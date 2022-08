Opinie: In de Nederlandse cultuursector is het de hoogste tijd voor een klimaatcode

De Rotterdamse club WATT is uitgerust met een speciale dansvloer die de bewegingen van bezoekers omzet in elektrische energie. Beeld Robin Utrecht / ANP

Wij schrijven dit stuk uit ernstige bezorgdheid en uit idealisme. Anno 2022 is het evident dat de klimaatcrisis een fundamentele bedreiging is voor onze wereld, met ongekende gevolgen voor de mensheid en de planeet. Het besef groeit dat dit veelkoppig monster alleen kan worden bestreden met een systemische aanpak.

Overheden, bedrijven en consumenten reageren om diverse redenen veel te traag of vertragen zelfs werkelijke verandering en het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Over de auteurs Maurice Seleky is hoofd communicatie & marketing en MT-lid bij het Amsterdam Museum. Chris Julien is onderzoeker bij Waag, promovendus aan de Universiteit Utrecht en actief bij Extinction Rebellion. Maarten Bul is programmaleider en MT-lid bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De drie schrijven dit stuk op persoonlijke titel.

Het kan anders: als iedere sector in de maatschappij zijn verantwoordelijkheid neemt. Oók de culturele/creatieve sector moet aan de bak. Behalve het verlagen van de eigen ecologische voetafdruk, heeft deze sector het potentieel én de maatschappelijke verantwoordelijkheid om met de transformatieve kracht van verbeelding en verhalen mensen in beweging te brengen en gedrag te veranderen. Door goede voorbeelden te laten zien en zelf het goede voorbeeld te geven. Als we de slagkracht van deze sector ten volle benutten om zowel onze fysieke infrastructuur als onze manier van leven opnieuw uit te vinden, dan wenken sociale kantelpunten en is een leefbare toekomst mogelijk.

Buizenstelsel

Binnen de sector gebeurt er al veel. Zo delen de Hermitage Amsterdam en de Hortus Botanicus sinds 2016 hun warmte-koudeopslag middels een ondergronds buizenstelsel. Hiermee besparen beide instellingen sterk op energie.

In de festivalwereld werkt DGTL (bekend van het Amsterdam Dance Event) met een ‘circulair zero-waste’-principe, waarbij al het afval opnieuw kan worden gebruikt. Kunstenaar Lucas De Man werkt samen met bouwbedrijven en ontwerpers om de mogelijkheden van biobased bouwmaterialen tastbaar te maken in installaties. Het Scheepvaartmuseum ontwikkelde met creatief bureau Vandejong een toolkit voor duurzame tentoonstellingen.

En theatermakers Anouk Nuyens en Rebekka de Wit maakten met hun project De zaak Shell (voorstelling en film) de kluwen van het klimaatvraagstuk zichtbaar voor een breed publiek. Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.

Structurele aanpak

Maar gezien het formaat van het klimaatvraagstuk is het noodzakelijk van deze positieve initiatieven een structurele aanpak te maken. En om tot een structurele aanpak te komen, zal de sector zich moeten organiseren aan de hand van een gemeenschappelijk kader. Daarom pleiten wij voor de totstandkoming van de Code Cultuur, Klimaat & Milieu, een nieuw instrument om de cultuursector in staat te stellen volop bij te dragen aan een sociale kanteling met het oog op de klimaatcrisis.

Zo’n code kan een vliegwiel worden voor sectorbrede verandering als deze, net zoals de bestaande Fair Practice Code, de Code Governance Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie, door subsidiënten en fondsen wordt gebruikt als subsidievoorwaarde. Naast de morele, wordt ook een financiële impuls gegeven om te veranderen; samen levert dat een hefboomwerking op.

Julie's Bicycle

De nieuwe code moet handvatten bieden voor culturele organisaties om hun ecologische voetafdruk te verlagen, bijvoorbeeld met het instrumentarium van Julie’s Bicycle, een ngo in het Verenigd Koninkrijk die de Britse creatieve industrie en de kunsten mobiliseert om de klimaatcrisis te bestrijden. Daarnaast moet de code helder zijn over de mate waarin het gesubsidieerde deel van de sector zich inhoudelijk tot dit maatschappelijke vraagstuk dient te verhouden. Hoewel zulke richtlijnen op gespannen voet staan met de autonomie van de sector, op een dode planeet is er geen kunst. Een code – mits in co-creatie ontwikkeld – kan leiden tot consensus in de sector.

De tijd dringt, dus moet de nieuwe code er snel komen, waarbij een traject van samenwerking met maatschappelijke partners, zoals milieuorganisaties en universiteiten, voor de hand ligt. Het Nieuwe Instituut zou voortrekker kunnen zijn; deze organisatie heeft als sectorinstituut voor design nadrukkelijke aandacht voor meerstemmigheid met inbegrip van een sociaal en ecologisch perspectief.

Subsidievoorwaarde

Het instituut zou de voortgang met de code moeten monitoren. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) zou het proces kunnen steunen met financiering en de code als subsidievoorwaarde in het landelijke cultuurbeleid moeten opnemen.

Wij geloven stellig dat een goed ontwikkelde en breed geïmplementeerde Code Cultuur, Klimaat & Milieu de werelden van kunst, cultuur en creatie helpt om hun rol te pakken binnen het urgentste vraagstuk van deze tijd. Die rol is er een van sociale innovatie en creativiteit in dienst van de kunsten, maar ook in dienst van de maatschappij en een leefbare toekomst.