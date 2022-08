Opinie: Hoe essay over een groenere toekomst een extreemrechts hondenfluitje werd

Own nothing, be happy. Misschien kent u de uitdrukking. Hij begon als schermafbeelding, van het internet geplukt door een anonieme, antisemitische gebruiker op het internetforum voor afbeeldingen 4chan, die er dit van maakte: ‘Own nothing, be happy –de Joodse wereldorde 2030’. De post ging onder extremisten viraal. In Nederland werd de uitdrukking berucht dankzij Thierry Baudet, voorzitter van Forum voor Democratie. Hij beweerde, geheel ten onrechte, dat het World Economic Forum (WEF) – mijn werkgever – de Nederlandse regering in de arm had genomen om zijn politieke ideeën uit te voeren.

Over de auteur Adrian Monck is directeur van het World Economic Forum (WEF), in 1971 opgericht als denktank voor de ceo’s van de grootste bedrijven, internationale politici, intellectuelen en journalisten, die elkaar jaarlijks treffen in Davos.

Maar hoe lukte het een anonieme, antisemitische Forumbezoeker een al jaren bestaande ‘kop’ boven een essay op de website van het WEF tot een meme van extreemrechts te maken en een slogan voor mainstream conservatieve politici? En wat is de waarheid achter die kop, ‘own nothing and be happy’?

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (links) naast president Christine Lagarde (tweede van rechts) in Davos, tijdens de 51ste jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum afgelopen mei. Beeld ANP / EPA

Het verhaal begint in 2016 met een opiniestuk op de website van de World Economic Forum’s Agenda, geschreven door de Deense parlementariër Ida Auken, met als titel ‘Welkom in 2030: ik bezit niks, heb geen privacy en het leven is nog nooit zo fijn geweest.’

Platformeconomie

Het stuk verwijst naar een video op sociale media met de titel ‘Acht voorspellingen voor de wereld in 2030’. Dat artikel maakte deel uit van een reeks essays die was bedoeld om de discussie over sociaal-economische ontwikkelingen aan te zwengelen. Dit was in een tijd dat de platformeconomie sterk in opkomst was. De redacteur die de opdracht gaf voor de essays had eerder voor de Britse, tamelijk conservatieve krant The Telegraph gewerkt: bepaald geen radicaal figuur dus.

Het stuk van Auken, voormalig minister van Milieubeheer en lid van de Sociaal Liberale Partij in Denemarken, werd redelijk goed gelezen en leidde een aantal jaren een rustig bestaan op de website van het Forum. De video werd 766 duizend keer bekeken op Facebook en leidde tot 9.900 reacties. Dat veranderde in het jaar 2020, na het uitbreken van de coronapandemie. Tijdens deze pandemie lanceerde het WEF de website van ‘The Great Reset’, het idee dat regeringen er eindelijk werk van zouden maken om hun economieën groener en rechtvaardiger te maken, de zogeheten ‘building back better’-agenda.

De pandemie legde veel maatschappelijke misstanden onder het vergrootglas. Het al langer spelende wantrouwen jegens overheden en leiders speelde zowel marginale groepen in de kaart, als door staten gesteunde partijen die erop uit waren hun rivalen te ondermijnen en te verzwakken. Deze twee vonden elkaar op het anonieme ‘dark web’ op plekken als het ‘politiek incorrecte’ afbeeldingenforum 4chan.

Desinformatie

Dit forum, dat geen toezicht kent, werd ook gebruikt door figuren achter een Russische propagandacampagne die al sinds 2014 actief was. Blijkbaar was het doel desinformatie te verspreiden in een poging extreemrechtse woede over covid-19-maatregelen aan te wakkeren en extremisme van eigen bodem aan te jagen. Dit gebeurde vaak via bots die extreemrechtse samenzweringstheorieën verspreidden onder gemeenschappen op internetforums als 4chan.

Een recente analyse van het Britse tijdschrijft New Statesman verklaart hoe deze context extremisten samenbracht ‘met retoriek die het nationaalsocialisme en de Holocaust bagatelliseerde’. Diezelfde extreemrechtse, Holocaust-ontkennende groep beet zich vast in het idee van de The Great Reset en beweerde dat het WEF deel uitmaakte van een groep die ‘de pandemie orkestreerde om de macht over wereldeconomie te krijgen’.

Er verscheen een aantal soortgelijke ‘draadjes’ over The Great Reset. Een zo’n draadje op 4chan legde een verband tussen de pandemie, de kwaadaardige macht die het Forum (zogenaamd) heeft over de wereldeconomie en het idee van ‘je zult niks hebben en gelukkig zijn’. Dat draadje ging viraal, omdat het kennelijk tot de verbeelding sprak van complotdenkers. Een website van neonazi’s en witte racisten beweerde dat The Great Reset een reactie was ‘op de nepcrisis van het coronavirus’ en zou leiden tot ‘wereldwijd communisme’, opdat ‘niemand ook nog maar iets kan bezitten’.

Tucker Carlson

De uitdrukking ‘own nothing, be happy’ werd zo populair dat meerdere mainstreamfiguren zoals de Amerikaanse Fox News-presentatoren Tucker Carlson en Laura Ingraham, maar dus ook Thierry Baudet, die als ‘hondenfluitje’ (een verhulde boodschap die alleen geestverwanten verstaan, red.) gebruikten, zonder acht te slaan op de antisemitische en extreemrechtse context ervan. Zo sloegen ze twee vliegen in één klap: ze maakten zichzelf populair bij een extreemrechts publiek, maar hoefden niet expliciet xenofobe taal gebruiken.

Overal doken er draadjes op. De uitdrukking kreeg een sneeuwbaleffect en werd dus zelfs omarmd door mainstream nieuwssites zoals Fox News, Sky News Australia en GB News, die de complottheorie gebruikten om de Amerikaanse president Joe Biden en andere liberale of sociaal-democratische politici zwart te maken.

In Nederland gebruikten Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie dezelfde gedachte om de Nederlandse regering in diskrediet te brengen over de coronapandemie, de stikstofcrisis, de chaos op Schiphol en de oorlog in Oekraïne. In een recente analyse heeft de publieke omroep NOS laten zien hoe wijdverbreid hun campagne in Nederland was – en hoezeer die op onwaarheden was gebaseerd.

Alleen al in Nederland werd in juni 2020 in gemiddeld anderhalf bericht per dag over The Great Reset gesproken in Nederlandstalige groepen op Facebook. In oktober was dat gemiddeld al 6,3 per dag en dat was in december ruim verdubbeld tot 13,6. In januari 2021 was dat cijfer nogmaals verdubbeld tot gemiddeld 28 berichten per dag.

Ontvolking van de planeet

Op Twitter en Facebook hebben internet-trollen bijvoorbeeld gemanipuleerde content verspreid om de leugen te promoten dat het WEF via The Great Reset streeft naar een ontvolking van de planeet, en daarbij vooral blanke mensen zou beogen.

Te kwader trouw zijnde partijen hebben hun pijlen ook gericht op de berichtgeving van het Forum over de circulaire economie (economische systemen die verspilling proberen tegen te gaan door grondstoffen te hergebruiken in plaats van weg te gooien). Ze kraken die af als een ‘van bovenaf opgelegde agenda’ afkomstig van ‘ongekozen globalisten die erop uit zijn de wereld naar hun beeld te herscheppen’. In Nederland hebben volksmenners als Willem Engel The Great Reset aangevallen – zonder enig bewijs – als een plan om huizen onbetaalbaar te maken voor de middenklasse. Het zijn maar enkele voorbeelden.

De wijze waarop dubieuze groepen en personen met dubieuze motieven aan de haal zijn gegaan met Aukens essay ‘je zult niks hebben en gelukkig zijn’ is niet iets om achteloos terzijde te leggen, maar laat zien hoe desinformatie wordt gecreëerd, en waarom het van essentieel belang is om de verspreiding ervan tot staan te brengen. Op verzoek van de Deense Ida Auken heeft het WEF inmiddels alle berichten rond haar artikel verwijderd, vanwege de scheldpartijen en bedreigingen waarmee zij online werd geconfronteerd. Op die manier worden gesprekken over een betere toekomst, zoals Auken op gang wilde brengen, getorpedeerd door trollen.

Vertaling: Leo Reijnen