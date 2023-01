Opinie: In plaats van een superpower voor hernieuwbare energie, dreigt Afrika te verworden tot gaskraan voor Europa

Demonstranten protesteren tegen de gasplannen voor Afrika bij de VN-klimaattop COP27 in november in Sharm el-Sheikh, Egypte. Beeld AP

Sinds de oorlog in Oekraïne en het (deels) wegvallen van Russische gasaanvoer bouwt Europa koortsachtig extra havencapaciteit om vloeibaar gas (lng) uit andere landen te kunnen importeren. In Nederland staat volgend jaar een derde lng-terminal in Terneuzen op de planning: alles onder het vaandel van energiezekerheid.

Over de auteurs Martine Doppen is campaigner bij Social Tipping Point Coalitie.

Leo van Kampenhout is onderzoeker bij Fossielvrij NL.

Helaas moet de lng ook ergens vandaan komen en daar wordt het verhaal troebeler. Zo wordt Amerikaans lng gevoed door het omstreden schaliegas, zit Bangladesh zonder stroom omdat het de hoge gasprijzen niet meer kan betalen en hangt er op het Afrikaanse continent een dubieuze stormloop op gas in de lucht. Dubieus, want het repliceert koloniale patronen van uitbuiting en afhankelijkheid op een continent dat nu al gebukt gaat onder klimaatontwrichting. Klimaatrechtvaardigheid vraagt van Europa solidariteit met Afrika en een radicale afkick van onze gasverslaving.

Lobby

Ongeveer een maand geleden keerden Nederlandse onderhandelaars teleurgesteld terug van de klimaattop in Egypte. We weten dat de klimaatcrisis grotendeels wordt veroorzaakt door fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas – maar het is opnieuw niet gelukt om dit te benoemen in de slotverklaring. Wie daar ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld zijn het recordaantal van 636 afgevaardigden uit de fossiele industrie – onder wie de bestuursvoorzitter van BP, die deelnam in de delegatie van Mauretanië.

De fossiele industrie lobbyde bij de COP27 specifiek voor nieuwe gasprojecten in Afrika. Verspreid over het continent zijn 29 lng-export-terminals in aanbouw of in de planning. Voorstanders promoten gaswinning als een historische ontwikkelingskans voor Afrika, waar 600 miljoen mensen nog zonder elektriciteit leven. Dit is kortzichtig en onjuist vanwege ten minste vier redenen.

Geen verbetering

Eén: de gasprojecten zullen weinig helpen voor het verbeteren van de algemene toegang tot energie, ze vinden plaats in slechts een aantal landen en veel gas is bestemd voor de export – vandaar de lng-terminals.

Twee: het bouwen van fossiele infrastructuur is duur. Het risico is groot dat deze kosten niet worden terugverdiend als landen wereldwijd serieus werk gaan maken om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dit financiële risico geldt voor zowel Europese als Afrikaanse landen die nu investeren in nieuwe gasprojecten.

Drie: er is een duidelijke relatie tussen gas- en oliewinning in het mondiale Zuiden enerzijds en oorlog en geweld anderzijds. In Mozambique laaide jihadistisch geweld op toen westerse bedrijven gas begonnen te winnen en de lokale bevolking achter bleef.

En vier: van alle continenten schijnt in Afrika het vaakst de zon, goed voor een enorm potentieel voor hernieuwbare energie. De miljardeninvesteringen in gas staan helaas in schril contrast met die in zonne-energie: de maximale energie die opgewekt kan worden uit de geïnstalleerde zonnepanelen in Nederland is groter dan die in heel Afrika

(14 versus 10 GWp in 2021).

In plaats van een superpower voor hernieuwbare energie, dreigt Afrika nu te verworden tot gaskraan voor Europa. Als Europa klimaatrechtvaardigheid serieus neemt, bouwt het aan een gedecentraliseerd hernieuwbaar energiesysteem en ondersteunt het Afrika onvoorwaardelijk in háár transitie.

Hoofdoorzaak

De hoofdoorzaak voor onze energiecrisis is namelijk níét de oorlog in Oekraïne, maar onze verslaving aan fossiele brandstoffen. In plaats van grootschalige import van lng kan energiezekerheid ook worden bereikt door radicaal minder energie te gaan gebruiken en bbp-groei in te ruilen voor groei in welzijn, zoals een groeiend aantal economen betoogt.

Laten we in Nederland om te beginnen de 17,5 miljard euro fossiele subsidies per jaar omvormen in deltaplannen voor isolatie, energiecoöperaties en openbaar (deel)vervoer. Niet alleen verminderen we hiermee onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, ook verplaatsen we de megawinsten op energie naar de plek waar ze thuishoren: bij huishoudens in plaats van aandeelhouders.

Rem

Ook moet er een rem komen op de reclame en lobby van fossiele bedrijven. Multinationals positioneren zich als onderdeel van de oplossing, terwijl ze blijven groeien in fossiele brandstoffen – en daarmee de kern zijn van het probleem. Om hun positie in de energietransitie te behouden, maken ze rond belangrijke politieke beslismomenten extra veel reclame. Hoe machtig de fossiele lobby is bewijst het feit dat gas als ‘duurzaam’ is aangemerkt door de Europese Unie. Dit alles vraagt om een inperking van fossiele lobby en reclame.

Het is 2023 en de notie dat de planetaire grenzen zijn bereikt, dringt overal door. Afrika, het continent met het meeste potentieel een superpower voor hernieuwbare energie te worden, mag niet de neokoloniale gedupeerde worden van onze verslaving aan fossiele brandstoffen.