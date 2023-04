Opinie: Hoe deugdelijk onderzoek naar sociale onveiligheid er dan wél uitziet? Laat Mariëtte Hamer dat eens rap formuleren

Een protest tegen seksueel geweld op het Museumplein in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Wat gebeurt er nadat een vliegtuig naar beneden is gestort of een gebouwencomplex in elkaar is gevallen? Dan komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het geweer om de achtergronden en oorzaken van de rampen nauwgezet te analyseren. Maar wat gebeurt er wanneer er zich binnen organisaties sociale rampen met giftig gedrag voordoen? Dan laat de werkgever een advocatenbureau een onderzoek verrichten waarvan de uitkomst vaak zoveel onzekerheden en twijfel bevat, dat niemand aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze ‘twijfeltaal’ valt ook terug te lezen in de samenvatting van het onderzoek naar misstanden bij The Voice, uitgevoerd door advocatenkantoor Van Doorne. Het onderzoek duurde ruim een jaar. De opdrachtgever? De fors in opspraak geraakte producent van het televisieprogramma ITV.

Over de auteurs Caroline Koetsenruijter is expert op het gebied van agressie en conflict. Hans van der Loo is expert sociale en psychologische veiligheid. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert.

Sociale onveiligheid

Hoewel er in de loop van maanden veelvuldig gewag is gemaakt van een extern onderzoek bij The Voice, was er allerminst sprake van onafhankelijk onderzoek: Van Doorne is een belangenbehartiger van cliënt ITV, en dus partijdig. Dat is per definitie onacceptabel, maar helaas niet ongewoon in de wereld van de sociale veiligheid.

Door de toegenomen aandacht voor grensoverschrijdend gedrag is namelijk een nieuwe markt aangeboord voor een bont gezelschap dat misstanden op de werkvloer moet onderzoeken: van advocatenkantoren tot arbodiensten en samenwerkende vertrouwenspersonen, van recherchebureaus tot hoogleraren met emeritaat en maatschappen van sociaal-psychologen. Allemaal werken ze volgens eigen opvattingen, procedures, regels en vergunningen. De inhoud van hun onderzoek blijft meestal geheim en daarmee ook de beschuldigingen en conclusies die in het eindrapport staan.

Onze ervaring met ruim veertig kwesties leert dat zowel slachtoffers als aangeklaagden het onderzoeksproces, vanwege het gebrek aan een voor iedereen geldende en heldere procedure, in veel gevallen als onprettig ervaren. Ze voelen zich overdonderd door de vragen en de werkwijze van de onderzoekers. Ze kunnen hun bevindingen niet of nauwelijks in het eindrapport terugvinden, áls ze dat al mogen inzien.

Liever aangifte

Wat de kwaliteit van het onderzoek ook niet ten goede komt: betrokkenen weigeren steeds vaker mee te werken. Ze zijn bang dat hun fundamentele rechten als melder of als beklaagde onvoldoende worden gerespecteerd en dat medewerking aan een onderzoek gelijk staat aan benadeling of een schuldigverklaring. Een beschuldigde ambtenaar zei het eens treffend tegen ons: ‘Ik heb liever dat er aangifte tegen me wordt gedaan dan dat er een onderzoeksbureau wordt ingeschakeld.’

Zelf constateerden wij meermaals het probleem van de ‘dubbele petten’. Gedreven door omzetverhoging worden op basis van de gedane conclusies allerlei nevenactiviteiten op het gebied van training en coaching door dezelfde partij als ‘oplossing’ aangeboden.

Wat er nu in ieder geval níét moet gebeuren, is het onderzoek naar The Voice over doen. Dat gaat weer maanden duren en dwingt melders opnieuw verklaringen af te leggen over beschadigende en pijnlijke ervaringen. Het aftreden van het Nederlandse managementteam van ITV, zoals slachtofferadvocaat Sébas Diekstra opperde? Evenmin effectief. Een wisseling van de wacht leert niet automatisch hoe machtsmisbruik valt te voorkomen, welke factoren in een organisatie hieraan bijdragen en hoe het komt dat omstanders, slachtoffers en andere betrokkenen het gedrag niet corrigeerden.

Werkt niet

ITV onder verscherpte controle stellen door de Arbeidsinspectie, zoals regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer voorstelde, werkt ook niet. Het is immers geen geheim dat de Arbeidsinspectie kampt met personeelstekorten en dus moeite heeft goed toezicht te houden. Bovendien kijken zij met name of een organisatie voldoende beleid heeft op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting. En ook niet onbelangrijk: de Arbeidsinspectie is onafhankelijk en neemt dus geen opdrachten aan van Hamer.

Onderzoek is té belangrijk om aan ‘externe bureaus’ over te laten, omdat een goede uitvoering bijdraagt aan bewustwording. Wie eenmaal weet hoe het werkt en waar zich de risico’s bevinden van sociale onveiligheid, zal ook sneller in beweging komen om tegen misstanden te ageren – wat weer een remmende werking heeft op het ontstaan en voorkomen van misstanden.

Deugdelijk onderzoek

Wat zou de overheid, en regeringscommissaris Mariëtte Hamer in het bijzonder, dan wél kunnen doen? Zo snel mogelijk orde scheppen in de huidige chaos door met richtlijnen te komen voor deugdelijk onderzoek. Dus geen bureaus meer die een scala van (onderzoek)diensten mogen aanbieden, maar die enkel werken vanuit het in de accountancy gekoesterde principe van gescheiden activiteiten.

Het wordt namelijk tijd dat werkgevers in Nederland met gedrevenheid, gevoel voor urgentie en energie zich gaan richten op hun morele en juridische plicht een veilige werkplek te bieden waarin mensen worden gezien, gehoord en gewaardeerd.