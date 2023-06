Opinie: Het ontbreekt de inspecties niet aan wetgeving, maar aan lef om een eigen tegengeluid te laten horen

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Op 8 juni betoogden vier inspecteurs-generaal namens de Inspectieraad in deze krant dat inspecties zich vrij moeten voelen om de vinger op de zere plek te (blijven) leggen. Om nieuwe drama’s als de gaswinning in Groningen en de toeslagenaffaire te voorkomen is onafhankelijkheid cruciaal. Ze refereren onder meer aan trainingsprogramma’s met de titel ‘Heb de moed om tegenspraak te leveren’. Om die tegenspraak beter te kunnen organiseren, vestigen zij hun hoop op een nieuwe wet, die in het coalitieakkoord is vastgelegd en de onafhankelijkheid van de rijksinspecties moet garanderen.

Het is schrijnend dat de Inspectieraad een nieuwe wet meent nodig te hebben om te doen waarvoor de inspecties in het leven zijn geroepen. Al in 2016 zijn de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ vastgesteld met precies hetzelfde doel als de gehoopte wetgeving. Deze aanwijzingen garanderen nu al een onafhankelijke positie van de inspectie ten opzichte van de beleidsdepartementen en de minister.

Over de auteur

S.M. Smeulders is teamleider bij een inspectie. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) lieten nog niet zo lang geleden zien wat er nu al mogelijk is. In een signaalbrief van 9 september 2022 over onuitvoerbare wetgeving bij jeugdzorginstellingen schreef de hoofdinspecteur: ‘De situatie is echter onverminderd slecht, ondanks de betrokkenheid en inzet van jeugdbeschermers. De inspecties stellen nu dat het toezichtinstrumentarium, om te interveniëren en zo verbetering op de korte termijn te bevorderen, is uitgeput. Dit betekent voor het toezicht op de jeugdbeschermingsketen dat de inspecties niet optreden indien de oorzaken van het niet naleven van wet- en regelgeving liggen in het onvoldoende realiseren van een toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdhulp. Dit is een verantwoordelijkheid voor gemeenten. Het Rijk heeft hier in het kader van Interbestuurlijk Toezicht een toezichthoudende bevoegdheid in. De inspecties treden ook niet op indien het niet naleven van wet- en regelgeving veroorzaakt wordt door stelselproblematiek.'

De brief laat zien dat deze inspecties niet langer overgaan tot handhaving. Daarmee gaan zij regelrecht in tegen de wetgeving en maken dat ook nog eens expliciet bekend.

Het ontbreekt dus niet aan wetgeving, het ontbreekt de top van de rijksinspecties aan lef om een politiek onwelgevallig geluid te laten horen. Dat blijkt op onthutsende wijze uit hun afsluitende conclusie: ‘De komende tijd zal duidelijk worden of de wet werkelijk het anker van onafhankelijkheid wordt en of de overheid, het kabinet voorop, het publieke belang echt centraal stelt.’

Zij wachten op iets wat er al is en daardoor doen zij wat ze juist niet willen: zij maken zich afhankelijk van de politiek.