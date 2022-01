Opinie: Ik vrees dat Poetins oorlog tegen Oekraïne niet te vermijden is

De Russische president Vladimir Poetin in een videogesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden, begin december. Beeld AFP

Het afgelopen jaar begon in Rusland met een verrassend positieve en hoopgevende noot. Op 17 januari 2021 keerde Aleksej Navalny, de belangrijkste oppositiepoliticus van het land, naar huis terug. Aangezien nog geen half jaar eerder op Russische bodem een moordaanslag op hem was gepleegd met het zenuwgas novitsjok – een aanslag waarachter ongetwijfeld de Russische president Poetin zat, was Navalny’s terugkeer naar Rusland niet zomaar een feit in zijn privéleven of een uiting van zijn persoonlijke moed. Zijn verbazingwekkende, vrolijke heldhaftigheid heeft de Russen in de eerste plaats geïnspireerd.

Ik ben niet bang, zei hij bij zijn terugkeer, en met hem voelden vele Russen dat ook zij niet bang waren, dat vrijheid – hun persoonlijke vrijheid en de vrijheid van het land – het waard was om de straat voor op te gaan en te protesteren tegen Poetins criminele regime. Ze voelden plots dat die vrijheid bereikbaar was, gewoon omdat ze er zoals ieder ander volk recht op hadden. Miljoenen Russen voelden het, honderdduizenden gingen de straat op.

De rest van het jaar werd door Poetin gewijd aan het vernietigen van die hoop.

Eerst werd Alexej Navalny al bij zijn aankomst gearresteerd en later onwettig veroordeeld. De vreedzame protesten die volgden op zijn arrestatie werden met geweld neergeslagen, demonstranten werden vervolgd, organisatoren en leiders van de protesten werden gearresteerd, veroordeeld of gedwongen het land te ontvluchten. Onafhankelijke media en hun journalisten werden als afschrikwekkend voorbeeld bestraft, hun professionele activiteiten extreem bemoeilijkt of zelfs verboden.

Tegen het midden van het jaar werd ook de echte politieke oppositie door Poetin verboden: een rechtbank verklaarde alle organisaties van Navalny als extremistisch. Als bij toeval had Poetin slechts enkele dagen voor de uitspraak een wet ondertekend die het personen die betrokken zijn bij activiteiten van extremistische organisaties verbiedt deel te nemen aan verkiezingen of zich verkiesbaar te stellen, en dat voor een termijn van drie tot vijf jaar.

Maar ook steun aan een extremistische organisatie in de vorm van likes en retweets op sociale netwerken kan leiden tot een veroordeling. Oprichters van ‘extremistische organisaties’, zoals Aleksej Navalny, kunnen zelfs tot twaalf jaar gevangenisstraf krijgen. In september volgden verkiezingen voor de Doema, waaraan geen enkele vertegenwoordiger van de echte, niet-pro-Kremlin, oppositie kon deelnemen. De verkiezingen werden door alle onafhankelijke waarnemers als vervalst bestempeld.

Het jaar dat begon met een uitbarsting van hoop, met de heldendaad van Navalny en met honderdduizenden door hem geïnspireerde Russen, eindigt verre van hoopvol. Vandaag bereidt het hele land zich – omsingeld als het is door vijanden, aldus Poetin – voor op oorlog.

Voor vele Russen is de vraag niet eens of er een oorlog zal uitbreken, maar waar en wanneer. Als het Westen niet ophoudt op Ruslands ‘pijnpunten’ (lees belangen) te trappen, zal er een ‘militair of militair-technisch antwoord’ komen, verklaarde Konstantin Gavrilov, een hooggeplaatste Russische ambtenaar in Wenen. Ook Poetin bevestigde die mogelijkheid in de tv-show Moskou. Kremlin. Poetin van staatszender Rusland 1: zo’n antwoord kan verschillende vormen aannemen, maar om een antwoord te vermijden hebben we het Westen onze voorstellen gestuurd. En afhankelijk van de reactie van de VS en de Navo, zal het Kremlin actie ondernemen.

Het probleem is natuurlijk dat de voorstellen omtrent de zogenaamde veiligheidsgaranties die het Kremlin naar Washington en Brussel stuurde, een ultimatum zijn, en met opzet een onmogelijk ultimatum. Simpelweg omdat het in de kern een eis is tot herstel van het IJzeren Gordijn, tot een nieuwe verdeling van de wereld in invloedssferen, waarbij alle landen van de voormalige Sovjet-Unie onder de controle van Poetin komen.

Ik ben er absoluut zeker van dat Poetin en zijn kompanen zich er terdege van bewust zijn dat noch de VS noch de Navo dit ultimatum zullen accepteren. Meer nog, ik vrees dat dit is waarop Poetin aanstuurt en hoopt, nu hij meer dan honderdduizend soldaten aan de grens met Oekraïne heeft verzameld. Waarom aan de grens met Oekraïne? Omdat op dat grondgebied de grootste bedreiging voor de Russische Federatie zou kunnen liggen. Als Oekraïne ooit tot de Navo zal worden toegelaten, kunnen er raketten op het grondgebied worden geïnstalleerd, raketten die in tien minuten Moskou kunnen bereiken. Een onbestaande en volkomen denkbeeldige dreiging, met andere woorden, maar wel een waarop het Kremlin bereid is te reageren, zelfs met militaire middelen.

Volgens een recente opiniepeiling, uitgevoerd door het Levada Center, het enige onafhankelijke onderzoekscentrum voor publieke opinie in Rusland, was Poetins electorale waarderingscijfer in november slechts 32 procent. Het was daarmee Poetins laagste score sinds 2014. 42 procent van de Russen zegt Poetin niet meer als president te willen na afloop van zijn ambtstermijn in 2024. Het hoogste teken van onvrede met Poetins presidentschap sinds 2013, toen 45 procent van de Russen hem niet langer als president wilde.

Opvallend is dat in 2014 de stemming onder de Russen dramatisch was veranderd in het voordeel van Poetin: slechts 20 procent van de Russen toonde zich nog ontevreden over hem als president. Wat had de houding zo snel en zo ingrijpend veranderd? De aanval op Oekraïne, de annexatie van de Krim en het begin van een verborgen oorlog in het Donetsbekken. In totaal vonden drie van de vier pieken in Poetins populariteit plaats tijdens een oorlog. Zo vergrootte de Tweede Tsjetsjeense oorlog in 1999 de waardering voor Poetin van 31 procent naar 84 procent en won hij de presidentsverkiezingen al in de eerste ronde. Op het hoogtepunt van de oorlog met Georgië steeg de waardering naar

88 procent. De militaire interventie in Oekraïne en de annexatie van de Krim gaven Poetin eenzelfde score: 88 procent.

Het probleem is dat het inherent criminele regime van Poetin, dat enkel tot doel heeft Rusland en de Russen te beroven, per definitie niet in staat is de Russen vrijheid en welvaart te geven en daarom kan het bewind geen electorale steun winnen of een overwinning behalen bij eerlijke verkiezingen. Om te overleven, kent het regime geen andere trucs dan het bange volk kunstmatig achter zich te verzamelen met een fictieve externe en interne dreiging en, traditioneel voor Poetin, te zegevieren in een kleine oorlog.

Ik vrees dus dat de analisten die geloven dat oorlog onvermijdelijk is, gelijk zullen krijgen. En wel over een oorlog met Oekraïne, dat vanuit Poetins standpunt de ergste misdaad heeft begaan: het volk kwam in opstand tegen zijn president-bandiet en won. Voor bandiet Poetin mag het project van een vrij en welvarend Oekraïne niet slagen en kan er nooit vrede zijn op Oekraïense bodem, omdat de Russen geen voorbeeld mogen nemen aan een geslaagde opstand tegen een president-bandiet.

Mocht het Westen alsnog schrikken en instemmen met de krankzinnige eisen van Poetin, des te beter, des te zwaarwichtiger zal de overwinning zijn op de verraderlijke en almachtige vijand, en dan zonder een enkel schot te lossen.

Een paar dagen geleden kondigde de Navo aan dat op 12 januari met Rusland gesprekken worden begonnen over de veiligheidsgaranties. Om oorlog te voorkomen, moet het Westen natuurlijk alle mogelijke diplomatieke middelen uitputten. Maar noch de VS noch Europa zijn in staat Poetins dictatuur eeuwige voorspoed te garanderen. Vroeg of laat zal Poetin opnieuw zijn kunstmatig geconstrueerde populariteit verliezen en zal het regime opnieuw een kleine, glorieuze overwinning op een fictieve vijand nodig hebben.

Ik wil heel graag hopen dat het Westen deze keer moed en standvastigheid zal tonen in zijn confrontatie met het regime van Poetin. Dat het eindelijk zal inzien dat Poetin zich enkel voelt aangemoedigd door lafheid en besluiteloosheid. Maar nog belangrijker: dat het Westen eindelijk begrijpt dat Poetin en zijn misdadige regime niet het echte Rusland zijn en dat het land en de Russen verlangen naar een ​​gezond, vrij en welvarend Rusland dat wordt omringd door vrienden, en niet door ontelbare vijanden bedacht door een paranoïde dictator in het Kremlin.

Aleksandr Skorobogatov is een Belarussische schrijver, die sinds 1992 in België woont en werkt.