerde in Utrecht en dat zij met andere ogen naar het nieuws keken. Kwesties als verduurzaming werden gereduceerd tot: ‘Is het voor ons realiseerbaar en betaalbaar, nu het inkomen lager is dan het ooit was?’ Mijn ouders en de mensen in hun omgeving voelen zich sneller klem zitten, met minder perspectief, afhankelijk van een pensioen dat al jaren niet meer groeit, in een dorp waar voorzieningen niet meer vanzelfsprekend zijn.

Wat betekent dit voor de Haagse keuzes van dit moment? Bekend is dat veel gemeenten in Zeeland, Limburg, Drenthe en Groningen veel vergrijsder zijn dan de rest van Nederland. Omdat ons zorgstelsel landelijk is ingericht, was mijn naïeve veronderstelling dat verschillen via landelijke solidariteit worden vereffend, dat wil zeggen: 17 miljoen Nederlanders betalen in principe hetzelfde en krijgen daar ook dezelfde kwaliteit van zorg voor terug. Het zou niet uit mogen maken in welke regio je woont.

Carrièrekansen

Totdat ik me realiseerde dat vergrijzing ook een kleinere beroepsbevolking inhoudt en dat de vergrijzing in de grensregio’s niet alleen het gevolg is van kleinere gezinnen, maar ook van het verhuizen van jongere mensen naar regio’s waar meer baan- en carrièrekansen liggen – een keuze die ik zelf ook ooit maakte.

De gevolgen daarvan zijn schrijnend en zorgwekkend. Dit voorbeeld gaat over zorg, maar ook op andere terreinen zijn er aan de randen van het land minder keuzemogelijkheden, waardoor mensen sneller zelf klem komen te zitten, zien dat anderen klem zitten en daar bang van worden. Ik ken meerdere verhalen dat de wijkverpleging niet in staat is voldoende zorg te leveren; niet omdat er geen budget is, maar omdat er onvoldoende mensen zijn om teams ingevuld te krijgen. Dit betekent weer overbelaste mantelzorgers en een grotere kans dat thuis wonen als oudere of voor mensen met een lichamelijke beperking niet langer vol te houden is. Beiden met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid van de lokale gemeenschap.

Magneet

Een dynamische economie zoals in Utrecht werkt nu eenmaal als een magneet, maar het zou goed zijn om na te denken hoe beleidskeuzes deze trend niet onbedoeld extra aanjagen. Feit is dat aan de randen van het land bepaalde problemen harder aankomen, of het nu gaat om een stikstofkaartje dat de grootste reductie verlangt in deze gebieden, of een kleine gemeenschap die een grote hoeveelheid asielzoekers moet verstouwen. Zaken die in een regio als Utrecht makkelijker te absorberen zijn.

We mogen meer begrip hebben voor elkaar en mensen buiten onze dynamische bubbels niet wegzetten als irrationele mopperaars. Het onbehagen dat er is, kent een reële basis van meer machteloosheid en minder perspectief. Dat moeten we als maatschappij serieuzer nemen, ook in gebieden waar meer geld verdiend wordt. Dat betekent niet, zoals in de jaren zeventig, het verhuizen van overheidsinstanties als DUO en het CBS naar Groningen of Limburg, maar wat wél welkom zou zijn is een beetje praktische hulp en inventiviteit om problemen op te lossen. Ieder mens heeft perspectief nodig: dat geldt voor boeren, voor ouderen en ook voor de jongeren die in de regio blijven wonen, maar niet de mantelzorger kunnen worden voor de hele straat.