Opinie: Hou de weilanden groen en zet meer in op woningbouw in de stad

Nieuwbouwwijk in Boornbergum, Friesland. Beeld ANP / ProNews Producties

Nederland wordt het snelst volgebouwd van de gehele Europese Unie, waarschuwden het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) onlangs. In de periode 2000-2018 werd er gemiddeld per dag zo’n 8,5 hectare groen omgetoverd in stenen. Dat is ruim twaalf voetbalvelden per dag.

Over de auteur Bart Krol is voorzitter van het Nationaal Renovatie Platform.

Inmiddels lijken we ons leven te beteren: de 1 miljoen woningen die minister Hugo de Jonge de komende tien jaar wil bijbouwen, moeten vooral binnen de bestaande gemeentegrenzen verrijzen. Maar zullen we dat volhouden? Of is de druk op de woningmarkt zo groot dat het volbouwen van weilanden toch te verleidelijk blijkt?

Koploper steen

Nederland is Europees koploper als het gaat om verstenen. De noodkreet is afkomstig uit de recent gepubliceerde Monitor van de Nationale Omgevingsvisie van het PBL, die tweejaarlijks verschijnt. Een maand daarvoor kwam het CBS al met soortgelijke cijfers: tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45,6 duizend hectare bebouwd terrein bijgekomen, iets minder dan de oppervlakte van Texel.

Vooral in de Randstad en Noord-Brabant ging een fors deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van bedrijventerreinen. Enkele deskundigen nuanceerden deze zorgelijke boodschap meteen: de cijfers zijn gebaseerd op de periode tot 2018, toen de Vinex-operatie nog in volle gang was. Inmiddels is het beleid om nieuwe woningen vooral in bestaand stedelijk gebied te plaatsen.

Veelbelovend

Inderdaad zijn de stedebouwkundige plannen van diverse grote steden veelbelovend. De voorstellen tot omvorming van voormalige bedrijventerreinen als het Utrechtse Merwedegebied en de Haagse Laakhavens zijn in een vergevorderd stadium.

Gaat het werkelijk lukken om de verstening van Nederland een halt toe te roepen? Mogelijkheden voor binnenstedelijke bouw zijn er te over. In de stad zijn vele lege plekken, in onbruik geraakte gebouwen en slecht onderhouden wijken die met slimme renovatie, transformatie en herbestemming een nieuw leven kunnen krijgen.

Volgens een wat ouder onderzoek van het PBL kan in heel Nederland minimaal

35 procent – en in het meest optimistische scenario zelfs 75 procent – van de benodigde woningen worden gerealiseerd in leegstaande panden en op onbenutte terreinen in de bestaande stad.

Transformatievergunning

Toch ben ik er niet geheel gerust op. Het bouwtempo ligt om allerlei redenen immers al te laag en binnenstedelijk ontwikkelen wordt door de markt nog altijd als extra moeilijk gezien. Zo zagen we in 2021 dat, ondanks de enorme vraag, het aantal kantoren dat tot woningen wordt omgebouwd was afgenomen. Dit geeft aan dat het huidige systeem onvoldoende prikkels kent om binnenstedelijk te ontwikkelen.

Dat is vreemd, want in de markt zijn talloze voorbeelden van innovatieve, creatieve transformaties. De kunst is om die initiatieven op te schalen en te versnellen. Hier ligt in de eerste plaats een rol voor de overheid. Breng in kaart waar de knelpunten liggen en kom met slimme ondersteuning in de vorm van financiering en flexibele regelgeving.

Nu zien we vaak nog dat transformatieprocessen verzanden in een woud van regelgeving. Voor tijdelijke transformaties van leegstaand vastgoed tot woningen, kennen we inmiddels een versnelde procedure. Waarom zouden we een dergelijke ‘transformatievergunning’ niet ook voor definitieve projecten kunnen creëren? Het is tijd voor een anti-versteningsoffensief. Zodat we over een paar jaar als het over dit thema gaat weer netjes onderaan de Europese lijstjes bungelen.