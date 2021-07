Opinie: Hoe ‘woke-denken’ meerstemmigheid de nek om dreigt te draaien

Studenten van de Universiteit van Amsterdam een college in de Oudemanspoort. Beeld ANP

De aanpassing van hij/zij naar hen, trigger warnings (waarschuwing dat iets heftigs aan bod komt, red.) bij teksten in de collegezaal, het lijkt alsof verschil en pijn vermeden moet worden onder het mom van rekening houden met elkaar. Op deze manier dreigt ‘woke-zijn’ meerstemmigheid de nek om te draaien. Pijn delen, elkaar confronteren en het laten schuren is waar het leren over diversiteit en solidariteit begint.

Het artikel over ‘woke-denken’ in de collegezaal, in de Volkskrant van afgelopen zaterdag (3/7), maakte op intrigerende wijze inzichtelijk waarmee docenten in het (hoger) onderwijs worstelen. Tijdens het lezen ervan resoneerde er een boektitel in mijn hoofd die een lezing van sensitivity-readers zonder twijfel met glans zou doorstaan: De meeste mensen deugen.

Deugdzame denkers

Desondanks zijn het vaak de deugdzamen die voor de ander denken. Zo ook in het genoemde artikel: een student kaart een probleem aan met een tekst over Dracula. De docent zou geen rekening hebben gehouden met de (mogelijke) pijn bij (mogelijke) studenten met anorexia. Zelf had de student er geen ervaring mee. De student ging niet in op een uitnodiging voor een gesprek, maar klaagde achteraf wel bij de leidinggevende van de desbetreffende docent.

Zover ik kon lezen is de tekst niet geschrapt, voornamelijk om pragmatische redenen: de cursus zou de week erna aanvangen. Ik las nergens dat de docent alsnog de onrust die er was ontstaan had aangekaart in de collegezaal. De docent had dan alle studenten de vraag kunnen stellen: hadden we deze tekst niet moeten lezen? Had ik jullie moeten waarschuwen, zo ja waarom dan? Waarom lezen we deze tekst eigenlijk?

Een gemiste kans.

Hetzelfde geldt voor de docent die na te zijn aangesproken door een student alle hij’s en zij’s aanpaste naar ‘hen’. Dat is zonde. Niet voor alle cisgender-studenten in de zaal, maar voor de gemiste kans van een onderwijsleergesprek over inclusiviteit en inzicht in wie wat waarvan vindt en hoe zij zich tot elkaar verhouden in die ruimte. En dan kan de conclusie altijd nog zijn om ‘hen’ te gebruiken.

Hoofd op het hakblok

Noch bij mezelf, noch bij collega’s merk ik reserve of angst om het gesprek aan te gaan. Maar niet alle docenten beschikken over de didactische en pedagogische vaardigheden om een dergelijk gesprek te voeren zonder bijvoorbeeld het eigen hoofd op het hakblok te leggen, of onbedoeld te veroordelen. Een dergelijk gesprek is een grote uitdaging, en vergt oefening en ervaring. En ondersteuning en training, waarbij de universiteit zou kunnen helpen.

Wel bemerk ik frustratie over veroordelingen door studenten. Een collega werd op dezelfde dag zowel ‘té woke’ als ‘niet woke genoeg’ bevonden. Het ‘probleem’ lijkt in de veroordeling te zitten. Het lijkt alsof studenten vergeten zijn in welke ruimte zij zich begeven. De collegezaal, net als het klaslokaal, is een plek waar studenten en docenten elkaar veilig moeten kunnen confronteren, waar pijn gedeeld kan worden en waar ruimte is om te schuren in de hoop dat hierdoor wederzijds begrip ontstaat.

Deze frictie uit de weg gaan onder het mom van zogenaamd progressieve wokeness heeft niets met gelijkheid of meerstemmigheid te maken. Elkaar de maat nemen, leidend tot voorzichtigheid of zelfs het vermijden van een gesprek over gedeelde of ongedeelde pijn is dodelijk voor zowel de academische als de democratische gemeenschap.

Deel ongemak

Het bespreken van gevoelige onderwerpen, het delen van de gemarginaliseerde stem en de mogelijke moeite hiermee van de meerderheid is waar veel van het leren over diversiteit begint. Vooral voor die moraalridders die al lijken te weten wie waar pijn heeft en waarom. Het is prijzenswaardig om rekening te willen houden met elkaar, maar om dit te doen vanuit een alwetende positie is volledig misplaatst. Dan is er alsnog geen ruimte voor degene met pijn om zelf te spreken.

Kaart de moeilijkheid aan, niet om die moeilijkheid te vermijden, maar aan te gaan. Scherp je aan elkaar, luister en leg elkaar het vuur aan de schenen. Deel het ongemak, dat is democratische én wetenschappelijke vorming. Alleen dan behouden we de democratische waarden van vrijheid en solidariteit. Alleen dan creëren we een sterke, meerstemmige (academische) gemeenschap.

Saro Lozano Parra is cultuurhistoricus en promovendus filosofie en religiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.