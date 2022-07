Opinie: Het oorspronkelijke verhaal van Reynaert kan nog altijd een brug slaan naar humaniteit, over alle eeuwen en grenzen heen

Fox Mykyta by William Kurelek, Ivan Franko Beeld -

Voordat een agressor daar alles in puin begon te schieten, had Oekraïne een bloeiende tekenfilmindustrie. Veel van het jonge talent van deze democratie-in-opbouw voelde zich aangetrokken door het samenspel van beeld en verhaal, tekenkunst en woordkunst, gestimuleerd door digitale technologie. De regering steunde deze creatieve industrie in woord en daad en zowel makers als publiek putten er vreugde en inspiratie uit.

De eerste Oekraïense tekenfilm sinds de onafhankelijkheid was Lys Mykita, ‘Mykita de vos’. De film ging in première op 15 juni 2007 in Kyiv, en kwam aansluitend op tv en dvd. Ook YouTube heeft hem inmiddels in voorraad. Het boek dat aan de film ten grondslag lag, is de absolute klassieker onder de Oekraïense kinderboeken. Schrijver was Ivan Franko (1856-1916), een van de grote culturele helden van het land, naar wie in Lviv een museum en de universiteit zijn vernoemd. (Allebei momenteel dicht en deels verwoest.) Franko was schrijver, journalist, econoom en activist en liet een indrukwekkend oeuvre na van boeken en initiatieven. Hij is tot dusver de enige schrijver uit de Oekraïne die ooit kans maakte op de Nobelprijs voor literatuur, maar overleed voordat deze hem kon worden toegekend.

Ivan Franko’s Lys Mykita uit 1890 bleek gelukkig beschikbaar in een Engelse vertaling. Op de binnenflap daarvan heet deze tekst zelfs ‘the most beloved work in all Ukranian literature’. Het verhaal vertelt over Tsar Lev, de leeuwenkoning, die in de lente alle dieren oproept naar zijn hof te komen waar de tsaar recht zal spreken. Alle dieren komen, behalve Mykyta de vos, over wie juist iedereen te klagen heeft; hij houdt zich thuis onder zijn dekbed schuil.

Na een reeks klachten van achtereenvolgens de wolf Nesyty, een opgewonden hondje en de lynx Rys (over hetgeen zich zou hebben afgespeeld tussen Mykita en de haas Yats) neemt de das Babye het voor de vos op; maar diens verdedigingsrede wordt dramatisch verstoord door de aankomst van een rouwstoet onder leiding van de haan Piven, wiens lievelingsdochter door Mykita is doodgebeten. Haar lijk ligt op de baar en vormt voor tsaar Lev voldoende bewijs om Mykita voor zijn gerecht te laten dagen. Boormylo de beer wordt uitgezonden om Mykita te gaan halen.

Voor wie de Nederlandse literatuur een beetje kent, is zonneklaar waar dit verhaal vandaan komt. Hoe Ivan Franko eraan kwam, is ook wel duidelijk. Hij was onder veel meer een productieve vertaler van grote schrijvers, onder wie Goethe. Zo leerde hij diens Reineke Fuchs uit 1796 kennen. Goethe wist destijds nog niet de exacte voorgeschiedenis van de oude tekst die hij in handen kreeg, maar trof met zijn genie wat mij betreft meteen de kern van Van den vos Reynaerde. ‘Vor Jahrhunderten hätte ein Dichter dieses gesungen? Wie ist das möglich! Der Stoff ist ja von gestern und heute!’

Geïnspireerd door Goethe, ging Franko aan het hervertellen, en als gevolg daarvan kent nu haast elke Oekraïener het verhaal van Mykita de vos. De vluchtelingen die wij onlangs te gast hadden, begonnen te stralen toen ik het ter sprake bracht. Men kan zich goed indenken dat het verhaal over tsaar Lev en diens corrupte machtsvertoon vandaag de dag meer leeft dan ooit. Misschien put men in schuilkelders soms troost en hoop uit deze stof, een kleine achthonderd jaar geleden in het Nederlands ter wereld gekomen.

Voor de moraal van dit verhaaltje is er keus genoeg. In de eerste plaats: zoals zovele wetenschappen, blijkt ook de neerlandistiek hier weer eens kleiner dan zijn object. Dat geldt voor astronomen en de sterren, en voor neerlandici en literatuur. Over de de Middelnederlandse Reynaert bestaan inmiddels duizenden publicaties. Maar ver boven het gewoel van academische kwesties, kan het oorspronkelijke verhaal van Reynaert nog altijd een brug slaan naar humaniteit, over alle eeuwen en grenzen heen.