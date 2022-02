Opinie: Hoge Raad wijst met huurkorting winkels en horeca welke kant we op moeten in deze coronatijd

Een winkelpand staat te huur in Tiel. Door de winkelsluitingen wegens corona konden sommige ondernemers de huren niet meer opbrengen. Nu komt er achteraf compensatie. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als het meezit zijn in maart alle coronamaatregelen weg. Tegelijkertijd blijft de kans bestaan dat er komende herfst, of later, een gevaarlijke nieuwe coronavariant opduikt, of een andere besmettelijke ziekte. Gelukkig hebben we nu de tijd voor een brede discussie over wat dan te doen.

Daarin kan dan onder meer aandacht worden besteed aan een recente uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde in december dat exploitanten van winkels en horecazaken recht hebben op huurkorting wanneer hun omzet door coronamaatregelen daalt. Dit met terugwerkende kracht vanaf maart 2020. De hoogte van de korting is, volgens een bepaalde formule, afhankelijk van de misgelopen omzet.

Deze uitspraak komt gelegen. Weliswaar zijn flink wat huurders en verhuurders al vrijwillig huurkortingen overeengekomen, maar soms is dit ook niet gelukt. Hierover liepen diverse rechtszaken en niet alle rechters trokken dezelfde lijn. De Hoge Raad heeft nu duidelijkheid gegeven. Goed. Hopelijk krijgen veel huurders geld terug.

Duidelijkheid laat

Tegelijkertijd is het om drie redenen niet optimaal dat de Hoge Raad eind 2021 met deze uitspraak moest komen. Allereerst is het jammer dat de nu gegeven duidelijkheid niet al in 2020 door kabinet en parlement is verschaft, via een (nood)wet over huurkortingen. Ondernemers hadden dan minder onzekerheid gehad, en betere beslissingen kunnen nemen.

Ten tweede betreft de uitspraak van de Hoge Raad alleen de huur van winkels en horecapanden (en soortgelijke panden), omdat hierover toevallig rechtszaken waren aangespannen. De vraag of de overheid niet ook elders prijskortingen moet afdwingen, blijft dus open. Kan bijvoorbeeld KLM niet minder betalen voor stilstaande geleasde vliegtuigen, alvorens om overheidssteun te vragen? Het zou goed zijn als kabinet en parlement bij zulke vragen niet wachten op nieuwe uitspraken van rechters, maar zelf een wet maken die voor alle sectoren geldt.

Ten derde is er nu via de rechter een besluit genomen dat (uiteraard) gebaseerd is op principes van rechtvaardigheid, maar niet op een gedegen analyse van de economie. Dit kan komen doordat economen bij coronamaatregelen prijskortingen niet hebben onderzocht. Een uitzondering is mijn analyse van mei 2020 in Economisch Statistische Berichten en in London School of Economics Blogs. Met de kennis van nu licht ik die verder toe.

Sovjet-Unie

Door corona hebben we deels een planeconomie gekregen. Zo heeft de overheid bepaald dat de horeca soms helemaal niet mocht produceren, soms voor slechts een gelimiteerd aantal klanten, en soms niet na 5 uur ’s middags. Ook in een aantal andere sectoren bepaalde de centrale planner of er geproduceerd mocht worden, en zo ja, hoe en hoeveel. Het leek wel de oude Sovjet-Unie.

Als je die kant opgaat, moet je het goed doen. Je moet dan onderzoeken wat precies de beste combinatie is van vrije markt en centrale planning. Bij elke coronamaatregel moet je de effecten op de productie en de prijzen in de hele economie bestuderen en vervolgens kijken of er additionele maatregelen nodig zijn. Daarbij kan het ook om prijsmaatregelen gaan.

Zo kan de overheid, wanneer zij de horeca beperkingen oplegt, meteen ook huurkortingen afdwingen. De hoogte daarvan moet dan minder afhangen van principes van rechtvaardigheid en meer van de economie. In dit kader is van belang dat eigenaren van horecapanden gemiddeld rijker zijn dan huurders en tegenslagen beter kunnen opvangen. En ook al zou een enkele verhuurder door een hoge huurkorting failliet gaan, dan zal de curator de panden niet slopen, zodat de productiecapaciteit van de horecasector nog steeds op peil blijft. Daarom is het goed om de huurders, die vaak wel kwetsbaar zijn, te helpen via een huurkorting die flink hoger is dan die uit de formule van de Hoge Raad.

Salaris topvoetballers

Verder kan de overheid, bijvoorbeeld, de salarissen van topvoetballers die voor lege tribunes spelen bij wet met 75 procent korten. Het profvoetbal heeft dan minder loonsubsidie nodig. Gelukkig zullen de topvoetballers ook met lagere salarissen aantrekkelijk spel blijven produceren (zoals Cruijff en Van Hanegem vroeger al wisten te doen).

Over dit soort opties – er zijn er veel meer – moet uiteraard verder worden gediscussieerd. Helaas heeft zo’n discussie in economenland nog helemaal niet plaatsgevonden. Onbegrijpelijk.

Samenvattend: als in toekomstige tijden van corona, of een andere pandemie, toch weer (enige) lockdownmaatregelen nodig zijn, dan kan een totaalplan voor prijskortingen de economie flink versterken. Het kan dan ook de benodigde overheidssteun voor bedrijven met miljarden doen dalen, zodat er meer geld voor bijvoorbeeld onderwijs overblijft. Natuurlijk zullen huurbazen, topvoetballers, aandeelhouders van leasemaatschappijen en banken, en andere rijke partijen flink getroffen worden. Maar in de toekomst moeten bij een pandemie de sterkste schouders maar eens de zwaarste lasten gaan dragen. Gewoon, omdat dit goed is voor de economie.

Tsjalle van der Burg doceert economie aan de Universiteit Twente.