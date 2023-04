Opinie: Hoog tijd dat overheid serieus onderzoek doet naar menstruatieverlof voor werknemers

Jonge vrouw koopt maandverband en tampons. Beeld ANP / Patricia Rehe

Wanneer we spreken over vrouwenrechten, kijken we snel over de grens. Nederland is immers volledig geëmancipeerd, en we kunnen overal over praten, toch? Helaas is dit niet het geval. Zo wil de overheid haar vingers niet branden aan het thema menstruatieklachten en hoe hier door werkgevers mee om kan worden gegaan. Dat niet wordt gekeken naar een concrete oplossing, zoals bijvoorbeeld het menstruatieverlof, is doodzonde.

Menstruatieverlof is bedoeld voor vrouwen die last hebben van hevige menstruatiepijnen. ‘Hoe erg kan het zijn?’ en ‘Stel je niet aan’ zijn vaak gehoorde opmerkingen die duidelijk maken dat er nog een hoop aan inzicht schort. Er is in het Nederlandse publieke debat te weinig ruimte voor het creëren van bewustzijn over menstruatieklachten of onderzoek naar het eventuele belang van zo’n verlof.

Over de auteurs Sophie Heesen is raadslid in Gouda voor de PvdA, Vera Tax is Europarlementariër voor de PvdA, Marene Elgershuizen is historicus en kandidaat-Eerste Kamerlid voor de PvdA en Awa Bager Ahangarha is student aan de Haagse Hogeschool. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Daarom is het hoog tijd om menstruatie uit de taboesfeer te trekken. Wij roepen het kabinet op om alle mogelijkheden, en voor- en nadelen van menstruatieverlof te onderzoeken.

Hardnekkige aanname

In de Haagse politiek leeft de hardnekkige aanname dat vrouwen het niet willen hebben over hun menstruatieklachten. Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat het onmogelijk is een realistische raming van de kosten van menstruatieverlof te maken, omdat het onduidelijk is hoeveel vrouwen er gebruik van zouden maken. Antwoord op de vragen ‘Welke onderzoeken worden hierbij in acht genomen?’ en ‘Worden er opties voor een dergelijk verlof verkend?’ blijven echter uit.

De eerste stap is dus het starten van het gesprek en grondig onderzoek over dit onderwerp.

De invloed van menstruatie wordt sterk onderschat in onze samenleving. Bijna eenderde van de vrouwen bezoekt hun huisarts vanwege menstruatieklachten en is tijdens de ongesteldheid niet in staat om dagelijkse bezigheden uit te voeren. 14 procent van de vrouwen meldt zich soms ziek vanwege te hevige pijn.

Premenstrueel syndroom

Daarnaast hebben veel vrouwen tussen de dertig en veertig last van het premenstrueel syndroom (PMS): emotionele symptomen die optreden tijdens de periode net voor de menstruatie. Dat dit alles geen reden tot actie is, is zorgwekkend.

Veelgehoorde tegenargumenten voor menstruatieverlof zijn dat het werkgevers te veel kost en dat het de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verslechtert, omdat werkgevers geen vrouwen meer willen aannemen. Rust blijkt er echter juist toe te leiden dat vrouwen minder lang last ervaren van hun menstruatie en het werk sneller oppakken. Verder onderzoek kan uitwijzen of vrouwen hierdoor energieker en efficiënter zijn, wat de productiviteit alleen maar zal verhogen.

Hoognodige verbetering

Een algemeen menstruatieverlof zal de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt niet meteen volledig veranderen. Ook zal het niet in een keer alle ongemak rond het onderwerp van tafel vegen. Maar het is wel een relevante vraag of zo’n verlof tot de hoognodige verbetering kan leiden, zowel voor werknemers als werkgevers. Den Haag laat deze vraag nu ten onrechte onbeantwoord.

Doe dus onderzoek naar hoe dit het beste werkt binnen de Nederlandse context. En is de minister niet overtuigd, ga eens een middagje aan een pijnsimulator hangen.