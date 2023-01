Opinie: Houtbouw biedt hoop in strijd tegen klimaatverandering, maar blijf luisteren

In Oosterwold bij Almere wordt een ecologisch verantwoord dorp gebouwd, met gebruikmaking van houtbouw. Beeld Arie Kievit

Het is geen kunst om te somberen over de toestand in de wereld. De kunst is om (liefst in zo aards mogelijke termen) te kunnen zeggen wat je hoop geeft. Voor mij is dat houtbouw. Huizen bouwen van hout is een praktijk die me blij maakt en troost, omdat die de wereld mooier zal maken.

De onderliggende logica is simpel. De groeiende wereldbevolking wil fatsoenlijk wonen, maar het beton waaruit het gros van de huizen wordt opgetrokken, draagt serieus bij aan de opwarming van de aarde; betonbouw is verantwoordelijk voor ruim 8 procent van de jaarlijkse wereldwijde CO₂-uitstoot.

Over de auteur Marjan Slob is filosoof en schrijver. Haar boekje Door de bomen het huis: bouwen met hout is net uitgekomen bij uitgeverij Pluim.

Dat zorgelijke beeld kantelt radicaal als we in plaats daarvan met hout zouden bouwen. Bomen groeien juist door CO₂ uit de atmosfeer te halen. Tijdens het vermolmen geven ze dat broeikasgas weer af, maar als je een boom verzaagt, blijft het CO₂ opgeslagen in de planken – desgewenst eeuwenlang. Zolang je voor elke gekapte boom maar een jong boompje terug plant (dat is wel een harde voorwaarde), zal de CO₂-teller dus teruglopen naarmate je meer huizen bouwt.

Ziehier een serieuze win-winsituatie: je kunt bouwen naar hartelust en tegelijk iets aan het klimaatprobleem doen.

Woontoren HAUT

Bij houtbouw hoef je je niet alleen knusse boshutjes voor te stellen. Je mag gerust grootstedelijk dromen. Voorheen was hoogbouw met hout niet mogelijk, maar dankzij een nieuwe techniek waarbij planken dwars op elkaar gelijmd worden (‘kruislaaghout’), kun je van simpel vurenhout balken maken die een goed alternatief zijn voor gewapend beton. Het hoogste houtskeletgebouw van het land, woontoren HAUT vlakbij station Amsterdam Amstel, steekt 73 meter de hemel in.

Als houtbouw op grotere schaal wordt toegepast, zal het in prijs met betonbouw kunnen concurreren. En ook dat is een realistisch scenario. Zo heeft de metropoolregio Amsterdam een convenant gesloten waarin staat dat een op de vijf nieuwbouwwoningen in de regio in 2025 van hout zal zijn gebouwd. Aannemers weten nu dat ze in hout moeten kunnen bouwen als ze kans willen maken op een opdracht in die regio.

Om een serieuze speler te blijven, zullen projectontwikkelaars gaan investeren in kennis van houtbouw, en toeleveranciers aan zich willen verbinden. Die investeringen in tijd en geld zullen zij ook buiten de metropoolregio Amsterdam willen uitbaten. Het zou dus zomaar kunnen dat het opschalen van houtbouw allang is begonnen. Ik hoop het van harte.

Plottwist

Maar nu de plottwist. Ergens in mezelf hoor ik namelijk een stemmetje tegensputteren. Om al dat hout voor houtbouw te verkrijgen, zullen er onvermijdelijk bomen gekapt moeten worden – en ik hou van bomen. In plaats van dat stemmetje te smoren onder een deken van houtbouwenthousiasme, wil ik het liever verkennen, en onderzoeken wat bomen met me ‘doen’. Zo ben ik tot vier verschillende perspectieven op bomen gekomen – ‘hout’, ‘boom’, ‘bos’ en ‘landschap’ – waarin verschillende waarden en ervaringswijzen verstopt zitten.

Als houtmens kijk ik op een stoffelijk niveau naar bomen. Hout is dan een CO₂-depot en dus een prachtig en waardevol materiaal om de wereld te verduurzamen. Problemen zie ik ook wel, maar die hebben vooral te maken met de herkomst van hout; is dat wel duurzaam verworven?

Als boommens ben ik spiritueler ingesteld. Ik ervaar een boom dan als een majestueus wezen, dat mij met zijn standvastigheid en regeneratievermogen iets kan leren over het leven. Het doet mij pijn als zo’n wezen wordt omgehakt.

Mijn blik als bosmens is weer anders: ik kijk nu eerder naar een biotoop. Het bos is voor mij een levend weefsel. Door een boom te kappen, ontwricht je een hele ecologie, en dat vind ik een serieus probleem. Als landschapsmens ten slotte ervaar ik zelfs een bos als onderdeel van een landschap. Mijn eerste zorg is hier hoe mensen op een harmonieuze manier in een natuurlijke omgeving kunnen leven en wonen.

Belevingswijzen

Vier stemmen dus. Stemmen die elk uitgaan van een heel andere omgang met de natuur – stemmen waarin ik persoonlijk iets herken. De waarden die in deze belevingswijzen zitten, zijn echter niet zomaar te verzoenen. Concreet: door houtbouw te propageren, zullen de waarden van de boom- en bosmensen onvermijdelijk in de knel komen.

Ik ben en blijf houtbouwfan, maar ik ben ook democraat. En dat betekent voor mij: oefenen in het luisteren naar andere stemmen. Stemmen in mezelf, stemmen van landgenoten. Niet in de illusie dat we elkaar dan altijd zullen vinden in een oplossing waar we ons allemaal goed bij voelen. Wel in de overtuiging dat het de belangrijkste deugd is van een democraat om ervan uit te gaan dat er in het standpunt van een ander vermoedelijk een belangrijke waarde verstopt zit.

Houtbouw is een hoopgevend idee, en ik vind het heerlijk om me erdoor te laten meeslepen. De grootste uitdaging is wat mij betreft om daarbij ruimte over te laten voor andere stemmen. Natuurlijk staan niet alleen houtbouwfans voor die uitdaging. In feite is dit hele betoog te generaliseren tot één wens: laat 2023 het jaar worden waarin we begeestering gaan combineren met het goed luisteren naar andere stemmen.