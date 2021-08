Opinie: Hoger onderwijs kan niet langer zonder direct contact docent en student

Studenten van de Erasmus-universiteit volgen één dag in de week college op locatie, in april. Beeld ANP

Dit is een belangrijke week voor het mbo, hbo en wo. Er wordt besloten hoe het onderwijs er in het nieuwe studiejaar uit gaat zien. Het OMT en het kabinet buigen zich over de vraag of de 1,5-meterregel in het onderwijs gehandhaafd blijft. Op dit moment geldt die regel nog waardoor fysiek onderwijs maar zeer beperkt mogelijk is. De meeste onderwijsgebouwen en collegezalen zijn simpelweg te klein om met die maatregel plek te bieden aan alle studenten. Je mocht je als student het afgelopen studiejaar gelukkig prijzen als je één keer per week onderwijs op locatie kon volgen. De meeste studenten hadden minder geluk: ze volgen al anderhalf jaar les vanaf hun computerscherm.

Deuren open

Als de 1,5-meterregel in het onderwijs wordt losgelaten, verandert dat beeld: onderwijsinstellingen kunnen hun deuren weer volledig openen. En het lijkt de goede kant op te gaan. De vaccinatiebereidheid is hoog en de vaccinatiegraad blijft, ook onder jongeren, stijgen. In september kunnen alle studenten en docenten die dat willen volledig gevaccineerd zijn. Ondertussen daalt het aantal besmettingen en maakte het RIVM bekend dat de piek in het aantal ziekenhuisopnamen is bereikt. Bovendien is het in het onderwijs mogelijk gratis zelftesten te doen. Geen vuiltje aan de lucht, zo lijkt het. Toch staat de heropening van het hoger onderwijs nog altijd op losse schroeven.

Om in aanmerking te komen voor versoepelingen moet je hoog op de prioriteitenlijst staan, het hoger onderwijs bungelt echter al maandenlang onderaan. Onderwijsgebouwen waren lange tijd gesloten, ook toen in andere sectoren al veel meer mogelijk was. Daardoor konden studenten in maart wel naar een nagelstudio, maar niet naar een college. De vraag is nu: hoe belangrijk vinden het OMT en het kabinet het onderwijs?

Het zou niet nodig moeten zijn het belang van onderwijs uit te leggen, maar het kabinet lijkt er niet van doordrongen. En dat terwijl door de coronacrisis alleen maar duidelijker is geworden dat een goed opgeleide generatie onmisbaar is om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Waar zouden we nu zijn zonder verpleegkundigen en virologen?

Op locatie

Kritische, creatieve en kundige studenten opleiden gebeurt tijdens fysieke lessen. Daarom benadrukken studenten, docenten en onderwijsinstellingen al sinds het begin van de coronacrisis de noodzaak van onderwijs op locatie. Fysiek onderwijs maakt het mogelijk vragen te stellen, te discussiëren en van elkaar te leren. In een klaslokaal kunnen docenten aanvoelen of er behoefte is aan extra uitleg of juist aan meer verdieping. In een online les is die interactie en diepgang daarentegen haast onmogelijk.

Bovendien staat de mentale gezondheid van jongeren door digitaal onderwijs onder grote druk. De meeste studenten brachten het afgelopen jaar door op een kleine studentenkamer of bij hun ouders. Studiegenoten ontmoeten en nieuwe vrienden maken lukte daardoor nauwelijks. Voor de eerstejaarsstudenten was dat gemis het grootst. Inmiddels staat een nieuwe lichting hetzelfde lot te wachten. Eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen zijn geen uitzondering meer. Niet alleen de kwetsbare student heeft een flinke mentale klap gekregen, álle jongeren snakken naar sociaal contact.

Bal bij kabinet

Het onderwijsveld is eensgezind: iedereen wil fysiek onderwijs in september. Ook de Tweede Kamer erkent het belang van goed onderwijs. De bal ligt nu bij het kabinet en het OMT. Voordat zij hun besluiten nemen, nodigen wij ze nogmaals uit om in gesprek te gaan met de mensen die de verstrekkende gevolgen van die besluiten ervaren.

Hoewel studenten het hardst worden geraakt, worden zij het minst geraadpleegd. Dat is te lang verkeerd gegaan, maar het is niet te laat het tij te keren. Wij delen onze ervaringen graag. Bel ons of kom een dag college volgen op onze studentenkamers. Neem de belangen van studenten, die te lang genegeerd zijn, dit keer wel mee. Want een land waar het onderwijs achteraan in de rij staat, is de weg kwijt.

Ama Boahene en Lisanne de Roos zijn de voorzitters van respectievelijk de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg en vertegenwoordigen de 800.000 studenten in Nederland.