Opinie: Ik voel ongemak bij een politieke belangengroep die de Boom van het Jaar-verkiezing kaapt

Elke groenambtenaar bij een gemeente kan erover meepraten: kon je vroeger vrij gemakkelijk een boom omzagen, tegenwoordig krijg je steevast een actiegroep op je dak. Bomen zijn belangrijker geworden. Gelukkig maar. Want bomen brengen ons veel. Ze zorgen voor gezonde luchtkwaliteit, vastlegging van CO 2 , koeling bij hete zomers, gezonde bodems, waterberging en een leefplek voor allerlei soorten dieren. Bomen zijn bovendien stressremmers: wie regelmatig in een park of bos wandelt, loopt minder kans op mentale vermoeidheid.

Over de auteur: Wim Eikelboom is eikenliefhebber en ambassadeur van de Bomenstichting.

De groeiende populariteit van de verkiezing van de Boom van het Jaar, waarvan de winnaar op 18 oktober bekend wordt, is ook een bewijs dat bomen meer dan voorheen worden gekoesterd. Niet eerder brachten zoveel mensen een online stem uit op één boom: de teller gaat richting de 30.000. Allemaal voor de Markiezeneik in het bos van Amelisweerd.

Die eik staat in een riviergeleidend oud bos op kleigrond langs de oevers van de Kromme Rijn. Landgoed Amelisweerd is rond 1800 aangeplant door markies Henri Maximilien de St. Simon, vandaar dat de eik Markiezeneik is gedoopt.

Verzetsboom

De eik is door tegenstanders van de verbreding van de snelweg A27 uitgeroepen tot verzetsboom. Want het bos waarin de eik staat, moet wijken als de snelwegverbreding doorgaat. Utrechtse activisten hebben de eik voorgedragen bij de Boom van het Jaar-verkiezingen. Daardoor is de boom op de lijst gekomen van tien genomineerden.

Door een uitgekiende lobby van de Utrechtse actiegroep krijgt de boom duizenden stemmen. Alle andere negen genomineerde bomen – waaronder de koortsboom in Overasselt - halen er hooguit een paar honderd.

Als liefhebber van oude bomen in het algemeen en eiken in het bijzonder, heb ik er gemengde gevoelens bij. Aan de ene kant is het geweldig dat een bedreigde oude eik bij een breed publiek zoveel compassie en waardering oproept. Ons land blinkt niet uit in zorgzaamheid voor oude bomen. Wij Nederlanders hebben eeuwenlang bomen nogal functioneel behandeld: Hoe kunnen we er mooi hout van maken? Het gevolg is dat we slechts een handjevol bomen van 350 jaar of ouder hebben, terwijl in onze buurlanden veel meer eeuwenoude bomen staan.

Markante eenlingen

In de Boom van het Jaar-verkiezing staan vanouds markante eenlingen centraal. Het zijn doorgaans bomen die de boodschap uitdragen: Jullie mensen denken dat je ons nodig hebt, maar we kunnen heel goed voor onszelf zorgen. Afgelopen jaar won een 150-jarige Limburgse linde in een particuliere tuin de wedstrijd (met 4.300 stemmen).

De Markiezeneik is een bosboom die niet meteen in het oog springt en de aandacht trekt als je door landgoed Amelisweerd wandelt. De boom heeft inmiddels wel een verhaal te vertellen, maar dat verhaal is bewust in het leven geroepen door tegenstanders van de uitbreiding van de snelweg A27.

Het is een sympathieke actie die bijdraagt aan vergroting van het boombewustzijn in ons land. Tegelijk voel ik ongemak bij een politieke belangengroep die de Boom van het Jaar-verkiezing kaapt en voor hun karretje spant.

Deze verkiezing is niet bedoeld om bomen te redden van de ondergang, maar om bomen te koesteren in wie ze zijn in hun eigen schoonheid en welbevinden.