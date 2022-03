Opinie: Het Westen moet duidelijk maken wanneer het wél ingrijpt: als Poetin een einde wil maken aan de regering-Zelenski

Een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter in actie tijdens een Navo-oefening in Letland, op 11 maart van dit jaar. Beeld AP

We weten wat de bedoelingen van de Russische president Vladimir Poetin met Oekraïne zijn: het land van de kaart vegen. We weten ook wat de Oekraïense president Volodimir Zelenski wil: Oekraïne als democratische staat in leven houden. De vraag is wat het Westen wil. Wat is het strategische doel?

Tot nu toe zijn de doelstellingen van het Westen negatief geformuleerd: voorkomen in een oorlog met Rusland verwikkeld te raken, en toch al het mogelijke doen om de Oekraïners te helpen. Dat betekent nee zeggen tegen Zelenski wanneer hij vraagt om een door de Navo afgedwongen no-flyzone. Maar de oorlogsstrategie van het Westen kan niet worden gebouwd op wat het níet zal doen. De Navo en haar bondgenoten moeten een doel definiëren.

Aan het begin van de invasie, toen velen nog een snelle Russische overwinning voorspelden, kon het Westen zich beperken tot het prediken van morele waarden, Zelenski en zijn regering te feliciteren met hun moed en zich tegelijkertijd discreet voor te bereiden op hun evacuatie naar ballingschap. Zelenski weigerde het aanbod, en nu de Oekraïners hebben laten zien waartoe zij in staat zijn, stuurt de Navo antitank- en luchtafweerraketten en worden militaire inlichtingen gedeeld met Oekraïense commandanten.

Het Westen is een proxyoorlog begonnen (een oorlog via derden, red.), en in proxyoorlogen bepaalt de gevolmachtigde de doelstellingen. Wanneer die gevolmachtigde het goed doet, is het verleidelijk ambitieuzere doelstellingen te gaan nastreven, van de tegenstander tot een vernederende patstelling dwingen tot het bewerkstelligen van een wisseling van de macht. Dit brengt echter het risico van strategische overmoed met zich mee.

We dreigen te vergeten dat de Russen al lang ervaring hebben met ontberingen. Zij kunnen grote economische afstraffingen verduren, voordat zij tegen het regime in opstand komen. Ook is het overmoedig om te voorspellen dat Poetins inner circle in opstand zal komen en hem zal onttronen.

Het is nog veel te vroeg om te concluderen dat Poetin de oorlog aan het verliezen is. Hij is al overgeschakeld op destructievere en effectievere tactieken, waarbij de afschuwelijke verwoesting van Mariopoel en Charkiv laat zien wat Kyiv mogelijk te wachten staat. Noch het Westen, noch zijn ‘proxy’ verkeert in de positie om verandering van een regime als strategisch doel aan te kondigen; het zou Poetin aanleiding kunnen geven voor een nog gewelddadiger en gevaarlijker escalatie.

Benzineprijzen

Het Westen heeft zich gelukkig geprezen met het strenge sanctieregime, maar sancties zijn wapens die beide partijen treffen. Iedere westerse leider weet: hogere benzineprijzen betekenen politieke problemen in eigen land, vooral in een verkiezingsjaar. Als het Westen de import van Russische energie nog verder terugschroeft, of als de Russen zelf de kraan dichtdraaien, dreigt een recessie of zelfs een depressie.

De westerse leiders zijn dan misschien bezorgd over de mogelijke economische gevolgen van de sancties op de langere termijn, maar zij weten ook dat het een schande zou zijn als zij zich, ten koste van de Oekraïners, zouden richten op hun eigen economie – en dus hun eigen politieke toekomst – en niet alleen in de ogen van de Oekraïners. Net nu de oorlog onder de westerse kiezers een ongekende woede heeft gewekt, is het redden van de westerse economieën ten koste van de Oekraïners armzalige politiek en een slechte strategie.

Als een Russische overwinning nog kan worden voorkomen, zal het Westen zijn hulp aan het Oekraïense leger moeten intensiveren om Poetin tot een patstelling te dwingen, gevolgd door een akkoord dat ten minste een deel van Oekraïne intact laat, en dat in handen blijft van de regering-Zelenski.

Beleg

Zelfs hier moet het Westen rekening houden met het ergste scenario, en niet hopen op het beste. Het ergste zou de val van de regering-Zelenski zijn, na een lange belegering van en bombardementen op Kyiv. Het is essentieel om de Oekraïners te voorzien van luchtafweer, antiraketsystemen en middelen om artillerie uit te schakelen om zo het beleg te beëindigen. Maar als dit niet voldoende is om de Russen tegen te houden, zal het Westen mogelijk moeten toekijken hoe het presidentieel paleis wordt gebombardeerd en een democratisch gekozen regering omver wordt geworpen. De val van de regering-Zelenski zou Poetin de overwinning brengen waarnaar hij zo verlangt; het zou hem in staat stellen Oekraïne als soeverein land weg te vagen en een begin te maken met de russificatie van het verslagen volk.

Zo'n plausibel scenario moet de westerse leiders morele helderheid verschaffen. Het strategische doel van het Westen in deze oorlog zou het behoud van de regering-Zelenski moeten zijn. Door zijn regering te redden, kan het Westen Oekraïne redden. Iedere Russische poging de regering-Zelenski om zeep te helpen, zou daarom voor het Westen een rode lijn moeten zijn: het moment waarop aan Poetin duidelijk wordt gemaakt dat als hij niet stopt, tot militair ingrijpen wordt overgegaan.

Michael Ignatieff (Toronto, 1947) is hoogleraar geschiedenis aan de Central European University in Boedapest en Wenen en de auteur van onder meer Troost. Als licht in donkere tijden.