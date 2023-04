Opinie: In de relatie met China dient niet winst, maar mensenrechten het kompas te zijn

Bezoekers van een expositie in Shanghai bekijken een presentatie van ASML, in november 2020. Beeld Getty Images

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het China-beleid. Hoog op de agenda staat de samenwerking op het gebied van technologie. Mensenrechten speelden tot dusver slechts een bijrol in de discussies, en dat is niet alleen verbazingwekkend, maar ook gevaarlijk.

De gesprekken over China en technologie werden de afgelopen tijd gedomineerd door de handels- en machtsstrijd tussen Amerika en China, en hoe de Europese Unie en Nederland zich daartoe moeten verhouden.

In het middelpunt van die strijd staat ASML, de Nederlandse technologiereus. Nadat de Nederlandse overheid het bedrijf eerst had verboden om zijn meest geavanceerde chipmachines naar China te exporteren, besloot de regering om ook de export van oudere machines aan banden te leggen. Daarmee is het mensenrechtenvraagstuk niet opgelost.

Over de auteur Dagmar Oudshoorn is directeur van Amnesty International Nederland. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Het is verbazingwekkend dat de Nederlandse overheid in haar besluitvorming over deze exportcontrole mensenrechten amper noemt. Immers, chips vind je niet alleen terug in telefoons, maar ze liggen ook aan de basis van steeds verfijndere systemen die mensen onder controle houden, waarbij de mensenrechten op grove wijze worden geschonden. Denk aan wat de Oeigoeren in de regio Xinjiang overkomt, waar bijvoorbeeld vele camera’s met gezichtsherkenning hangen.

IMVO nauwelijks een rol

Nog opvallender is dat bij de besluitvorming over deze exportcontrole internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) nauwelijks een rol speelt. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) besteedt in haar brief hierover aan de Kamer geen woord aan de verantwoordelijkheid die technologiebedrijven zélf hebben om ervoor te zorgen dat hun producten niet gebruikt – of misbruikt – worden voor het schenden van mensenrechten.

Deze regeringshouding heeft stevige wortels in het verleden. Uit een nieuw Amnesty-rapport blijkt hoe de Nederlandse overheid het afgelopen decennium de mensenrechten tot een voetnoot maakte in haar handelsbeleid met niet alleen China, maar ook met Rusland en Saoedi-Arabië.

De regering stimuleerde honderden Nederlandse bedrijven om zaken te doen in deze landen, waar sprake is van ernstige onderdrukking, een gebrekkige rechtsstaat en waar bedrijven een hoog risico lopen om bij te dragen aan het schenden van mensenrechten. Zij kregen uitgebreide diplomatieke en financiële steun als ze er wilden ondernemen, waaraan slechts gebrekkige voorwaarden op het gebied van IMVO werden verbonden. Daarmee schoot de Nederlandse overheid stelselmatig tekort in haar plicht om mensenrechten te beschermen.

Invasie van Oekraïne

Het duurde tot de grootschalige invasie van Oekraïne in 2022 voordat een einde werd gemaakt aan het actieve handelsbeleid voor Rusland. Voor Saoedi-Arabië en China blijft het gewoon overeind, behalve dan wat betreft de export van bepaalde strategische goederen als geavanceerde chipmachines. Door de minieme aandacht voor mensenrechten krijgen de autoriteiten in deze landen stelselmatig de verkeerde boodschap: dat hun slechte mensenrechtensituatie geen enkele consequentie heeft voor de handelsrelaties.

Dat is niet alleen gevaarlijk voor de inwoners van die landen, maar ook voor ons. Toen president Poetin jarenlang, stap voor stap, elke vorm van tegenspraak in eigen land wegvaagde, bleef een noemenswaardige reactie daarop van Nederland en de EU uit. Mensenrechten waren onvoldoende onderdeel van de economische relaties. Pas toen het te laat was, en Rusland zijn buurland binnenviel, gingen de alarmbellen af. Die les zou ons voor altijd bij moeten blijven.

Onzekere geopolitieke situatie

Het is hoog tijd dat de mensenrechten gezien worden als een cruciaal kompas voor al ons buitenlandbeleid. We moeten mensenrechten inzetten om de onzekerheid van de huidige geopolitieke situatie het hoofd te bieden. Het China-overleg van woensdag is hét moment om het roer om te gooien.

Het aannemen van verplichtende IMVO-wetgeving voor bedrijven, het werken aan een krachtig IMVO-beleid voor handel in repressieve landen en het specifiek aandacht geven aan mensenrechten binnen de technologiesector zijn belangrijke elementen van een goede langetermijnstrategie ten aanzien van China. Juist tijdens stormachtige tijden moet de Nederlandse regering vertrouwen op de mensenrechten als hoeksteen van haar buitenlandbeleid.