Opinie: ‘Ik zie zo gauw geen oplossing voor de woningmarkt. Ook hier worden we gegijzeld door de boeren’

Nieuwbouwwijk grenzend aan een stuk landbouwgrond in Berkel en Rodenrijs, gemeente Lansingerland, Zuid-Holland, 2018. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Tom Berkhout, hoogleraar Real Estate aan Nyenrode Business Universiteit:

‘De woningcrisis is in belangrijke mate geframed door de bouwlobby. De bouwsector vertelt ons elk jaar weer dat er 1 miljoen huizen moeten worden gebouwd. Dat is een mantra dat in onze hoofden is gaan vastzitten, dus knap gedaan. Je kunt ook zeggen dat er een enorme bouwhonger is, of omzethonger. Niettemin gaan we van 17 miljoen inwoners straks naar 20 miljoen inwoners en in die sprong zit natuurlijk een woningvraag. Daarbij is er sprake van wat we ‘verdunning’ noemen: per woning wonen er steeds minder mensen. Dus ja, er is een stevig woningvraagstuk.

‘Maar dan: wie gaat waar bouwen? Ik zie voorlopig geen werkbare oplossing. Let wel, er is in Nederland ruimte zat om te bouwen. Maar we worden in zekere zin gegijzeld door de boeren, want tweederde van de ruimte is landbouwgrond. Daarbij komt dat het eigendomsrecht in Nederland heel sterk is verankerd, daar breek je niet snel doorheen. Kijk maar wat er de afgelopen vijftien jaar aan initiatieven is geweest om de woningmarkt vlot te trekken, zonder veel succes. En zie wat er nu met Remkes’ adviezen gebeurt: die worden afgezwakt en de facto weer vooruit geschoven. Nee, we hebben geen woningcrisis, maar eerder een bestuurscrisis. We zijn uitgepolderd, zoveel is wel duidelijk. Er moet worden gekozen wie vóór gaat: boeren of burgers. Gelukkig zijn er nog rechters, die dwingende uitspraken doen waarnaar geluisterd zal moeten worden. Dat zet druk op de ketel.’

Erwin van der Krabben, hoogleraar Vastgoed- en locatieontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen:

‘Voor starters op de woningmarkt is er wel degelijk een acute crisis: er zijn voor hen geen betaalbare woningen. Daarbij stijgen de woonlasten voor de middenklasse. Die heeft nog wel iets gevonden, maar kan door hoge lasten niet meer doorstromen en zit vast. Ter illustratie, omdat velen de situatie zullen herkennen: mijn dochter, een jaar geleden afgestudeerd en nu in haar eerste baan, heeft vier keer zulke hoge woonlasten als mijn vrouw en ik.

‘Daarbij bouwen projectontwikkelaars liever niet in de stad, maar op uitleglocaties, noem het weilanden, omdat het bouwrijp maken van de grond veel minder kost dan in de steden. Daar hebben ze vaak ook grondeigendom. Het tragische: projectontwikkelaars en gemeenten jagen allemaal op grond, die daardoor duurder wordt, met als gevolg dat men uiteindelijk niet meer met elkaar concurreert op mooie huizen, maar op de grond, want grond geeft marktmacht. Woningbouw kan vervolgens financieel niet meer uit, omdat projectontwikkelaars eigenlijk te veel hebben betaald voor de grond.

‘Dat leidt dan weer tot miljarden subsidies van het Rijk om gebiedsontwikkelingen ‘los te trekken’. En een deel van dat geld sijpelt dan aan de onderkant uiteindelijk weer door naar de zakken van grondeigenaren. Speculanten als Marcel Boekhoorn die in Utrecht bij de Merwedekanaalzone – wat op zich een prachtig nieuwbouwproject in de stad is – een stuk grond aankocht en snel verkocht, verdient er natuurlijk goed aan, maar daar schieten woningzoekenden niets mee op. Het is dus de vraag of het recente bouwprogramma van minister De Jonge wel haalbaar is, want hij heeft maar weinig grip op de grondwaarde.’

Rens van Tilburg, lid en directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht:

‘Er zijn te veel mensen op zoek naar een betaalbare woning, dus ja, er is een woningcrisis. Na de financiële crisis in 2008 en daarna de economische crisis van 2010 daalde de woningbouwproductie van zo’n 80 duizend woningen per jaar naar 50 duizend. Er zijn jaarlijks dus ongeveer 30 duizend te weinig nieuwe woningen bijgebouwd.

‘Daarbij is de woningcrisis een betaalbaarheids- oftewel financiële crisis. Door de steeds hogere hypotheken die zijn verstrekt en maatregelen als de zogenaamde ‘jubelton’, (geld dat ouders hun kind mochten schenken), is veel te veel geld in de markt gekomen voor te weinig huizen; dat was een giftige cocktail. En dat raakt weer aan de vermogensverdelingscrisis die we hier te lande hebben: de ene helft van Nederland kon zijn kind en jubelton geven, de andere niet. Nederland is qua vermogen een gespleten land, waarin bepalend is of je wel of niet een huiseigenaar bent.’

Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam:

‘Voor wie geen betaalbare huurwoning kan vinden, daardoor niet kan sparen en daardoor niet kan instappen op de koopwoningmarkt is deze crisis acuut. Dat leidt ertoe dat jongeren langer bij hun ouders blijven wonen en niet kunnen gaan samenwonen, kortom, tot keuzes worden gedwongen die wij als on-Nederlands beschouwen.

‘Het lastige is dat oplossingen voor de woningmarkt nu, die voor de toekomst in de weg zitten. Neem als voorbeeld dat je nu een hoge hypotheeklening mag afsluiten of een jubelton van je ouders krijgt. Dat is fijn, maar De Nederlandsche Bank vindt dat op de huizenmarkt eigenlijk te veel geld is uitgeleend ten opzichte van de waarde van de woningvoorraad. DNB streeft naar meer financiële stabiliteit op de woningmarkt. Maar dan krijgen mensen straks een lagere hypotheeklening en moeten nóg meer eigen geld meenemen voor een koophuis. Dat vermindert de toegankelijkheid tot een eigen woning en vergroot de ongelijkheid op de woningmarkt.

‘Juist omdat oplossingen voor lange en de korte termijn elkaar in de weg zitten, hebben we met een groep economen een soort economisch 11-gangenmenu opgesteld om de woningmarkt weer in balans te krijgen, waarbij de maatregelen alleen in samenhang werken. Dat is ook ons advies aan de politiek: je eet het hele menu op, pik er géén losse gangen uit. Alleen in zijn geheel worden de acute en de structurele problemen aangepakt.’

Piet van Mourik, sociaalgeograaf en planoloog, oud-topambtenaar, organisatieadviseur en columnist bij Binnenlands Bestuur:

‘Sinds 1995 is het gat tussen het aantal huishoudens en woningen afgenomen tot zo’n

75 duizend nu. Dus is er wel een tekort, maar geen algemene wooncrisis. Wel ontbreekt het aan een beleid voor een doelgroep, vooral de jongeren die tussen 1986 en 1995 zijn geboren. Dat waren er gemiddeld meer dan in de jaren ervoor. Deze groep tussen de circa 25 en 35 jaar zoekt op de woningmarkt iets betaalbaars. Ook kwamen de eerste tien jaar van deze eeuw veel jongvolwassen immigranten ons land binnen: studenten uit het buitenland, vluchtelingen en arbeidsmigranten. Voor deze stapeling van jongeren is nu een woning nodig.

‘En die liggen niet in een weiland, zoals Hugo de Jonge onder druk van de Bouwend Nederland-lobby nu van plan is te gaan doen, want hun arbeidstoekomst en woonwens ligt voorlopig in de stad. Daarvoor moeten veel meer oude kantoren en fabrieksterreinen worden omgebouwd in plaats van dat groene gebieden rond de stad worden opgeofferd. Mondjesmaat gebeurt dit wel, maar er ontbreekt druk of dwang. En dat moet wel.’