Opinie: Hou op met die manke zinnetjes van twintig woorden, laat leerlingen een heel betoog schrijven

De eindexamens beginnen donderdag en zo staat ook het examen Nederlands binnenkort weer voor de deur. Bij elke open vraag lezen de examenkandidaten ‘gebruik voor je antwoord niet meer dan twintig woorden’. Geen eigen mening, geen eigen schrijfstijl, geen verdieping.

Alles staat in het teken van meetbare basisvaardigheden. Maar zeker aan het eind van het voortgezet onderwijs gaat het bij leerlingen niet meer alleen om de basis, het is geen basisschool. Het leren stopt als je, na de eerste basisstappen, niet vrijer aan de slag mag met taal.

Albert Mark van Leeuwen is docent filosofie en maatschappijleer. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Minister Dennis Wiersma is, op dit punt, deel van het probleem. Zijn ministerie gaf opdracht tot een gezamenlijk onderzoek van verschillende ministeries met als hoofdvraag: hoe kan het Rijk sturen in het onderwijsveld? En dus kreeg hij het antwoord dat hij wilde. De ambitieuze Wiersma wil, in navolging van het rapport, sturen op resultaat door ook in het voortgezet onderwijs leerlingvolgsystemen verplicht te stellen en alle leerlingen te onderwerpen aan dezelfde basisvaardigheidstoetsen.

Het gevolg van dat eindeloze ijken en vergelijken laat zich in elke les zien. Want hoe je meet, heeft direct invloed op wat je leert. Ook bij vakken als maatschappijleer, aardrijkskunde en economie worden de vragen steeds strakker en de antwoorden korter. Bij de talen wordt nog een enkele keer een betoog geschreven, maar op een gemiddelde schooldag schrijven leerlingen lesuur na lesuur manke zinnetjes en komen ze zelden tot een samenhangende alinea.

Er zijn lichtpuntjes voor een ommekeer. Startend bij het leesonderwijs, waarin men keer op keer pleit voor langer lezen, gewoon: een uur in de klas, zonder begeleidende begrijpend-lezenvragen. Zo promoveerde Johannes Rooijackers op effectieve methoden waarbij leerlingen, die mede door sociale media teksten steeds vluchtiger scannen, verdiepend leren lezen. Recent verscheen ook het promotieonderzoek van Jeroen Steenbakkers getiteld Speelse toewijding, een gloedvol betoog voor verbredend schrijfonderwijs. Geen strak en smal format, maar het ontwikkelen van een eigen stijl, dát is schrijfonderwijs.

Steenbakkers wijst op de vreemde neiging taalvaardigheid geïsoleerd aan te bieden, als basisvaardigheid. Maar taal heeft inhoud, en die inhoud vraagt om een persoonlijke waardering van de leerling. Als je verder wil reiken dan de basis, vraag dan niet naar geijkte antwoorden. Een leerling moet zich talig leren verhouden tot de inhoud. Schrijfonderwijs kan helpen leerlingen zorgvuldig te leren nadenken over de maatschappij.

Maar net nu we steeds beter weten waarom onderwijs is gebaat bij ruime schrijfoefeningen, dient zich nieuwe concurrentie aan. ChatGPT en andere generatieve taalmodellen doen wat techniek al sinds mensenheugenis doet: drempels wegnemen. Dat is een probleem, want om te leren moet je ‘gewenste moeilijkheden’ overwinnen. Zonder moeite, zonder ploeterend puzzelen, ben je alles wat je vandaag leert morgen weer vergeten.

Schrijven is waardevol omdat je al puzzelend kennis structureert en je eigen maakt. ChatGPT schrijft zo op wat we mogelijk wilden zeggen. Maar zonder gedane moeite, weten we morgen al niet meer wat de chatbot voor ons schreef. Zo kan een taalmodel, dat wel goed schrijft maar niets bewust begrijpt, ertoe leiden dat wij minder schrijven en daardoor minder gaan begrijpen.

Mij is onduidelijk hoeveel leerlingen de moeite van het schrijven kunnen opbrengen. Wie schrijft nog zelf z’n betoog, profielwerkstuk of scriptie? Natuurlijk, we kunnen leerlingen met pen en papier in klaslokalen opsluiten. Maar een goed betoog schrijf je niet in een lesuur, we weten zelfs dat je beter schrijft als je tussendoor kan rusten, mijmeren, er een nachtje over slaapt. Toch kunnen we wel iets proberen. In mijn lessen heb ik de eerste stap gezet door mijn leerlingen een groot ‘netschrift’ gegeven dat het lokaal niet mag verlaten. Ouderwetse techniek: blauwe lijnen op wit papier, veel overzicht, handige terugbladerfunctie en volop ruimte voor eigen alinea’s.

Examenkandidaten hebben al zestien tot achttien jaar Nederlands gesproken en twaalf tot veertien jaar les gehad van een professional. Dus voeg niet nog meer basisvaardigheidstoetsen toe, maar breng de brede schrijfopdracht terug op het examen Nederlands. Zodat leerlingen in ieder geval één keer in hun leven drie uur lang schrijven.